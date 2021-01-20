Симс и "дворец Путина". Соцсети взорвались шутками о новом расследовании Навального

Вслед за арестом Алексея Навального, Фонд борьбы с коррупцией (Минюст России признал ФБК "иностранным агентом") выпустил новое расследование о предполагаемом дворце Владимира Путина под Геленджиком. Видеоролик был выложен на YouTube вечером 19 января, за 12 часов у него уже более 15 млн просмотров. Масштабы представленного особняка и его помещения с грязью, аквадискотекой, кальянной, личным храмом и ледовой площадкой размером с пятиэтажный дом не оставили равнодушными пользователей соцсетей.

Это не дворец Путина в Геленджике, а Геленджик в нём! — Твоя Иринка (@durnalistka) January 19, 2021

Вот вы удивляетесь, что у Путина есть специальная комната для грязи. Да блин, у него целая страна для грязи есть, а тут комната какая-то. pic.twitter.com/xHQIiAQusD — Илья Яшин (@IlyaYashin) January 19, 2021

Мысли о географии.



У России 12 часовых поясов. А фильм про дворец Путина рассказывает только об одном часовом поясе.

А почему бы документалистам не замахнутся на все 12 поясов?! Взять то же Алтай и рассказать кого там ФСО охраняет.



Людовик 16 тоже любил дворцы.🤣 pic.twitter.com/NsuOb9SkZr — Papo Carlo 1, миролюбивый (@Papo1Carlo) January 20, 2021

Дворец Путина — это чисто как в Симсе, когда ты начитерил себе столько денег, что уже не знаешь, куда их девать. И просто строишь себе самый огромный дом и покупаешь туда самые дорогие и роскошные вещи. И даже уже идеи для комнат заканчиваются и ты строишь комнату для грязи pic.twitter.com/rAsjDcFUW3 — Велик (@annavellikok) January 19, 2021

Мы нашли во дворце Путина очень загадочное помещение. На плане это помещение обозначено как "кальянная", но в нем есть сцена с шестом. Кто-нибудь понимает что это может быть? pic.twitter.com/3aCoqjiI3g — Георгий Албуров (@alburov) January 19, 2021

во дворце Путина обнаружена моя комната pic.twitter.com/gKgDo1JHkr — варвара (@vr_war) January 19, 2021

надеюсь теперь в интернетах появятся такие видосы только про дворец путина pic.twitter.com/RNemfGTAiA — настя спок ˎˊ˗ (@insolentspock) January 19, 2021

Дворец деда — это Оплот, тред pic.twitter.com/QdH7pRGfH9 — Горький кіт (@dftcdr) January 19, 2021

Даже у эрмитажных котов дворец скромнее..... pic.twitter.com/qOGJI5ZKtl — Амбассадор ссаных лапок и меховых сыновей (@Moonhalf) January 19, 2021

Тут Песков высказался, что никаких дворцов у Путина нет. Окей, если дворец в Геленджике бесхозный, можно я его себе заберу? — Хроника деградации (@sergeenko_i) January 19, 2021

Дворец, дворец.... (зевая).



💥💥💥💥💥

МОЛНИЯ



В Китае найден ресторан Путина!!!! pic.twitter.com/cFntqiElcG — Виолетта Волкова (@volkova__v) January 19, 2021

Вся жизнь — это дворец Путина, а я в ней — заблудившийся садовник — вилюр (@osipover) January 19, 2021

Твое лицо, когда рассказывают про дворец Путина. pic.twitter.com/NpFIYX3u5P — Andy V (@steppentiger) January 19, 2021

КАК выглядит дворец путина НА САМОМ ДЕЛЕ: pic.twitter.com/619jwqfmQ7 — лан мартенс (@or_sacramental) January 19, 2021

Ладно, если это не дворец Путина, то какой же тогда дворец у Путина? — Винзард (@winzard) January 19, 2021

Почти уверена, что дворец Путина собран из декораций к любимым фильмам, чтобы восполнять актерское начало:

Вот, это я в "Черном Лебеде"

Здесь буду репетировать ограбление банка друзьями.

Тут разговаривать с остальными личностями.

Ну и узнаю следующее задание с плаксой Миртл pic.twitter.com/o4gZbay2Ng — потом придумаю (@bc7d7tWFKhfUpFS) January 19, 2021

что будет, если скинуть в семейный чат расследование про дворец путина?

все посмотрели, 200+ сообщений с обсуждение и спорами, а потом бабуля ❤️: pic.twitter.com/XjwWWGxvkB — радиация. 🚀 (@anna_schatt) January 19, 2021

Вы думаете так легко жить в таком дворце?

Посмотрите как Путину сложно идти до кухни во время просмотра сериалов. #дворецпутина #путин #ВладимирПутин pic.twitter.com/02XhUxpXcb — Дамир Масон 👁 (@DamirMason) January 19, 2021

Ой, да ладно вам, какой же это роскошный дворец, если там даже макдака своего нет, как у Богатенького Ричи.



*архитектор путина срочно созывает совет по перепланировке этажа с аква-дискотекой* pic.twitter.com/AOCkmkjJ9m — picolas cage (@picolascagetyt) January 19, 2021

Тред мини-викторина. Лайк если перед тобой советский ДК, ретвит, если дворец Путина pic.twitter.com/P6KwNFTMgE — Андрей (@dstjkt) January 19, 2021