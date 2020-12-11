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Гигабитный интернет в Барнауле: разбираем, кому и зачем он нужен

, ИА "Амител"
Медленный интернет – серьезный удар по нервной системе пользователя
Фото: integrityrestored.com

Фото: integrityrestored.com

Определенно 2020 можно назвать годом, когда большинство людей в мире перешли в онлайн. Например, барнаульцы, начиная с весны, были вынуждены работать, учиться и организовывать свой досуг не выходя из дома. Неудивительно, что в новой реальности вместо стандартных 100 Мбит/с начал набирать популярность гигабитный интернет, который позволяет выходить в онлайн на "сверхскоростях". Рассказываем, что это такое, сколько стоит и как подключиться к нему в Барнауле.

1
Что такое гигабитный интернет
Это интернет скоростью до 1 Гб/с. В российских регионах, в частности в Алтайском крае, такие подключения осуществляются через оптический доступ по технологии GPON. У многих провайдеров есть техническая возможность предоставлять абонентам такую услугу, но раньше на нее спрос был минимальный. Гигабитный интернет выше стандартных скоростей в десятки раз: обычно провайдеры предлагают тарифы с 50, 70 или 100 Мбит/с.
2
Как понять, есть в моем доме гигабитный интернет или нет?

Запускают гигабитные сети сейчас многие провайдеры. Но подключения идут поэтапно: дом за домом, район за районом. Ситуация меняется постоянно, поэтому лучше уточнить возможность подключения именно вашего дома напрямую у провайдера.

На днях о внедрении гигабитных сетей объявили в МТС. Оператор "разогнал" интернет в 50 тыс. барнаульских квартир, расположенных в Индустриальном районе: улицах Шумакова, Малахова, Попова, Ускова, на Павловском тракте и проспекте Энергетиков. В этом списке несколько крупных кварталов: "Дружный", "Лазурный", "2000" и "2023.

Чтобы проверить, попадает ли ваш дом в это число, нужно зайти на сайт провайдера  и ввести свой адрес. Там вы можете увидеть все доступные тарифы, включая гигабитные, и оставить заявку на подключение.

3
Зачем нужен такой быстрый интернет?

В МТС говорят, что самое вредное для нервной системы – это медленный интернет. Поэтому предлагают беречь себя и свои нервы, подключив гигабитные скорости.

Например, если в вашей квартире проживают более трех человек. Почему? Вот представьте, что станет со скоростью интернета, если сын сядет играть в "игрушки", мама начнет общаться с подругами в "Скайпе", папа запустит онлайн-трансляцию спортивных соревнований. В этот момент скорость будет делиться между всеми компьютерами, планшетами и телефонами, которые одновременно используются в квартире. Она будет "проседать", а "картинка" – тормозить.

Без гигабитных скоростей точно не обойтись и в случае если работа одного (и более) членов семьи связана с обработкой больших объемов информации в интернете. Это касается в первую очередь разработчиков, видеооператоров, фотографов и контент-менеджеров. Такие специалисты часто предпочитают удаленную работу дома. А если прибавить к этому наличие семьи, то для счастья нужен гигабит, не меньше.

Любителям современных гаджетов и видео в 4К-качестве тоже хорошо "зайдет" гигабитный интернет: он даст возможность вашему гаджету работать в полную силу, а вы получите настоящее удовольствие от его использования.

В перспективе гигабитный интернет откроет возможности для умного дома. Так, с помощью датчиков движения, дыма, протечки воды и открытия двери и окон мы можем контролировать безопасность, а посредством умных колонок – управлять бытовыми процессами.

4
А для стримеров подойдет?
Конечно, успех в большей степени зависит и от вашей харизмы, формата, игры и общения со зрителями, но чем выше будет качество вашей трансляции, тем больше шанс удержать зрителей у себя на канале. С гигабитным тарифом вы как раз обеспечите себе максимально плавную и детальную картинку, потому что качество вашей трансляции и возможная частота кадров напрямую зависят от скорости интернет-соединения.
5
Нужен какой-то специальный роутер?

Да, вам нужен "гигабитный" роутер: его можно взять в аренду у провайдера или купить. Стоимость моделей популярных марок TP-LINK или ASUS начинается от 3 тысяч рублей (у МТС – 2700 руб.). Также необходимо уточнить, поддерживает ли оборудование на вашем компьютере Gigabit Ethernet: если нет, то интернет будет медленнее заявленных скоростей.

Еще вам понадобятся: сетевая карта (сетевой адаптер), сетевой контроллер, концентратор/коммутатор, жесткий диск и кабели с поддержкой 1 Гбит/с.

Кстати, интернет возможно провести в каждую комнату в квартире. Нужен только маршрутизатор. Он может быть как проводным, так и беспроводным. Причем оплачивать вы будете только одну абонентскую плату, а скорость будет делиться на все подключенные устройства.

6
Сколько стоит гигабитный интернет?
Тарифы на гигабитный интернет незначительно отличаются от стандартных. Все дело в том, что провайдеры берут деньги за саму услугу, а не за способ подключения или тип технологии.

А вот условия у барнаульских провайдеров разные, и их обязательно нужно мониторить. Так, ежемесячный пакет домашнего интернета и ТВ от МТС: конвергентный тариф "Весь МТС" обойдется в 650 рублей. При этом компания всем абонентам предоставляет мобильную связь в подарок, а также 174 канала мобильного ТВ.
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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