Метели и снег. Какой будет погода на выходных в Алтайском крае и Барнауле?

Какая будет погода в субботу, 12 декабря?

Погода в Алтайском крае 12 декабря

Ночью в регионе температура воздуха упадет до -12...-17 градусов, а местами до -25°С. Снег пройдет только в отдельных районах края. Днем немного потеплеет – столбики термометров покажут -9...-14 градусов. Местами пройдет умеренный снег, прогнозируют метели и ветер 5-10 м/с, с порывами до 16 м/с.

Погода в Барнауле 12 декабря

В городе ночью будет -15...-17°С, а днем воздух прогреется до -9...-11 градусов. В течение суток временами будет идти снег, на дорогах – гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с.