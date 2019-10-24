Пособие при рождении детей: на сколько их увеличили и кто сможет их получать

Пособия при рождении первого и второго ребенка увеличили и продлили с полутора до трех лет. Такое изменение в закон вступает в силу с 1 января 2020 года. Вот только получать выплаты смогут не все семьи, а только малообеспеченные. В Алтайском крае, по оценке чиновников, таких 80%. Рассказываем, кому положены пособия и что делать, если ребенку уже исполнилось полтора года.
Рассчитывать на выплаты смогут семьи, в которых дети родились после 1 января 2018 года. Если ваш малыш появился на свет в декабре 2017 года, увы, льгота вам не положена.
Второе важное условие: семья должна быть признана малообеспеченной. Это значит, что доход на каждого члена семьи с 1 января 2020 года не должен превышать двух прожиточных минимумов, а это 20 836 рублей.
Кстати, сейчас условия жестче: чтобы рассчитывать на пособия, семье нужно доказать, что доход на одного члена семьи не больше полутора прожиточных минимумов, или 14 716 рублей. Таким образом, в 2020 году число семей, получающих льготу, вырастет, ожидают местные чиновники.
"В следующем году выплату будут получать 80% всех алтайских семей, в которых родился первый или второй ребенок. Это примерно 16 тысяч семей", – рассказала amic.ru начальник отдела детских пособий управления по социальным выплатам и обеспечению деятельности Минсоцзащиты Алтайского края Марина Кораблева.
Нужно сложить все финансовые поступления вашей семьи за последние 12 месяцев. Это может быть зарплата всех членов семьи, пособия, пенсии, льготы, алименты, стипендии, декретные выплаты, прибыль от бизнеса.
Общий доход нужно сначала разделить на 12, а полученную сумму – на количество членов семьи. Если итоговая цифра окажется меньше двух прожиточных минимумов на человека (20 836 рублей), то с 1 января 2020 года семья может получать пособие.
Например, доход женщины за 12 месяцев до рождения ребенка составил 300 тысяч рублей. Доход супруга – 350 тысяч рублей. В январе 2020 года у них появляется первенец. Разделим 650 тысяч на 12, а затем на три – доход каждого члена семьи 18 055 рублей. Это меньше 20 836 рублей, значит, семья будет получать пособие.
Важно также, что с 2019 года для оформления выплат не нужна ни прописка, ни временная регистрация. Такое изменение весной 2019 года внесли в закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей". Сейчас пособия можно оформить в любом городе, где фактически проживают родители малыша. До этого субсидии получали только по месту регистрации.
Продлят. Если вы уже получали пособие полтора года, то в 2020 году можете вновь подать заявление и получать льготу еще полтора года, отметили в Минсоцзащиты.
Например, ребенок в семье появился в марте 2018 года, и родители сразу обратились за выплатой. В сентябре 2019 года они последний раз получили 9 811 рублей, так как прошло полтора года с момента обращения. Но после 1 января 2020 года родители могут вновь подать заявление на оставшиеся полтора года и получать 10 203 рублей до середины 2021 года.
В среднем за 36 месяцев семья получит 367 тысяч рублей.
Нет. Пособие на первого ребенка выплачивают из федерального бюджета, а вот пособие на второго ребенка – из материнского капитала семьи, который выдают всем российским семьям при рождении второго ребенка. С 1 января 2020 года размер маткапитала составит 466 тысяч рублей. Таким образом, если семья все три года ежемесячно получала 10 203 рубля, то от материнского капитала останется 99 тысяч рублей.
Поэтому в Алтайском крае за выплатами при рождении второго ребенка обращаются в десять раз реже, отметили в Минсоцзащиты. Не все семьи хотят растрачивать почти полмиллиона рублей, и чаще всего используют всю сумму на погашение существующей ипотеки или покупку жилья.
Если родители уже воспользовались маткапиталом, то получать ежемесячное пособие они не могут.
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