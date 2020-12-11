Гигабитный интернет в Барнауле: разбираем, кому и зачем он нужен

Зачем нужен такой быстрый интернет?

В МТС говорят, что самое вредное для нервной системы – это медленный интернет. Поэтому предлагают беречь себя и свои нервы, подключив гигабитные скорости.

Например, если в вашей квартире проживают более трех человек. Почему? Вот представьте, что станет со скоростью интернета, если сын сядет играть в "игрушки", мама начнет общаться с подругами в "Скайпе", папа запустит онлайн-трансляцию спортивных соревнований. В этот момент скорость будет делиться между всеми компьютерами, планшетами и телефонами, которые одновременно используются в квартире. Она будет "проседать", а "картинка" – тормозить.

Без гигабитных скоростей точно не обойтись и в случае если работа одного (и более) членов семьи связана с обработкой больших объемов информации в интернете. Это касается в первую очередь разработчиков, видеооператоров, фотографов и контент-менеджеров. Такие специалисты часто предпочитают удаленную работу дома. А если прибавить к этому наличие семьи, то для счастья нужен гигабит, не меньше.

Любителям современных гаджетов и видео в 4К-качестве тоже хорошо "зайдет" гигабитный интернет: он даст возможность вашему гаджету работать в полную силу, а вы получите настоящее удовольствие от его использования.

В перспективе гигабитный интернет откроет возможности для умного дома. Так, с помощью датчиков движения, дыма, протечки воды и открытия двери и окон мы можем контролировать безопасность, а посредством умных колонок – управлять бытовыми процессами.