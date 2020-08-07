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"У вас коронавирусный нигилизм". Как владельцы фитнес-залов к министру спорта ходили

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
40 представителей индустрии спорта обсудили с Алексеем Перфильевым, как возобновить работу и выжить, невзирая на коронавирус
Фото: К-2

Фото: К-2

Владельцы крупнейших фитнес-центров Алтайского края 6 августа обсудили с министром спорта Алексеем Перфильевым положение дел в отрасли из-за четырехмесячной паузы, связанной с COVID-19. Все эти месяцы фитнес-индустрия не работала и несла огромные убытки. В Instagram губернатора Виктора Томенко не однократно поступали мольбы разрешить работать спортклубам. В четверг на встречу с министром прибыли около 40 представителей фитнес-сообщества. Власть, как сказал Алексей Перфильев, их услышала и уже в ближайшие дни в Алтайском крае могут разрешить занятия спортом в залах, хотя и с ограничениями.

"Мы вообще пока не знаем, как будем работать"

Алексей Перфильев пояснил, что статистика заболевших пока не позволяет краю перейти на второй этап, однако власти обратились в федеральный Роспотребнадзор с просьбой разрешить послабления для сферы культуры, общественного питания и спорта. В том числе и открыть фитнес-центры при условии жесткого соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора. А их немало. Так,  всех сотрудников обяжут измерять температуру тела, носить маски и перчатки (в залах), и каждые два-три часа проветривать помещения. Тренажеры должны быть расставлены на расстоянии не менее 1,5 метра, в залах требуется установить санитайзеры, чтобы посетители дезинфицировали руки после каждого подхода к снарядам. Помимо этого центры должны быть оснащены специальными бактерицидными лампами. 

А загрузка зала должна составлять не более 25%, согласно расчету Роспотребнадзора, на одного посетителя должно приходиться примерно 4 квадратных метра. При этом бассейны и сауны все еще будут закрыты.

"Задача сейчас у нас с вами – открыться. Но открывшись, соблюдать все рекомендации. Пытаемся восстановить экономику. Главное – не допустить заражений среди клиентов. В таком случае мы докажем, что отличаемся от других сфер. У нас уже есть положительный пример, когда мы разрешили тренировки командам мастеров", – обратился министр спорта к руководству фитнес-центров.

Присутствовавшая на встрече представитель Роспотребнадзора Лариса Зубова предупредила, что сотрудники ведомства обязательно будут вместе с полицейскими приходить с проверками в тренажерные залы и напомнила о серьезных штрафах. Например, за несоблюдение масочного режима полагается штраф 15 тысяч рублей.

– Это нигде не регламентировано, – тут же возмутился барнаульский спортсмен, владелец клуба "К-2" Евгений Голошубов, который и в кабинете министра сидел со спущенной на подбородок маске.

– Ребята, ну наденьте. Давайте нормально. Попросили же вас. Мы тут собрались… – отреагировал министр.

– А как вы вообще собираетесь работать, когда уже сейчас не хотите соблюдать правила? – перебив Перфильева, обратилась к владельцу "К-2" представитель Роспотребнадзора.

– А мы вообще пока не знаем, как будем работать. Судя по этим требованиям, и учитывая, что мы уже два месяца сидим без какой-либо государственной поддержки, нам проще вообще не открываться. На какие деньги мы будем это делать? Чтобы мой клуб работал хотя бы в ноль, мне минимум на 70% нужно его забить. Потому что мы живем в Барнауле, где определенный ценник на карту, – ответил Евгений Голошубов.

– Кто не хочет – пусть не открывается, – тут же возразил коллеге владелец сети клубов "Сафари-фитнес" Сергей Зубков.

В зале начался галдеж. Люди старались перекричать друг друга, споря о необходимости и бесполезности соблюдения этих требований.

– Так. Давайте выступать по очереди. Мы предлагаем начать вам работать. Да, хоть и с ограничениями. В ближайшее время у меня будет встреча с губернатором Виктором Томенко. Я могу донести до него ваши просьбы. Для этого мы сегодня здесь и собрались, – остановил спор Алексей Перфильев.

Волшебные слова "губернатор Виктор Томенко" моментально успокоили и даже воодушевили владельцев фитнес-центров.

"Нам лично без разницы, от чего умирать"

Сергей Зубков, ставший одним из инициаторов встречи в Минспорте, вступился за правительство Алтайского края. Он напомнил собравшимся, что вообще-то спортзалы должны быть открыты даже не на втором, а на третьем этапе снятия ограничений. И Виктор Томенко, разрешивший открыть их на втором этапе, несет личную ответственность за это. При этом Зубков подчеркнул, что ситуация в отрасли уже и сейчас на грани катастрофы. Убытки – огромные. По словам Зубкова, несмотря на четырехмесячный простой, арендную плату им никто не отменял. При этом владелец "Сафари-фитнес" отметил, что ему удалось сохранить штат тренеров и даже платить им зарплату. В этом плане помогла помощь от государства в мае, предусматривающая выплату МРОТ.

"Нам лично без разницы, от чего умирать. Честно. От коронавируса или от долгов. От долгов даже хуже. Нас будут бить коллекторы. А от коронавируса нас хотя бы будет спасать государство. Поэтому я прошу министра спорта замолвить перед губернатором за нас слово", – обратился Зубков к Перфильеву.

Он добавил, что ему непонятны мотивы решений Роспотребнадзора: почему занятия спортом в помещениях запрещены, а пивные магазины, пляжи, магазины открыты. К этому вопросу с воодушевлением присоединились все  участники встречи.

– Как будто вы живете на другой планете, – лично обратился к представителю Роспотребнадзора Зубков. Но ответа не дождался. Вмешался министр спорта, который напомнил, что суть встречи – не выявлять кто прав, а кто виноват.

Представительница сети фитнес-центров "Аврора" Вера Савина пожаловалась министру, что многие клиенты сейчас просят вернуть деньги за абонементы. И закон на их стороне – заведение обязано вернуть деньги. Выплаты могут составить миллионы рублей. Девушка попросила Алексея Перфильева помочь в принятии закона о форс-мажоре, чтобы отсрочить выплаты на 90 дней. Министр пообещал изучить опыт других регионов.

Руководитель федерации бодибилдинга Алтайского края Александр Барбашин рассказал о работе центров в соседней Кемеровской области, которым разрешили принимать посетителей несколько недель назад. Заполняемость залов на треть ниже, чем в обычное время года. Барбашин также отметил, что нынешний год – тяжелейший для всей индустрии спорта за последние 10 лет. Однако он призвал директоров залов активно пользоваться помощью государства. Например, беспроцентными кредитами в банках, обещанные президентом Путиным в своем послании.

– Да банки нам их не дают! – тут же хором ответили половина людей, собравшихся у министра.

"Я четырех человек уже потерял"

Алексей Перфильев в очередной раз призвал представителей отрасли ответственно отнестись к открытию залов и соблюдать меры безопасности. Необходимо не допустить, чтобы хоть один человек заразился на тренировке. Так в Новокузнецке из-за новой вспышки коронавирусной инфекции все залы в городе снова закрыли на ключ. Такая ситуация, если не соблюдать меры, может произойти и в Барнауле.

Представительница Роспотребнадзора Лариса Зубова напомнила собравшимся, что в Алтайском крае с начала пандемии умерли больше 200 человек, но владелец клуба "К-2" Евгений Голошубов решил вступить с ней в спор.

– Вы считаете, что раньше людей не умирало больше? – спросил он.

– Молодой человек, у вас коронавирусный нигилизм. Вы ничего не принимаете. Это очень плохо. Я уже одного близкого потеряла, – ответила Лариса Зубова.

– И я четырех человек потерял из-за болезни, – поддержал ее министр Алексей Перфильев.

– А я потерял все, что нажил за последние 10 лет, – возразил Голошубов.

– Когда человек умер – это совсем другое дело. Если вы ничего не будете выполнять, то работать нет смысла, – заявила представитель Роспотребнадзора.

– Мы все будем выполнять. Просто хочется каких-то субсидий от государства, – начал объяснять ей владелец "К-2", но Алексей Перфильев предложил сменить тему и дать слово другим.

В итоге после 45-минутного эмоционального разговора владельцы тренажерных залов согласились с тем, что лучший выход сейчас – начинать работу, пусть даже и с ограничениями. Хоть в каком-то виде.

"25% лучше, чем 0%"

По мнению генерального директора сети фитнес-клубов "Магис-Спорт" Владимира Городейчика, отрасль уже давно готова к открытию. Четырехмесячную паузу в работе, связанную с пандемией, в "Магис-Спорт" выдержали "стойко и героически". Удалось сохранить тренерский коллектив. По его словам, в нынешней ситуации тренажерным залам лучше работать, пусть и с жесткими ограничениями.

"Определенно, 25% больше, чем 0%. У нас спортивный зал почти 3000 квадратных метров. Наши площади позволяют принимать достаточное количество посетителей. Тем более что сейчас традиционный летний спад. Работать мы готовы", – сказал amic.ru Владимир Городейчик.

После совещания бизнесмены попросили министра организовать новую встречу в ближайшие две недели, чтобы еще раз обсудить, как восстанавливать бизнес и на какую помощь им стоит рассчитывать от государства. 

– Будьте более ответственными, – услышали они в ответ от министра.

Напомним, вечером 6 августа губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассмотрел вопрос о смягчении части ограничений, введенных в Алтайском крае из-за распространения коронавируса. Согласно документу, предлагается, например, снять запрет на оказание развлекательных и спортивных услуг, но без массового скопления граждан. Также разрешат работать фитнес-центрам, кинотеатрам, паркам и детским досуговым учреждениям, кроме детсадов.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

7.08.2020 07:53
CALIBR

Можно безнаказанно нарушать свои указы в день ВДВ ( митинг у Дома Афганцев) , но жёстко требовать исполнения буквы закона с бизнесменов, реальная помощь которым от государства только на бумаге,включая отсрочку по налогам,за которыми скоро придут люди государевы из фискальных органов..
Некрасиво и не добавляет авторитета власти.

7.08.2020 08:15
- гость -

Плановая медицинская помощь сейчас гораздо актуальнее, чем индустрия фитнесса.

7.08.2020 08:22
CALIBR

Плановая медицинская помощь сейчас гораздо актуальнее, чем индустрия фитнесса.
+++++++++++++
Они как-то пересекаются, чтобы оценивать приоритеты ?

7.08.2020 08:24
- гость -

7.08.2020 08:15
- гость -

+10000000000000000000!!!

7.08.2020 08:25
- гость -

Гордейчик с ошибкой написали.

7.08.2020 08:34
- гость -

Так, понятно, в К-2 ходить не стоит, с таким руководством.
На словах одно - на деле другое. При спущенной маске доказывать что они всё будут соблюдать - это конечно верх цинизма. Это как со стопкой в руках и стеклянными глазами доказывать что пить не будешь ни в коем случае.

И дело тут не в указах, не в абсурдных законах, а в том, как люди относятся друг к другу. К клиентам он тоже так относится?

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