Гигабитный интернет в Барнауле: разбираем, кому и зачем он нужен

Определенно 2020 можно назвать годом, когда большинство людей в мире перешли в онлайн. Например, барнаульцы, начиная с весны, были вынуждены работать, учиться и организовывать свой досуг не выходя из дома. Неудивительно, что в новой реальности вместо стандартных 100 Мбит/с начал набирать популярность гигабитный интернет, который позволяет выходить в онлайн на "сверхскоростях". Рассказываем, что это такое, сколько стоит и как подключиться к нему в Барнауле.
Запускают гигабитные сети сейчас многие провайдеры. Но подключения идут поэтапно: дом за домом, район за районом. Ситуация меняется постоянно, поэтому лучше уточнить возможность подключения именно вашего дома напрямую у провайдера.
На днях о внедрении гигабитных сетей объявили в МТС. Оператор "разогнал" интернет в 50 тыс. барнаульских квартир, расположенных в Индустриальном районе: улицах Шумакова, Малахова, Попова, Ускова, на Павловском тракте и проспекте Энергетиков. В этом списке несколько крупных кварталов: "Дружный", "Лазурный", "2000" и "2023.
Чтобы проверить, попадает ли ваш дом в это число, нужно зайти на сайт провайдера и ввести свой адрес. Там вы можете увидеть все доступные тарифы, включая гигабитные, и оставить заявку на подключение.
В МТС говорят, что самое вредное для нервной системы – это медленный интернет. Поэтому предлагают беречь себя и свои нервы, подключив гигабитные скорости.
Например, если в вашей квартире проживают более трех человек. Почему? Вот представьте, что станет со скоростью интернета, если сын сядет играть в "игрушки", мама начнет общаться с подругами в "Скайпе", папа запустит онлайн-трансляцию спортивных соревнований. В этот момент скорость будет делиться между всеми компьютерами, планшетами и телефонами, которые одновременно используются в квартире. Она будет "проседать", а "картинка" – тормозить.
Без гигабитных скоростей точно не обойтись и в случае если работа одного (и более) членов семьи связана с обработкой больших объемов информации в интернете. Это касается в первую очередь разработчиков, видеооператоров, фотографов и контент-менеджеров. Такие специалисты часто предпочитают удаленную работу дома. А если прибавить к этому наличие семьи, то для счастья нужен гигабит, не меньше.
Любителям современных гаджетов и видео в 4К-качестве тоже хорошо "зайдет" гигабитный интернет: он даст возможность вашему гаджету работать в полную силу, а вы получите настоящее удовольствие от его использования.
В перспективе гигабитный интернет откроет возможности для умного дома. Так, с помощью датчиков движения, дыма, протечки воды и открытия двери и окон мы можем контролировать безопасность, а посредством умных колонок – управлять бытовыми процессами.
Да, вам нужен "гигабитный" роутер: его можно взять в аренду у провайдера или купить. Стоимость моделей популярных марок TP-LINK или ASUS начинается от 3 тысяч рублей (у МТС – 2700 руб.). Также необходимо уточнить, поддерживает ли оборудование на вашем компьютере Gigabit Ethernet: если нет, то интернет будет медленнее заявленных скоростей.
Еще вам понадобятся: сетевая карта (сетевой адаптер), сетевой контроллер, концентратор/коммутатор, жесткий диск и кабели с поддержкой 1 Гбит/с.
Кстати, интернет возможно провести в каждую комнату в квартире. Нужен только маршрутизатор. Он может быть как проводным, так и беспроводным. Причем оплачивать вы будете только одну абонентскую плату, а скорость будет делиться на все подключенные устройства.
А вот условия у барнаульских провайдеров разные, и их обязательно нужно мониторить. Так, ежемесячный пакет домашнего интернета и ТВ от МТС: конвергентный тариф "Весь МТС" обойдется в 650 рублей. При этом компания всем абонентам предоставляет мобильную связь в подарок, а также 174 канала мобильного ТВ.
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