Согласны на все. Алтайские парки просят Томенко разрешить работать

Коллективное обращение представителей алтайских парков к Виктору Томенко оказалось в распоряжении amic.ru. Они просят разрешение принимать посетителей на аттракционы хотя бы в августе.
По их словам, ситуация в финансовом плане складывается очень тяжелая. И если аттракционы будут простаивать еще и в последний месяц лета, то это может привести к "серьезным последствиям".
"На данный момент финансовый запас прочности парков полностью исчерпан, – констатировали авторы обращения. – Дальнейшее сохранение ограничений приведет к фатальному результату и грозит серьезными социальными и экономическими последствиями, так как возникает вопрос в целесообразности дальнейшего существования в принципе".
Представители парков пообещали выполнять любые требования Роспотребнадзора, чтобы обеспечить соблюдение безопасности в условиях угрозы заражения коронавирусом.
"Уважаемый Виктор Петрович, дайте нам заработать хотя бы в августе, чтобы прокормить свои семьи и погасить часть кредитных и долговых обязательств", – призывают они.
Они даже подготовили перечень профилактических мер, которые готовы выполнять. Это санитарная обработка поверхностей, к которым прикасаются люди, каждые два часа и полная обработка аттракционов два раза в день, социальная дистанция в очередях и при рассаживании, антисептики в зоне барбекю, медицинские маски и временный отказ от запуска аттракционов, где нельзя обеспечить социальную дистанцию.
Комментарии
Уважаемый Виктор Петрович, дайте нам заработать
Не удивлюсь если этот "уважаемый" в сентябре откроет школы, а вот аттракционы так и останутся закрыты.
Вы кто такие, чтобы вам позволять, башкиры, доминиканки, или оськины ???
Да кто верит в эту ковидную дурь после событий в Хабаровске? Не морочьте людям головы. Больных - лечите, а здоровым дайте нормально жить.
Да кто верит в эту ковидную дурь после событий в Хабаровске?
А разве они все не умерли? Всем городом же по улицам ходили без масок.
откройте нормально детские сады и начните полноценно оказывать медицинскую помощь.
З.Ы. Попова - обструкать и в холодильник.