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Если проспал Персеиды. Чем может удивить ночное небо в августе и сентябре?

, ИА "Амител"
На небе и без падающих звезд хватает красоты
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Метеорный поток Персеиды, традиционно радующий жителей Земли августовскими звездными дождями, закончился. Если вы так и не успели поймать свою "падающую звезду" и загадать желание, теперь придется ждать следующего метеорного потока. Но на самом деле, вовсе необязательно ждать ярких астрономических событий, чтобы по-настоящему восхититься красотой космоса. Все, что вам нужно, – хорошая погода, удаленное от города место наблюдения и телескоп. Рассказываем, как разглядеть кольца Сатурна, большое красное пятно Юпитера, загадочные соседние галактики и другие интересные объекты.

1
Луна

Пожалуй, это первый объект, на который направляют свою оптику астрономы-любители. Оно и понятно: Луна соседствует с нами уже миллиарды лет и находится намного ближе других объектов, а потому и без телескопа поражает людей своей географией.

При увеличении же вся эта красота приобретает множество интересных деталей. Конечно, следов присутствия американцев вы там не разглядите. Но зато можно в деталях изучить все особенности рельефа нашей соседки. Например, огромные лунные моря (которые на самом деле не моря). Это гигантские, давно затопленные лавой кратеры, оставшиеся после столкновений Луны с другими небесными телами.

Именно с наблюдения Луны многие великие астрономы начинали свою деятельность. Например, известный астрофизик и популяризатор науки Нил Тайсон рассказывал, что еще ребенком поднялся на крышу своего дома и посмотрел на Луну в бинокль – после этого астрономия его уже не отпустила. Так что поверьте, что зрелище вас ждет поистине впечатляющее.

2
Сатурн

Сатурн – если не самая красивая, то точно самая необычная планета в Солнечной системе. О его знаменитых кольцах знают все. Но как их увидеть? На ночном небе планета выглядит как обычная непримечательная звездочка. Особенно по сравнению с ярким Юпитером, который находится рядом. Но взгляните на Сатурн в бинокль и вы увидите, что это уже не точечка, а что-то, напоминающее пельмень. Но телескоп расставит все по местам: это определенно кольца. Те самые, о которых мы читали в детских книжках.

Причем чем лучше ваш телескоп, тем больше деталей вы сможете увидеть. Так, в более дорогую оптику можно рассмотреть, что колец все-таки два, а не одно, а также тень от них на поверхности самого Сатурна. Рельеф, к сожалению, разглядеть невозможно, поскольку его на планете нет – это газовый гигант. Зато если посмотреть на Сатурн в удачное время, можно увидеть его спутники.

3
Юпитер

Если в июле вы то и дело замечали на небе необычайно яркую звезду, то, скорее всего, видели Юпитер. Это крупнейшая планета в нашей системе и второй по величине объект – больше только само Солнце. Совсем недавно Юпитер находился в противостоянии (в ближайшей точке к Земле), а потому его до сих пор прекрасно видно даже невооруженным глазом.

Телескоп же открывает главную прелесть планеты – ее могущественную атмосферу. Ветра на Юпитере настолько сильные, что там уже по меньшей мере сотни лет бушует гигантский ураган – Большое красное пятно. Представьте только, что по размеру оно даже больше Земли. Все движения в атмосфере планеты застывают на ней причудливыми узорами.

И не стоит думать, что сегодня в телескоп нельзя сделать никаких открытий. В 2010 году астрономы с удивлением заметили, что из атмосферы Юпитера пропал южный экваториальный пояс. Кто знает, может быть, и вы сможете первыми заметить изменения на гигантской планете.

К тому же вы всегда можете повторить достижение великого Галилео Галилея – увидеть спутники Юпитера. Сейчас их известно около 80, но в телескоп видны только самые большие – Ио, Европа, Ганимед и Калисто.

4
Туманность Ориона

Но звезды и планеты – далеко не единственные объекты, которые можно увидеть с Земли. Чего только стоит яркая и красивая Туманность Ориона. Если уехать подальше от города, вы даже невооруженным глазом заметите, что в знаменитом созвездии есть светящееся пятнышко. В телескоп же вы увидите расплывчатое облачко. Туманность состоит из ионизированного газа, а потому красиво светится.

Правда, не ждите ярких цветов: человеческий глаз не может накапливать столько света, чтобы их увидеть. Раскрашивать космическую пыль яркими цветами – работа фототехники.

5
Галактика Андромеды

На наш скромный взгляд, это самое потрясающее, что можно увидеть в телескоп. По крайней мере потому, что это целая галактика, подобная нашему Млечному пути. Представьте только, что этот крохотный светящийся диск, который видно в телескоп, – целый отдельный мир, состоящий из миллионов звезд. Кто знает, может быть, там живут разумные существа и точно так же с удивлением разглядывают в свои телескопы нашу галактику?

Андромеда – ближайшая к нам система звезд. Ну как ближайшая – 2,52 миллиона световых лет. А это значит, что мы видим галактику такой, какой она была 2,5 млн лет назад: только сейчас до нас доходит ее свет. Как она выглядит прямо сейчас, никто не знает.

6
МКС

Но не все космические объекты созданы природой. Сегодня на небе можно разглядеть и спутники, которые обеспечивают нас связью и позволяют прокладывать маршруты. Видно и гигантскую Международную космическую станцию. Невооруженным глазом она выглядит как звезда, которая, в отличие от других, медленно плывет по небу.

Но попробуйте посмотреть на станцию в телескоп: перед вами моментально возникнет кадр из научно-фантастического фильма. Других таких объектов в небе вы точно не найдете. Поскольку МКС не сильно удалена от поверхности, можно разглядеть солнечные батареи и другие мелкие детали. Правда, поймать космическую станцию не так то просто: пролет с одного края неба в другой занимает всего лишь 5 минут.

Поэтому лучше заранее сверьтесь со звездными программами (например, Stellarium), чтобы узнать, где и когда в следующий раз будет видно МКС.

7

Где найти хороший телескоп?

Технику для наблюдения можно найти в специализированных магазинах оптики. Конечно, лучше на месте объяснить консультанту, для чего вам нужен телескоп, и он подберет для вас оптимальный вариант. Ведь здесь много тонкостей: например, большое увеличение не всегда дает хорошую картинку. К тому же существует два типа любительских телескопов – рефракторы (линзовые) и рефлекторы (зеркальные), которые по-разному строят изображения.
Если же вы только начинаете увлекаться астрономией, лучше найдите универсальный любительский телескоп. А уже потом, если вам понравится (мы в этом не сомневаемся), сможете определиться, какой вам подходит больше всего.

ПЛАНЕТАРИЙ
салон оптических приборов
ул. Малахова, 83
+7 (3852) 39-03-23
www.planetarium.ru
https://vk.com/guardians_0f_the_galaxy

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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