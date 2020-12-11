Метели и снег. Какой будет погода на выходных в Алтайском крае и Барнауле?

Жителей Алтайского края ожидает снежная погода на выходных – на каждый день синоптики передают осадки. А в ночные часы температура воздуха местами опустится до -25 градусов. Какой будет погода 12 и 13 декабря в регионе и Барнауле и пойдет ли снег в понедельник – читайте в материале amic.ru.
Погода в Алтайском крае 12 декабря
Ночью в регионе температура воздуха упадет до -12...-17 градусов, а местами до -25°С. Снег пройдет только в отдельных районах края. Днем немного потеплеет – столбики термометров покажут -9...-14 градусов. Местами пройдет умеренный снег, прогнозируют метели и ветер 5-10 м/с, с порывами до 16 м/с.
Погода в Барнауле 12 декабря
В городе ночью будет -15...-17°С, а днем воздух прогреется до -9...-11 градусов. В течение суток временами будет идти снег, на дорогах – гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Погода в Алтайском крае 13 декабря
В ночные часы столбики термометров покажут -12...-17 градусов, местами до -22 градусов. Днем воздух прогреется до -7...-12 градусов. В отдельных районах пройдет умеренный снег. Синоптики передают метели, гололедицу на дорогах, ветер 5-10 м/с, с порывами до 16 м/с.
Погода в Барнауле 13 декабря
В ночь на воскресенье в городе будет -14...-16 градусов, а днем столбики термометров покажут -8...-10 градусов. Временами будет идти снег. На воскресенье передают метель, местами гололедица, ветер 5-10 м/с.
В Алтайском крае днем температура воздуха составит -8...-13 градусов, в отдельных районах пройдет небольшой снег. Будет ветрено и скользко – синоптики обещают на дорогах гололедицу, ветер 5-10 м/ч с порывами до 16 м/ч, метели.
А вот барнаульцев 14 декабря в первой половине дня ждет снег, местами гололедица. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 м/с.
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