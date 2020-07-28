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"Ситуация – крах". Владельцы ресторанов попросили Томенко разрешить им работать

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Под письмом подписались владельцы более 500 заведений Алтайского края

Представители более 500 известных ресторанов и кафе Алтайского края написали коллективное письмо на имя губернатора Виктора Томенко с просьбой разрешить работать. Обслуживать клиентов в залах они готовы с соблюдением всех рекомендаций, разработанных Роспотребнадзором. По словам авторов обращения, за последние месяцы выручка заведений упала в несколько раз. Собственникам нечем платить зарплату персоналу, а открытие летних веранд не улучшило ситуацию. Один из подписавшихся – руководитель ресторана "Бочкари" Виталий Брегадзе – недоумевает, почему пляжам и торговым центрам разрешено работать, а им нет.

О чем владельцы ресторанов еще попросили Виктора Томенко?

В письме, которое имеется в распоряжении amic.ru, представители отрасли просят власти помочь получить федеральные субсидии за июнь и июль 2020 года на неотложные нужды. Также рестораторы пожаловались губернатору, что уже 120 дней они работают в условиях жестких ограничений. Клиентов почти нет. Выручка, по их словам, сократилась в несколько раз. У тех, кто не имеет возможности работать в режиме навынос, и вовсе упала до нуля. У общепита, подчеркивается в письме, нет подушки безопасности. Приходится сокращать штат и урезать персоналу зарплату. Конечно, признают рестораторы, недавнее снятие запрета на работу летних площадок несколько улучшило финансовое положение отрасли, однако они все равно работают в убыток. Особенно те, кто не имеет летних веранд.

"При этом мы уверены, что при снятии ограничений на нашу деятельность, мы сможем организовать безопасные условия для посетителей заведений. Сервис, предоставляемый в специализированных помещениях, априори более технологичен, в том числе в части соблюдения необходимых санитарных норм. Так же мы считаем, что после открытия залов для обслуживания гостей уменьшится объем "стихийных" летних площадок и концентрация гостей на них, что в свою очередь будет способствовать поддержанию порядка и снижению уровня шума на улицах города", – говорится в тексте письма.

"Хочется, чтобы услышали нас"

Как рассказал amic.ru известный барнаульский ресторатор Виталий Брегадзе, ситуация в отрасли просто катастрофическая. Открыть летнюю веранду его заведение не может физически – нет площадки рядом с кинотеатром "Мир". Уже три месяца собственники ресторана платят сотрудникам зарплату из личных средств. Однако продолжаться бесконечно это не может.

"Ситуация – крах. Если ограничения будут продлены – мы будем вынуждены прекратить работу. Знаю, что многие небольшие рестораны уже позакрывались. Еще месяц и такая участь ждет и нас. Мы же не перестаем платить зарплаты или аренду. Мы несем каждый месяц затраты, а зарабатывать не можем. Большой вопрос у меня к Роспотребнадзору. У нас стоят посудомоечные машины, санитайзеры, дезинфицирующие лампы. Почему мы не можем работать, когда все пляжи, торговые центры открыты? Люди битком в общественном транспорте без масок. Странная история", – недоумевает Брегадзе.

По его мнению, даже если бы у "Бочкарей" была возможность открыть летнюю веранду, то это не принесло бы большой прибыли. Прежде всего, из-за переменной сибирской погоды. После дождей людям не комфортно обедать на свежем воздухе.

"Мне хочется, чтобы власть услышала нас. В отрасли работает много людей. Мы исправно платим налоги. Если нам не помогут власти – это грозит глобальным кризисом для всей сферы", – заключил ресторатор.

Кто подписался под письмом губернатору?

Под обращением подписались владельцы крупнейших заведений Алтайского края: ресторанов "Бочкари", Velvet, гриль-бара "Пожарка", "Пили-Швили", "Иероглифа", Damiani, "Место Пасты", "Лакомки", "Грильницы", "ШашлыкоFF", караоке-бара "Джексон", пивного ресторана "Ганс", бара "Кинза и Мята", сети ресторанов быстрого питания KFC и другие.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

28.07.2020 17:58
- гость -

Странная история", — недоумевает Брегадзе.

Ничего странного, власти ждут пока вы закроетесь, потом на ваших успешных местах откроют "свои"... - только такая логика приходит на ум. Особенно смотря на Леруа Мурлен, ни на один день не закрылась, даже когда у продавца выявили корону. Рестораторы, учитесь заносить как они, или там уже "свои"))

28.07.2020 18:15
- гость -

уже понятно что душат намерено

28.07.2020 18:38
- гость -

С летними верандами намного лучше, а тот что якобы будут соблюдать все требования, это блеф

28.07.2020 18:53
- гость -

Ничего странного, власти ждут пока вы закроетесь, потом на ваших успешных местах откроют "свои"...
____________

"Что вы там делаете? Это не ваш бизнес!" - вещал Карлин о придорожных заведениях общественного питания.

28.07.2020 19:16
- гость -

Да ничего власти не думают. Это не их задача. Задача- попы бумажками прикрыть. А вы сдохните хоть все

28.07.2020 19:19
- гость -

Рестораны разрешить? Может ещё и цыганей с медведями вам?
Пейдадна! Пейдадна! Пейдадна! Пейдадна!
Пей до дна, Таменка! Таменка пей до дна!

28.07.2020 19:24
- гость -

Рестораны разрешить? Может ещё и цыганей с медведями вам?
Пейдадна! Пейдадна! Пейдадна! Пейдадна!
Пей до дна, Таменка! Таменка пей до дна!

Может Вам карету белую вызвать?

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