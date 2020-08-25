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Владельцы кинотеатров на Алтае умоляют власти "вернуть" людям кино

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Жители края могут не увидеть несколько крупных премьер на большом экране

Собственник сети "Киномир" Яков Кац намерен обратиться к губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить им работать. По словам бизнесмена, большая часть кинотеатров в стране уже открылись две недели назад. А с этого четверга в широкий прокат выйдут несколько крупных релизов, которые потенциально должны вернуть зрителей в кино. По мнению Якова Каца, если не открыть залы уже в ближайшие дни – поклонники кино в крае рискуют пропустить самые ожидаемые фильмы осени, а часть кинозалов и вовсе может закрыться навсегда.

Почему владельцы просят открыть кинотеатры в Алтайском крае?

27 августа исполнится ровно пять месяцев, как власти региона ввели ограничения на работу кинозалов из-за коронавируса. К этому времени в крае уже заработают бассейны, рестораны и ночные клубы. А вот кинотеатры откроют только на последнем этапе снятия ограничений. Когда это произойдет – никто не знает. Скорее всего, не раньше начала сентября.

Согласно данным Ассоциации владельцев кинотеатров, на 22 августа в России возобновлена работа 51% кинотеатров в 43 регионах страны. За это время, согласно официальным данным, не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID в кинозалах. Однако посещаемость все равно очень низкая. По сравнению с прошлым годом прибыль киносетей снизилась почти на 70%. Прежде всего, это связано с отсутствием новых картин в прокате. Весь летний сезон, считающийся самым прибыльным, киносети пропустили. Как пояснил Яков Кац, рынок оживает, и уже с конца августа начнут выходить релизы крупных студий, которые, вероятно, должны вернуть зрителей в кинотеатры. За пять месяцев эпидемии коронавируса люди соскучились по кино: ежедневно в соцсетях "Киномира" люди умоляют открыть залы.

"В регионе уже работают кафе, бани, тренажерные залы и пора делать послабления для кинотеатров. Мы готовы выполнить все предписания Роспотребнадзора и хотим открыться. Мы готовы к этому. Тем более что сотрудники ведомства приходили с проверкой и лично убедились, что все кинотеатры вымыты, вычищены. Закуплены санитайзеры, нанесена необходимая разметка для соблюдения социальной дистанции. Персонал будет носить маски. Готовы рассаживать людей в шахматном порядке, а перерывы между сеансами увеличить до 30 минут. После каждого фильма будут протираться подлокотники", – сообщил Яков Кац.

Как ограничительные меры могут сказаться на кинотеатрах?

Согласно прогнозам экспертов, часть кинотеатров рискуют просто не пережить коронавирус. Отрасль на грани глобального кризиса. Многие зрители за последние несколько месяцев привыкли смотреть кино дома, и вернуть их в залы будет сложно. Кроме того, кинозалам "на пятки" наступают и стриминговые платформы.

По словам директора "Киномира", за время простоя ему удалось сохранить коллектив. Ни один сотрудник не был уволен. Только по Барнаулу это около 300 человек. Бизнесмен добавил, что компенсировать многомиллионные потери они попытались продажей подарочных сертификатов по заниженной цене (350 рублей на две персоны). Но этих денег недостаточно, чтобы продолжать платить зарплату сотрудникам.

Какие фильмы рискуют не показать в Барнауле?

Если ограничительные меры не снимут, то зрители в крае могут не увидеть на большом экране отечественный блокбастер "Вратарь Галактики", премьера которого намечена на 27 августа. Также в этот день в повторный прокат выходит культовая картина Кристофера Нолана "Начало" с Леонардо Ди Каприо и Томом Харди в главных ролях. А уже через неделю, с 3 сентября, выходит новая работа Кристофера Нолана – "Довод". Лента потенциально является едва ли не самой громкой премьерой года. Релиз картины из-за коронавируса переносили несколько раз за последние месяцы. В США и Китае, являющимися главными рынками для голливудских студий, "Довод" выйдет уже на этой неделе, а в эпоху интернета и возможности "слить" сюжет фильма, который хранится в секрете, откладывать премьеру в России просто не имеет смысла.

Также с 3 сентября в прокат выходит новый проект студии "Марвел" "Новые мутанты" о супергероях-подростках и отечественный байопик Алексея Учителя "Цой" о жизни великого рок-музыканта. С 10 сентября в прокате блокбастер студии "Дисней" "Мулан". С 24-го сентября – картина "Стрельцов" с Александром Петровым в главной роли.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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