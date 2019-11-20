Что такое снюс, которым травятся подростки, и как понять, что ребенок его употребляет

15 ноября в больницу Заринска поступил 13-летний подросток, у которого на уроке остановилось дыхание. Оказалось, мальчик употреблял снюс – бездымный табак, который в разы опаснее сигарет. Этот продукт сегодня очень популярен среди подростков по всей стране, а родители бьют тревогу, из-за того что запрещенный для детей препарат спокойно распространяется среди школьников. Чем опасен снюс, как он влияет на организм и как понять, что ваш ребенок его употребляет, разбирался amic.ru.
Снюс – это вид бездымного табака. Делают его из увлажненного измельченного табака, который обработан раствором соли и соды и упакован в пакетики. Но сегодня в магазинах снюс продают в виде конфет и леденцов.
Его не курят, а долго рассасывают. Считается, что так никотин гораздо быстрее попадает в кровь и клетки головного мозга. Таким образом, поступающая доза никотина в организм в разы выше, чем в сигарете. "Соответственно при употреблении человек получает токсический удар по жизненно важным органам", – рассказала amic.ru Наталья Казанцева, заведующая диспансерно-поликлиническим отделением по приему детско-подросткового населения Алтайского краевого наркологического диспансера.
Употребление снюса вызывает отравление у ребенка и может привести к летальному исходу.
"Организм подростка растет, формируется, важно, чтобы в это время шло правильное психофизиологическое развитие. А вмешательство жевательного табака может все это нарушить, вызвать аллергические реакции, отравления, привести к зависимости. Более того, может пострадать репродуктивная система. Так, например, у девочек от употребления никотина яйцеклетка может погибнуть или деформироваться. То есть в дальнейшем возрастает риск развития бесплодия или рождения ребенка с отклонениями", – объяснила Наталья Казанцева.
Также из-за употребления снюса может остановиться рост ребенка, ухудшиться его память и когнитивные процессы, повыситься агрессивность.
При этом снюс в виде мармеладок еще опаснее. Если сосательный снюс дети могут быстро выплюнуть, потому что он вызывает неприятные ощущения во рту, и тем самым избежать серьезного воздействия на организм, то с жевательным все сложнее: он выглядит как мармелад или цукаты, может иметь фруктовый вкус, следовательно, его употребление длится гораздо дольше, а сама "конфета" может попасть в желудок и привести к серьезным последствиям.
Важно: в отличие от сигарет снюс вызывает зависимость в короткие сроки, а избавиться от нее не просто.
К сожалению, это не просто. В отличие от сигарет, снюс не оставляет запаха. Более того, в бездымный табак добавляют ароматизаторы, поэтому можно подумать, что ребенок держит во рту леденец.
"В первую очередь родители могут заметить изменение в поведении ребенка. Из-за употребления препарата, содержащего никотин, может появиться повышенная раздражительность, быстрая утомляемость, может нарушиться сон и аппетит. Также это может отразиться на снижении успеваемости в школе: ребенок теряет интерес к учебе, забрасывает секции и кружки", – пояснила Наталья Казанцева.
Конечно, все эти признаки у подростка могут быть и по другим причинам. Поэтому доказательством употребления может быть найденный в вещах пакетик или странные конфеты.
При длительном употреблении снюса появляются видимые признаки – желтые зубы и ужасный запах изо рта. К тому же ребенок может жаловаться на головную боль, тошноту и головокружение.
В первую очередь попытайтесь спокойно поговорить и узнать, что хочет доказать ребенок таким поведением. Постарайтесь объяснить, чем это опасно и как это отразится на органах или внешности. Также можно обратиться за консультацией в наркологический диспансер, где с ребенком поработают врачи и психологи.
Комментарии
Вот бы чем депутатам занятся, дармоеды, они дождутся когда дохнуть начнут, а потом спохватятся...
(ограничений на него нет), значит ГОСУДАРСТВУ не нужны дети, наши дети. Нужны продажи, понять кому и проблема решается просто. "Продал умер" это мнение может быть ошибочным но Китай очень жестко решал проблему с курение и решили. В Китае дети нужны, у нас нет. Это подтверждает и "рост" населения в РОССИИ, в 1913г. 250 млн, в 2013 уже менее 140млн и падаем. Китай в 1913 450 млн 2013 1,5 Ярда и не всех посчитали, хотя во Вторую мировую населения погибло не мало, но об этом не принято говорить.
звучит красиво. Пойду за снюсом.....
Гореть в аду этим горе предпринимателям, которые его сюда везут и детям продают. Жажда наживы ничем хорошим не обернётся для них.
в отличие от сигарет снюс вызывает зависимость в короткие сроки
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похоже, это реклама сигарет
13:53, не соглашусь! тут дело в воспитании, и характере человека, мне 37 лет, я не пробовал спиртное вообще, ни пиво ни водку, ни сигареты, хотя они не запрещены, и я могу свободно их купить...
во многих продуктовых на кассах стоит, например в ленде на соце в свободной продаже
Вот что надо запрещать, а не телеграммы с квадрокоптерами.