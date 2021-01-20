Не дворцом единым. Что известно о базе на Алтае, которую называют "дачей Путина"

С чего все решили, что это дача Путина?

Слухи о том, что комплекс связан с президентом России, появились из-за скудной (как будто скрываемой) информации о строительстве объекта. И из-за того, что база очень хорошо охраняется. В Сети туристы, местные жители и журналисты часто делились историями о том, как на подъезде к "Алтайскому подворью" их встречала охрана и разворачивала назад.

Например, в 2011 году "Новая газета" опубликовала репортаж "Премьера резиденции". Авторы журнала "Авторевю" попробовали свернуть с трассы и наткнулись на шлагбаум и пост охраны. "В ответ мы узнали, что это особо охраняемый объект, предназначенный для отдыха высших лиц государства", – писали журналисты.

Кроме того, как сообщал тот же "Коммерсант" в 2010 году, незадолго до строительства базы Путин, будучи тогда премьер-министром, четыре дня провел в Республике Алтай. В частности, он облетел на вертолете Онгудайский район, после чего "пообещал региону поддержку на федеральном уровне в вопросах развития туризма".

Ну а позднее и федеральные, и региональные СМИ не раз писали о том, что Путин приезжал на Алтай с неофициальными визитами и останавливался именно в "Алтайском подворье".