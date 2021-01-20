Симс и "дворец Путина". Соцсети взорвались шутками о новом расследовании Навального

Вслед за арестом Алексея Навального, Фонд борьбы с коррупцией (Минюст России признал ФБК "иностранным агентом") выпустил новое расследование о предполагаемом дворце Владимира Путина под Геленджиком. Видеоролик был выложен на YouTube вечером 19 января, за 12 часов у него уже более 15 млн просмотров. Масштабы представленного особняка и его помещения с грязью, аквадискотекой, кальянной, личным храмом и ледовой площадкой размером с пятиэтажный дом не оставили равнодушными пользователей соцсетей.
Это не дворец Путина в Геленджике, а Геленджик в нём!— Твоя Иринка (@durnalistka) January 19, 2021
Вот вы удивляетесь, что у Путина есть специальная комната для грязи. Да блин, у него целая страна для грязи есть, а тут комната какая-то. pic.twitter.com/xHQIiAQusD— Илья Яшин (@IlyaYashin) January 19, 2021
Мысли о географии.— Papo Carlo 1, миролюбивый (@Papo1Carlo) January 20, 2021
У России 12 часовых поясов. А фильм про дворец Путина рассказывает только об одном часовом поясе.
А почему бы документалистам не замахнутся на все 12 поясов?! Взять то же Алтай и рассказать кого там ФСО охраняет.
Людовик 16 тоже любил дворцы.🤣 pic.twitter.com/NsuOb9SkZr
Дворец Путина — это чисто как в Симсе, когда ты начитерил себе столько денег, что уже не знаешь, куда их девать. И просто строишь себе самый огромный дом и покупаешь туда самые дорогие и роскошные вещи. И даже уже идеи для комнат заканчиваются и ты строишь комнату для грязи pic.twitter.com/rAsjDcFUW3— Велик (@annavellikok) January 19, 2021
Мы нашли во дворце Путина очень загадочное помещение. На плане это помещение обозначено как "кальянная", но в нем есть сцена с шестом. Кто-нибудь понимает что это может быть? pic.twitter.com/3aCoqjiI3g— Георгий Албуров (@alburov) January 19, 2021
во дворце Путина обнаружена моя комната pic.twitter.com/gKgDo1JHkr— варвара (@vr_war) January 19, 2021
Путин ХОББИТ https://t.co/6u5QScL3nI— Ведьмины круги (@protivorechie) January 19, 2021
надеюсь теперь в интернетах появятся такие видосы только про дворец путина pic.twitter.com/RNemfGTAiA— настя спок ˎˊ˗ (@insolentspock) January 19, 2021
Дворец деда — это Оплот, тред pic.twitter.com/QdH7pRGfH9— Горький кіт (@dftcdr) January 19, 2021
Даже у эрмитажных котов дворец скромнее..... pic.twitter.com/qOGJI5ZKtl— Амбассадор ссаных лапок и меховых сыновей (@Moonhalf) January 19, 2021
Тут Песков высказался, что никаких дворцов у Путина нет. Окей, если дворец в Геленджике бесхозный, можно я его себе заберу?— Хроника деградации (@sergeenko_i) January 19, 2021
Дворец, дворец.... (зевая).— Виолетта Волкова (@volkova__v) January 19, 2021
💥💥💥💥💥
МОЛНИЯ
В Китае найден ресторан Путина!!!! pic.twitter.com/cFntqiElcG
Вся жизнь — это дворец Путина, а я в ней — заблудившийся садовник— вилюр (@osipover) January 19, 2021
Твое лицо, когда рассказывают про дворец Путина. pic.twitter.com/NpFIYX3u5P— Andy V (@steppentiger) January 19, 2021
КАК выглядит дворец путина НА САМОМ ДЕЛЕ: pic.twitter.com/619jwqfmQ7— лан мартенс (@or_sacramental) January 19, 2021
Ладно, если это не дворец Путина, то какой же тогда дворец у Путина?— Винзард (@winzard) January 19, 2021
Почти уверена, что дворец Путина собран из декораций к любимым фильмам, чтобы восполнять актерское начало:— потом придумаю (@bc7d7tWFKhfUpFS) January 19, 2021
Вот, это я в "Черном Лебеде"
Здесь буду репетировать ограбление банка друзьями.
Тут разговаривать с остальными личностями.
Ну и узнаю следующее задание с плаксой Миртл pic.twitter.com/o4gZbay2Ng
что будет, если скинуть в семейный чат расследование про дворец путина?— радиация. 🚀 (@anna_schatt) January 19, 2021
все посмотрели, 200+ сообщений с обсуждение и спорами, а потом бабуля ❤️: pic.twitter.com/XjwWWGxvkB
Вы думаете так легко жить в таком дворце?— Дамир Масон 👁 (@DamirMason) January 19, 2021
Посмотрите как Путину сложно идти до кухни во время просмотра сериалов. #дворецпутина #путин #ВладимирПутин pic.twitter.com/02XhUxpXcb
Ой, да ладно вам, какой же это роскошный дворец, если там даже макдака своего нет, как у Богатенького Ричи.— picolas cage (@picolascagetyt) January 19, 2021
*архитектор путина срочно созывает совет по перепланировке этажа с аква-дискотекой* pic.twitter.com/AOCkmkjJ9m
Тред мини-викторина. Лайк если перед тобой советский ДК, ретвит, если дворец Путина pic.twitter.com/P6KwNFTMgE— Андрей (@dstjkt) January 19, 2021
Ладно, про шест все понятно, а зачем кресла в ванной pic.twitter.com/8a3CBiEhh0— Dave Frenkel (@merr1k) January 19, 2021
Комментарии
Русский народ мудр, на печеньки не ведется. Убогость лёшика и его соратников показывает количество народа который вышел на улицы в поддержку германского изгнанника на его призывы.
Соратники лёшика, не забудьте о новом символе протестного движения, это трусы навального, уточки отменяются.
Любых продвигателей забугорных интересов надо прилюдно сечь.
Все носят трусы. но вот воруют и нюхают только одарённые владельцы замков.
Сколько же было наворовано за 20 лет? масштабы впечатляют.
20.01.2021 12:45
- гость -
Любых продвигателей забугорных интересов надо прилюдно сечь.
А когда воровать у россиян в таком количестве стало в интересах этих россиян?
20.01.2021 12:52
Fkt
Все носят трусы. но вот воруют и нюхают только одарённые владельцы замков.
Сколько же было наворовано за 20 лет? масштабы впечатляют.
Может посмотрим на ваших святых, семью Байденов, сколько наворовано)))) А, это другое.
Навальный, молодец, такой дворец для Путина нашел (чтоб я так жил!)
Теперь Путину после ухода на пенсию есть где жить. А то он, бедолаго, и не знал где жить, не хотел бомжевать и поэтому снова и снова шел занимать нелёгкий пост Президента.
Кто понимает почему навальнисты такие злые, а путинисты добрые, тот понимает как и на что разводят россиян.
Однако считаю что и Лёша нам на пользу. Навальнизмом надо полностью переболеть и вылечиться, ни в коем случае не загонять болезнь вглубь.В итоге в обществе должен появиться коллективный иммунитет.
20.01.2021 12:38
- гость -
Навального никто не изгонял - ты сотрудника штази называешь изгнанником?!
Навальный сколько на просмотрах заработал... Хватит на взятку для суда через 28 дней, чтоб его на условное (как и в прошлый раз ) отпустили
-гость- 12:45
да да каддафи, чаушеску, мубарак того же мнения были
20.01.2021 13:01
Агрессивная Реальность
20.01.2021 13:02
М
Читайте, пропутинские тролли!
Пишет Юлия Навальная: "Вчера мы увидели, что они стали практиковать выездные заседания «троек», теперь — что они преследуют меня как жену врага народа. Наступил 37-й год, а мы и не заметили".
20.01.2021 13:06
- гость -
М
Читайте, пропутинские тролли!
Пишет Юлия Навальная: "Вчера мы увидели, что они стали практиковать выездные заседания «троек», теперь — что они преследуют меня как жену врага народа. Наступил 37-й год, а мы и не заметили".
А что, у нас выездные заседания запрещены законом, не знал, ткните где написано. Кстати, запомните поклонник лёшика, что Ю Навальная ваш новый вождь. Методичку скоро получите, а пока учите её биографию.
20.01.2021 13:06
- гость -
20.01.2021 13:01
Агрессивная Реальность
20.01.2021 13:02
М
Читайте, пропутинские тролли!
Что пишут анальные тролли! ))))
20.01.2021 13:14
- гость -
Неуч, даже про тройки ничего не знаешь, а выездные заседание в отделении полиции это ещё преступнее этих троек!
20.01.2021 13:06
- гость -
Ты на своем анале сосредоточься, озабоченный...
20.01.2021 13:06
Пишет Юлия Навальная: "Вчера мы увидели, что они стали практиковать выездные заседания
Дура, твои трусы защищают от соратников, а то мао ли чего подсыпят, а свалят на спецслужбы...