Опеку не пускать, детей однополым не отдавать. Поправки в Семейный кодекс: главное

В скором времени однополые пары в России могут окончательно лишиться возможности жениться / выходить замуж и усыновлять детей (собственно, почти об этом и была одна из поправок в Конституцию). А еще опека не сможет сразу забрать ребенка из семьи, если ему угрожает опасность. Все это – поправки в Семейный кодекс, которые внесла в Госдуму группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. Скандальные инициативы уже вызвали общественный резонанс: их успели назвать "бездумными", "дискриминирующими" и "антиконституционными". Что именно поменяется, если поправки примут – разбирался amic.ru.
Одна из самых нашумевших поправок в Семейный кодекс касается однополых пар. Да, законопроект может исключить любую возможность регистрировать браки между парами одного гендера (в том числе между людьми, сменившими пол). И усыновлять детей такие пары не смогут.
Сейчас в ст. 12 Семейного кодекса говорится, что "для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак". Но прямого запрета на брак между лицами одного пола нет.
Российские СМИ пишут, что если поправки примут, пол ребенка будут указывать в свидетельстве о рождении (сейчас, кстати, эту информацию в документ не вносят). А при смене пола внести корректировки в свидетельство будет нельзя. Сейчас же в первом "паспорте" можно изменить имя, фамилию, дату рождения и национальность.
Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина уже назвала эти поправки антиконституционными.
"Предложенные сейчас изменения прямо противоречат 19-й статье Конституции, которая гарантирует равные права и свободы гражданам независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, – цитирует РБК Пушкину. – Готовы ли мы в XXI веке с трибуны Государственной думы признать, что люди нетрадиционной сексуальной ориентации являются в России гражданами второго сорта? Что человек, чья личная жизнь отличается от нашей, – untermensch (в переводе с немецкого – недочеловек)?".
Дискриминирующей эту норму считает и управляющий партнер адвокатского бюро "Духина и партнеры" Екатерина Духина. "Это просто ущемление в правах людей, которые прошли тяжелую операцию и наконец-то обрели свое психологическое счастье, для соответствия тем документам, которые хранятся в органах гражданского состояния, тому паспорту, который они носят с собой в кармане. Поэтому здесь не столько про детей эта поправка, больше про то, что в РФ, видимо, пол менять нельзя. Потому что кем родился, тем и пригодился", – подчеркнула она в разговоре с BFM.ru.
Поправка вызвала серьезный общественный резонанс. Россияне просят отклонить законопроект. Петиция с просьбой разрешить трансгендерам заключать брак и усыновлять детей появилась на сайте Change.org.
Авторы законопроекта предлагают изменить правила изъятия детей из семьи. Если поправки примут, то забрать ребенка у родителей можно будет только по решению суда или после ограничения родительских прав.
Сейчас органы опеки могут немедленно забрать ребенка из семьи, если ему угрожает опасность. И только после этого опека подает иск в суд о лишении родительских прав. Но после поправок процедура может выстроиться наоборот.
Процесс изъятия из семьи действительно должен быть обоснован, считает президент благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская.
"Мы знаем о случаях, когда детей отбирают, и это действительно произвол со стороны сотрудников опеки. Я положительно отношусь к тому, что к данному решению предлагается привлекать суд, потому что тогда "отобрание" будет ответственностью не только органов опеки. Они же у нас во всем всегда виноваты: не изъял – ребенок пострадает, изъял – плохо", – цитирует "Газета.Ru" председателя Совета приемных семей при Минпросвещения РФ Наталью Городискую.
Показательным стал недавний громкий скандал в Оренбургской области, где четверых детей силой забрали из семьи. Ранее родители неоднократно обращались к властям с просьбой помочь им с ремонтом в доме. Вместо этого к семье пришли сотрудники органов опеки и полиция. Видео жестокого изъятия детей появилось на YouTube. На нем видно, как несколько человек вырывают из рук матери трехмесячного малыша. Все это время ребенок кричал. Опека настаивала, что дети живут в неподходящих условиях – в доме может обвалиться крыша. К счастью, позднее детей вернули в семью. Прокуратура признала действия опеки и полицейских незаконными.
Но поправки не учитывают ситуацию, в которой ребенку реально может угрожать опасность. Теперь органы опеки или полиция не смогут сразу отобрать ребенка у родителей, даже если его жизни и здоровью угрожает опасность. Ребенок может пострадать, пока опека будет добиваться решения суда.
"Если есть реальная угроза, то как минимум несколько странно сначала идти в суд, подавать на ограничения, пройти несколько судебных заседаний, апелляций, получить решение и только потом прийти и забрать ребенка", – цитирует "360" Альшанскую.
А еще законопроект предполагает, что сотрудники органов опеки не смогут войти в дом к семье (для проверки условий проживания ребенка) без разрешения жильцов.
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина считает, что усложнение процедуры изъятия детей может усугубить ситуацию в неблагополучных семьях, так как сотрудников опеки туда будут просто не пускать.
"Вот такой бездумный абсолютно запрет может просто парализовать профилактику насилия в отношении детей. Мы просто сейчас рискуем запереть детей-жертв с родителями-тиранами. Можем вытолкнуть вообще в так называемую серую зону самые страшные преступления в отношении несовершеннолетних. Эти дети-маугли могут стать частыми гостями, что называется, криминальных хроник. Нужна долгосрочная стратегия по реформированию органов опеки и попечительства", – сказала она.
Впрочем, некоторые эксперты считают, что уточнение "пустое", так как люди и так могут не пускать сотрудников органов опеки в свое жилье. Поэтому обычно они и приходят вместе с полицией.
Поправки предполагают, что родителями могут считать только кровных (биологических) мать и отца. "Таким образом, законопроект возрождает традиционную ценность кровнородственных отношений", – подчеркивает Мизулина.
И эта поправка тоже вызвала озабоченность экспертов.
"Мне очень не нравится пункт, что родителями считаются кровные мать и отец. А если кровные родители погибнут, что тогда? Бывают разные ситуации. Я считаю, что это дискриминационный момент, должна быть вариативность в участии каких-то лиц в жизни ребенка", – цитирует "Московский комсомолец" директора Наставнического центра Александра Гезалова.
Авторы законопроекта хотят запретить опеке отказывать родственникам в усыновлении ребенка, если у них маленький доход (правда, в тексте поправок не говорится, какой доход считается "достаточным") или из-за неподходящих жилищных условий ("жилье не соответствует санитарным и техническим правилам и нормам" – говорится в тексте поправок).
А еще родственники смогут усыновлять ребенка, если у них на иждивении есть недееспособные. Исключение – если проживание с этим родственником не угрожает жизни и здоровью ребенка. Ранее этого пункта в Семейном кодексе не было.
Родственников смогут привлекать к воспитанию детей без соответствующих документов, которые подтвердят их полномочия (доверенности). Таким пунктом хотят дополнить статью 62 Семейного кодекса. Ранее в этой статье было прописано, что в воспитании ребенка могут участвовать только его родители.
"Нельзя будет отобрать ребенка у бабушки, у которой нет доверенности от родителей", – отмечают в пресс-службе Мизулиной.
Авторы идеи предлагают прописать в кодексе момент, что родители могут не находиться рядом с ребенком долгое время по уважительной причине. Действующий кодекс не предусматривает, что родитель может отсутствовать по уважительной причине – в таком случае считается, что ребенок остался без попечения взрослых. Поправки в статью 66.1 СК этот момент уточняют, что уважительной причиной можно считать, если родители или единственный родитель:
- уезжают в длительную командировку или постоянно находятся в разъездах по работе;
- долгое время лечатся в больнице;
- сидят в тюрьме или находятся под стражей;
- если им нет 16 лет.
Сенаторы также предлагают прописать порядок действий, который защитит детей в экстренной ситуации. Речь о ситуации, когда оба родителя (или один из них, если он единственный) временно не могут осуществлять свои права. Например, если их госпитализировали, задержали, он пропал без вести, мать или отец ребенка пьян или находится в состоянии наркотического опьянения. Так вот, в этом случае ребенка передадут родственникам или близким. Или отдадут его в детдом (только если у него нет родственников или близких, которые его примут).
Сейчас законодательство не содержит каких-либо объяснений, что будет с ребенком, если оба его родителя (или единственный родитель) попали в экстренную ситуацию.
"Статья 56 Семейного кодекса закрепляет право ребенка на защиту, но именно на защиту своих прав и законных интересов, где защита осуществляется родителями или лицами их заменяющими. А также на защиту от злоупотребления со стороны самих родителей. В нашей жизни случаются разные непредвиденные ситуации: производственная травма или тяжелая болезнь. В таких случаях дети могут попасть в интернатное учреждение на постоянной или временной основе в зависимости от степени тяжести одного из родителей, либо обоих родителей", – рассказала amic.ru барнаульский юрист Марина Буторина.
Именно поэтому в Семейный кодекс хотят внести пункт 12.1, который бы закреплял меры защиты ребенка, попавшего в такую ситуацию.
"Мне кажется, это хорошая глава, которая будет упрощать работу органов опеки и попечительства и будет отвечать интересам защиты самого ребенка и интересам родителей", – заключила собеседница.
Сейчас, если ребенок попадает в экстренную ситуацию, законодательно считается, что ребенок остался без попечения родителей. Конечно, детей по возможности отдают родственникам. Но защищать и представлять его права и интересы тоже будет орган опеки.
"Органы и так учитывают мнение ребенка старше 10 лет. Даже при усыновлении несовершеннолетнего сначала приглашают в семью в гости, чтобы с ней познакомиться, а потом интересуются у него, хочет ли он остаться. В суде спрашивают, к кому ребенок хочет – маме или папе. В детском доме спрашивают, везде спрашивают!" – подчеркивает Наталья Городиская.
Братьев и сестер, которые остались без попечения родителей, будут по-прежнему устраивать в семьи только вместе. Добавится одно "но".
"Законопроектом жестко вводится и гарантируется совместное устройство братьев и сестер, оставшихся без попечения родителей. Передача братьев и сестер под опеку (попечительство) разным лицам не допускается", – говорят авторы законопроекта.
Но поправки в Семейный кодекс уточняют этот момент. В закон добавят исключение, которое говорит, что братьев и сестер можно будет разлучить, если они не могут воспитываться вместе по состоянию здоровья.
Возвращать ребенка в детдом спустя три года после усыновления, возможно, будет уже нельзя. Эта поправка тоже вызывала вопросы у экспертов. С одной стороны, идея не возвращать ребенка в детдом – неплохая, считает президент благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская. Но с другой стороны, куда пойти такому ребенку, если семья больше не хочет его воспитывать?
"Что имеют в виду законодатели под таким запретом? В детский дом он попасть не может, тогда куда? Если эта семья, например, не может и не хочет воспитывать ребенка, вы можете как-то заставить их это делать силой, оставить ребенка с людьми, которые его не любят и не принимают? Необходимо реформировать органы опеки. У нас вся система карательная, она не настроена на поддержку, на помощь, на восстановление отношений в тех ситуациях, где это возможно и нужно делать. Когда мы говорим о том, что это нужно менять, нам нужно обязательно менять это так, чтобы с водой не выплеснуть ребенка", – говорит Альшанская.
Комментарии
Эта Пушкина мужик в юбке с душой гиены?
Усыновлять в израиль разрешили без проблем? Судьба "усыновленных" в сша и италию эту женщину не волнует?
Петиция с просьбой разрешить трансгендерам заключать брак и усыновлять детей появилась на сайте
Даже не знал, что для россиян это проблема, в жизни ни одного транса в живую не видел. Может для Москвы сделать оговорку, они все равно все там
Пушкина права. Откатываемся в домострой. Однополым парам придётся просто уезжать, чтобы строить жизнь.
Не помешало бы законодательно запретить некоторые позы для интима.
Против природы не попрешь- у двух мужичков детей быть не может,значит захотят у кого-то отнять.Или вы наивные думаете,что они инвалидов будут из приютов брать?
Даже мужика иметь еще законодательно не запретили. А в СССР запрещали