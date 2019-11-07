7 ноября в России отмечают День Октябрьской революции 1917 года. В советские годы это был один из главных праздников государства. Почти сто лет этот день был выходным и люди выходили на праздничные демонстрации. Сегодня 7 ноября – это памятная дата без массовых торжеств и никакого выходного. С чего начинался и как изменился "красный день календаря" – в материале amic.ru.
Когда 7 ноября стало праздником и как его отмечали?
Государственным праздником этот день стал практически сразу, в 1918 году. Свой статус он сохранил и после образования СССР. В советские годы День Великой Октябрьской социалистической революции был главным праздником страны.
При Иосифе Сталине появилась традиция праздновать 7 ноября с военными парадами, демонстрациями и выступлениями первых лиц страны. Советские люди выходили на улицы с транспарантами и флагами, этот день был официально выходным.
Военный парад прошел даже в 1941 году, во время Великой Отечественной войны. После празднования прямо с Красной площади солдаты вернулись на фронт. Считается, что этот парад помог поднять моральный дух армии.
После распада Советского Союза традиции 7 ноября постепенно исчезали. Власти сделали все, чтобы вытеснить этот праздник из календаря. В 1995 году 7 ноября объявили Днем воинской славы в честь проведения военного парада на Красной площади в 1941 году, а в 1996 году его стали именовать Днем согласия и примирения. В 2005-м 7 ноября перестал быть праздником и стал памятным днем. В России появился новый праздник – День народного единства, который отмечают 4 ноября, и этот день считается официальным выходным.
Теперь 7 ноября – это рабочий день, в эту дату отмечают две памятных события: годовщину Октябрьской революции и День воинской славы в честь парада 7 ноября 1941 года.
Традиционно коммунисты продолжают проводить митинги и демонстрации, и к ним присоединяются люди, которые помнят, как праздновался этот день в советские годы. Однако былого размаха они уже не имеют.
Комментарии
Ура! С праздником!!!!
День Октябрьской революции
даже с заголовка уже умаляется значение: великая октябрьская социалистическая революция!
Стремление к сПРАВедливому жизнеустройству в крови русских, поэтому
"Эту песню не задушишь не убъешь"
P.S. Вот к этому стремлению бы еще знания правильные приложить
Но пока по опросу Левады только 8% за то чтобы улучшить образование.
День седьмого ноября -
Красный день календаря.
Погляди в свое окно:
Все на улице красно.
Вьются флаги у ворот,
Пламенем пылая.
Видишь, музыка идет
Там, где шли трамваи.
Весь народ - и млад и стар -
Празднует свободу.
И летит мой красный шар
Прямо к небосводу!
В советские годы это был один из главных праздников государства. Почти сто лет этот день был выходным и люди выходили на праздничные демонстрации. Сегодня 7 ноября – это памятная дата без массовых торжеств и никакого выходного.
и это есть одна из иллюстраций классовой сущности государства...
Не выходной потому, что у власти то, которому плохо, когда людям хорошо.