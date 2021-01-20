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Не дворцом единым. Что известно о базе на Алтае, которую называют "дачей Путина"

, ИА "Амител"
Геленджик – хорошо, но Горный Алтай – тоже неплохо
Комплекс 'Алтайское подворье' / Фото: vtourisme.com

Комплекс "Алтайское подворье" / Фото: vtourisme.com

Алексей Навальный после своего возвращения в Россию и заключения в СИЗО опубликовал у себя на YouTube-канале новое расследование. В видео оппозиционер заявил, что Владимиру Путину якобы принадлежит громадный дворец в Краснодарском крае: с ледовой ареной, театром, кальянной и даже складом грязи. В Кремле уже объяснили, что на самом деле никаких дворцов у Путина нет. Меньше чем за сутки видео набрало 16 млн просмотров и уже разошлось на мемы. Пользователи в соцсетях вспомнили и про другие резиденции в России, которые часто связывают с именем президента. Одна из них, кстати, как говорят, есть и на Алтае. Рассказываем, где находится турбаза, когда и кто ее построил и почему в народе ее прозвали "дачей Путина".

1

Где находится "дача Путина" на Алтае?

Не "дача Путина", а турбаза "Алтайское подворье" и официально с президентом она никак не связана. Комплекс расположен в Онгудайском районе Республики Алтай. А точнее – в месте слияния рек Урсул и Катунь. Эту территорию, кстати, считают особой климатической зоной: уже в марте здесь фиксируют плюсовые температуры, а зимой почти нет снега.

2
Кому она принадлежит?
"Газпрому". Компания построила "Алтайское подворье" в 2011 году в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с правительством Республики Алтай.

В первую очередь для того, чтобы проводить там важные бизнес-переговоры, рассказывала "Коммерсанту" в 2010 году заместитель генерального директора "Газпрома" Елена Илюхина.

Сообщалось, что на туркомплекс в Республике Алтай "Газпром" потратил порядка 1,5 млрд рублей.

3
С чего все решили, что это дача Путина?

Слухи о том, что комплекс связан с президентом России, появились из-за скудной (как будто скрываемой) информации о строительстве объекта. И из-за того, что база очень хорошо охраняется. В Сети туристы, местные жители и журналисты часто делились историями о том, как на подъезде к "Алтайскому подворью" их встречала охрана и разворачивала назад.

Например, в 2011 году "Новая газета" опубликовала репортаж "Премьера резиденции". Авторы журнала "Авторевю" попробовали свернуть с трассы и наткнулись на шлагбаум и пост охраны. "В ответ мы узнали, что это особо охраняемый объект, предназначенный для отдыха высших лиц государства", – писали журналисты.

Кроме того, как сообщал тот же "Коммерсант" в 2010 году, незадолго до строительства базы Путин, будучи тогда премьер-министром, четыре дня провел в Республике Алтай. В частности, он облетел на вертолете Онгудайский район, после чего "пообещал региону поддержку на федеральном уровне в вопросах развития туризма".

Ну а позднее и федеральные, и региональные СМИ не раз писали о том, что Путин приезжал на Алтай с неофициальными визитами и останавливался именно в "Алтайском подворье".

5
А как до него добраться?
К туркомплексу ведет подъездная дорога протяженностью около 20 км. Построили примыкание к трассе практически с нуля одновременно с возведением "Алтайского подворья". Работами занималась новосибирская компания "Сибмост". Стоимость дороги составила 4 млрд рублей. И финансировали ее, кстати, из федерального, а не из регионального бюджета. Еще в 2009 году Владимир Путин выделил Республике Алтай субсидию на строительство дороги.

Кстати, после строительства дороги в Сети не раз публиковались рассказы о том, что проехать по ней невозможно: сразу за поворотом вас встречает пост охраны. На деле же ездить по ней можно: вот только на подъезде к самому подворью стоит еще один пост. И вот там вас уже никто не пропустит.

6
Как часто президент там бывает?
Точно неизвестно. Но СМИ сообщали о его неофициальных визитах на Алтай в 2016 и в 2019 годах. Чаще всего о приездах Путина журналисты узнают из-за того, что в аэропорту Горно-Алтайска приземляется правительственный борт.
7
Что Путин там делает?
Конечно, наверняка сказать никто не может. Но СМИ сообщали, что Путин приезжал на Алтай провести выходные, отдохнуть и порыбачить. А в 2015 году вместе с ним приезжал и экс-президент Италии Сильвио Берлускони.
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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

20.01.2021 16:07
- гость -

Ну вот.
Судя по всему , жить ему есть ГДЕ.
Наверняка и есть С КЕМ.
Приличный пенсионерский отдых -обеспечен. Бери и наслаждайся жизнью. На пенсии.
Пора брат, пора...

20.01.2021 16:14
- гость -

20.01.2021 16:07
- гость -
Нет уверенности что дадут насладится жизнью. Поэтому тут до конца.

20.01.2021 16:15
- гость -

Сайт так активно разжигает противопутинскую пропаганду , с чего бы это ? Тоже хочет на варенье и печенюшки ? .Ну есть у него дачи , есть и что дальше ? Страна у нас большая ,ему везде хочется побывать , вот и строят дачи и не только для него , а для всего нашего ( да нашего , сами избрали ,и сами всё им продали (приватизировали ещё и с радостью )) бомонда .В других странах то-же самое , это капитализм . Или вы хотите законы , налоги и порядки как при социализме и жить при этом в капитализме ? Так не бывает , вы или крестик снимите , или трусы наденьте .
Не защищаю эту братию , просто не люблю глупых сенсаций .Из этих дач потом хорошие детские санатории получатся .

20.01.2021 16:16
- гость -

youtu be. com/watch ?v=22qgngYfbLc
Дорога туда классная, виды красивые

(пробелы уберите)

20.01.2021 16:17
- гость -

Газпром молодцы, что построили такую красоту. А как дела с газификацией Онгудайского района? Понятно, что есть резиденции для отдыха и встречи важных лиц государства, но не перебор ли с размахом?

20.01.2021 16:35
- гость -

Почему-то на противоположном берегу Катуни запретили любое строительство. С чего бы?

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