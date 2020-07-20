Опеку не пускать, детей однополым не отдавать. Поправки в Семейный кодекс: главное

Однополые пары – без детей

Одна из самых нашумевших поправок в Семейный кодекс касается однополых пар. Да, законопроект может исключить любую возможность регистрировать браки между парами одного гендера (в том числе между людьми, сменившими пол). И усыновлять детей такие пары не смогут.

Сейчас в ст. 12 Семейного кодекса говорится, что "для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак". Но прямого запрета на брак между лицами одного пола нет.

Российские СМИ пишут, что если поправки примут, пол ребенка будут указывать в свидетельстве о рождении (сейчас, кстати, эту информацию в документ не вносят). А при смене пола внести корректировки в свидетельство будет нельзя. Сейчас же в первом "паспорте" можно изменить имя, фамилию, дату рождения и национальность.

Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина уже назвала эти поправки антиконституционными.

"Предложенные сейчас изменения прямо противоречат 19-й статье Конституции, которая гарантирует равные права и свободы гражданам независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, – цитирует РБК Пушкину. – Готовы ли мы в XXI веке с трибуны Государственной думы признать, что люди нетрадиционной сексуальной ориентации являются в России гражданами второго сорта? Что человек, чья личная жизнь отличается от нашей, – untermensch (в переводе с немецкого – недочеловек)?".

Дискриминирующей эту норму считает и управляющий партнер адвокатского бюро "Духина и партнеры" Екатерина Духина. "Это просто ущемление в правах людей, которые прошли тяжелую операцию и наконец-то обрели свое психологическое счастье, для соответствия тем документам, которые хранятся в органах гражданского состояния, тому паспорту, который они носят с собой в кармане. Поэтому здесь не столько про детей эта поправка, больше про то, что в РФ, видимо, пол менять нельзя. Потому что кем родился, тем и пригодился", – подчеркнула она в разговоре с BFM.ru.

Поправка вызвала серьезный общественный резонанс. Россияне просят отклонить законопроект. Петиция с просьбой разрешить трансгендерам заключать брак и усыновлять детей появилась на сайте Change.org.