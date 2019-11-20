Что такое снюс, которым травятся подростки, и как понять, что ребенок его употребляет

Чем снюс опасен для детей?

Употребление снюса вызывает отравление у ребенка и может привести к летальному исходу.

"Организм подростка растет, формируется, важно, чтобы в это время шло правильное психофизиологическое развитие. А вмешательство жевательного табака может все это нарушить, вызвать аллергические реакции, отравления, привести к зависимости. Более того, может пострадать репродуктивная система. Так, например, у девочек от употребления никотина яйцеклетка может погибнуть или деформироваться. То есть в дальнейшем возрастает риск развития бесплодия или рождения ребенка с отклонениями", – объяснила Наталья Казанцева.

Также из-за употребления снюса может остановиться рост ребенка, ухудшиться его память и когнитивные процессы, повыситься агрессивность.

При этом снюс в виде мармеладок еще опаснее. Если сосательный снюс дети могут быстро выплюнуть, потому что он вызывает неприятные ощущения во рту, и тем самым избежать серьезного воздействия на организм, то с жевательным все сложнее: он выглядит как мармелад или цукаты, может иметь фруктовый вкус, следовательно, его употребление длится гораздо дольше, а сама "конфета" может попасть в желудок и привести к серьезным последствиям.

Важно: в отличие от сигарет снюс вызывает зависимость в короткие сроки, а избавиться от нее не просто.