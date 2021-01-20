Не дворцом единым. Что известно о базе на Алтае, которую называют "дачей Путина"

Алексей Навальный после своего возвращения в Россию и заключения в СИЗО опубликовал у себя на YouTube-канале новое расследование. В видео оппозиционер заявил, что Владимиру Путину якобы принадлежит громадный дворец в Краснодарском крае: с ледовой ареной, театром, кальянной и даже складом грязи. В Кремле уже объяснили, что на самом деле никаких дворцов у Путина нет. Меньше чем за сутки видео набрало 16 млн просмотров и уже разошлось на мемы. Пользователи в соцсетях вспомнили и про другие резиденции в России, которые часто связывают с именем президента. Одна из них, кстати, как говорят, есть и на Алтае. Рассказываем, где находится турбаза, когда и кто ее построил и почему в народе ее прозвали "дачей Путина".
Где находится "дача Путина" на Алтае?
В первую очередь для того, чтобы проводить там важные бизнес-переговоры, рассказывала "Коммерсанту" в 2010 году заместитель генерального директора "Газпрома" Елена Илюхина.
Сообщалось, что на туркомплекс в Республике Алтай "Газпром" потратил порядка 1,5 млрд рублей.
Слухи о том, что комплекс связан с президентом России, появились из-за скудной (как будто скрываемой) информации о строительстве объекта. И из-за того, что база очень хорошо охраняется. В Сети туристы, местные жители и журналисты часто делились историями о том, как на подъезде к "Алтайскому подворью" их встречала охрана и разворачивала назад.
Например, в 2011 году "Новая газета" опубликовала репортаж "Премьера резиденции". Авторы журнала "Авторевю" попробовали свернуть с трассы и наткнулись на шлагбаум и пост охраны. "В ответ мы узнали, что это особо охраняемый объект, предназначенный для отдыха высших лиц государства", – писали журналисты.
Кроме того, как сообщал тот же "Коммерсант" в 2010 году, незадолго до строительства базы Путин, будучи тогда премьер-министром, четыре дня провел в Республике Алтай. В частности, он облетел на вертолете Онгудайский район, после чего "пообещал региону поддержку на федеральном уровне в вопросах развития туризма".
Ну а позднее и федеральные, и региональные СМИ не раз писали о том, что Путин приезжал на Алтай с неофициальными визитами и останавливался именно в "Алтайском подворье".
Кстати, после строительства дороги в Сети не раз публиковались рассказы о том, что проехать по ней невозможно: сразу за поворотом вас встречает пост охраны. На деле же ездить по ней можно: вот только на подъезде к самому подворью стоит еще один пост. И вот там вас уже никто не пропустит.
Комментарии
Ну вот.
Судя по всему , жить ему есть ГДЕ.
Наверняка и есть С КЕМ.
Приличный пенсионерский отдых -обеспечен. Бери и наслаждайся жизнью. На пенсии.
Пора брат, пора...
20.01.2021 16:07
- гость -
Нет уверенности что дадут насладится жизнью. Поэтому тут до конца.
Сайт так активно разжигает противопутинскую пропаганду , с чего бы это ? Тоже хочет на варенье и печенюшки ? .Ну есть у него дачи , есть и что дальше ? Страна у нас большая ,ему везде хочется побывать , вот и строят дачи и не только для него , а для всего нашего ( да нашего , сами избрали ,и сами всё им продали (приватизировали ещё и с радостью )) бомонда .В других странах то-же самое , это капитализм . Или вы хотите законы , налоги и порядки как при социализме и жить при этом в капитализме ? Так не бывает , вы или крестик снимите , или трусы наденьте .
Не защищаю эту братию , просто не люблю глупых сенсаций .Из этих дач потом хорошие детские санатории получатся .
youtu be. com/watch ?v=22qgngYfbLc
Дорога туда классная, виды красивые
(пробелы уберите)
Газпром молодцы, что построили такую красоту. А как дела с газификацией Онгудайского района? Понятно, что есть резиденции для отдыха и встречи важных лиц государства, но не перебор ли с размахом?
Почему-то на противоположном берегу Катуни запретили любое строительство. С чего бы?