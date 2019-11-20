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Что такое снюс, которым травятся подростки, и как понять, что ребенок его употребляет

, ИА "Амител"
У школьников появилось новое опасное увлечение
Снюс. Фото: pixabay.com

Снюс. Фото: pixabay.com


15 ноября в больницу Заринска поступил 13-летний подросток, у которого на уроке остановилось дыхание. Оказалось, мальчик употреблял снюс – бездымный табак, который в разы опаснее сигарет. Этот продукт сегодня очень популярен среди подростков по всей стране, а родители бьют тревогу, из-за того что запрещенный для детей препарат спокойно распространяется среди школьников. Чем опасен снюс, как он влияет на организм и как понять, что ваш ребенок его употребляет, разбирался amic.ru.

1
Что такое снюс и чем отличается от сигареты?

Снюс – это вид бездымного табака. Делают его из увлажненного измельченного табака, который обработан раствором соли и соды и упакован в пакетики. Но сегодня в магазинах снюс продают в виде конфет и леденцов.

Его не курят, а долго рассасывают. Считается, что так никотин гораздо быстрее попадает в кровь и клетки головного мозга. Таким образом, поступающая доза никотина в организм в разы выше, чем в сигарете. "Соответственно при употреблении человек получает токсический удар по жизненно важным органам", – рассказала amic.ru Наталья Казанцева, заведующая диспансерно-поликлиническим отделением по приему детско-подросткового населения Алтайского краевого наркологического диспансера.

2
Чем снюс опасен для детей?

Употребление снюса вызывает отравление у ребенка и может привести к летальному исходу. 

"Организм подростка растет, формируется, важно, чтобы в это время шло правильное психофизиологическое развитие. А вмешательство жевательного табака может все это нарушить, вызвать аллергические реакции, отравления, привести к зависимости. Более того, может пострадать репродуктивная система. Так, например, у девочек от употребления никотина яйцеклетка может погибнуть или деформироваться. То есть в дальнейшем возрастает риск развития бесплодия или рождения ребенка с отклонениями", – объяснила Наталья Казанцева.

Также из-за употребления снюса может остановиться рост ребенка, ухудшиться его память и когнитивные процессы, повыситься агрессивность.

При этом снюс в виде мармеладок еще опаснее. Если сосательный снюс дети могут быстро выплюнуть, потому что он вызывает неприятные ощущения во рту, и тем самым избежать серьезного воздействия на организм, то с жевательным все сложнее: он выглядит как мармелад или цукаты, может иметь фруктовый вкус, следовательно, его употребление длится гораздо дольше, а сама "конфета" может попасть в желудок и привести к серьезным последствиям.

Важно: в отличие от сигарет снюс вызывает зависимость в короткие сроки, а избавиться от нее не просто.

3
Снюс опасен только для детей?
Нет, для взрослых он тоже опасен. Согласно данным Роспотребнадзора снюс содержит более 30 химических веществ, с потенциальным канцерогенным эффектом. А канцерогены вызывают мутации и провоцируют развитие рака. Специалисты "Центра гигиенического образования населения" отмечают, что употребление снюса может привести к развитию рака полости рта, рака поджелудочной железы, рака пищевода и рака легких. А также вызывает разрушение зубов, пародонтоз, тахикардию и запах изо рта. 
 
4
Как определить, что ребенок употребляет снюс?

К сожалению, это не просто. В отличие от сигарет, снюс не оставляет запаха. Более того, в бездымный табак добавляют ароматизаторы, поэтому можно подумать, что ребенок держит во рту леденец.

"В первую очередь родители могут заметить изменение в поведении ребенка. Из-за употребления препарата, содержащего никотин, может появиться повышенная раздражительность, быстрая утомляемость, может нарушиться сон и аппетит. Также это может отразиться на снижении успеваемости в школе: ребенок теряет интерес к учебе, забрасывает секции и кружки", – пояснила Наталья Казанцева. 

Конечно, все эти признаки у подростка могут быть и по другим причинам. Поэтому доказательством употребления может быть найденный в вещах пакетик или странные конфеты.

При длительном употреблении снюса появляются видимые признаки – желтые зубы и ужасный запах изо рта. К тому же ребенок может жаловаться на головную боль, тошноту и головокружение.

 

6
Неужели снюс так просто купить?
К сожалению, да, просто. В 2015 году в России ввели запрет на продажу сосательного табака. Однако это не помогло, снюс стали продавать под видом жевательного табака (ограничений на него нет), либо указывают на банках, что смесь не содержит табака, а состоит из растительных волокон, пропитанных никотином. Поэтому этот товар свободно продают в магазинах, которые есть даже рядом со многими школами.
7
Мой ребенок употребляет снюс. Что делать?

В первую очередь попытайтесь спокойно поговорить и узнать, что хочет доказать ребенок таким поведением. Постарайтесь объяснить, чем это опасно и как это отразится на органах или внешности. Также можно обратиться за консультацией в наркологический диспансер, где с ребенком поработают врачи и психологи.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

20.11.2019 13:48
Медведь-шатун

Вот бы чем депутатам занятся, дармоеды, они дождутся когда дохнуть начнут, а потом спохватятся...

20.11.2019 13:53
bservice

(ограничений на него нет), значит ГОСУДАРСТВУ не нужны дети, наши дети. Нужны продажи, понять кому и проблема решается просто. "Продал умер" это мнение может быть ошибочным но Китай очень жестко решал проблему с курение и решили. В Китае дети нужны, у нас нет. Это подтверждает и "рост" населения в РОССИИ, в 1913г. 250 млн, в 2013 уже менее 140млн и падаем. Китай в 1913 450 млн 2013 1,5 Ярда и не всех посчитали, хотя во Вторую мировую населения погибло не мало, но об этом не принято говорить.

20.11.2019 13:55
- гость -

звучит красиво. Пойду за снюсом.....

20.11.2019 13:56
- гость -

Гореть в аду этим горе предпринимателям, которые его сюда везут и детям продают. Жажда наживы ничем хорошим не обернётся для них.

20.11.2019 14:05
гiсть

в отличие от сигарет снюс вызывает зависимость в короткие сроки
---
похоже, это реклама сигарет

20.11.2019 14:11
- гость -

13:53, не соглашусь! тут дело в воспитании, и характере человека, мне 37 лет, я не пробовал спиртное вообще, ни пиво ни водку, ни сигареты, хотя они не запрещены, и я могу свободно их купить...

20.11.2019 14:27
гость

во многих продуктовых на кассах стоит, например в ленде на соце в свободной продаже

20.11.2019 14:28
- гость -

Вот что надо запрещать, а не телеграммы с квадрокоптерами.

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