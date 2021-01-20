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Новости

Песков прокомментировал расследование Навального о "дворце для Путина"

, ИА "Амител"
Пресс-секретарь президента России сравнил видеоролик со старой пластинкой
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос Daily Storm о расследовании Алексея Навального о "дворце для Путина". Ныне арестованный борец с коррупцией утверждает, что на постройку и обустройство зданий, виноградных плантаций и организацию производства вина на этой территории якобы потратили около 100 млрд рублей.

"Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая, – заявил Песков. – Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике".

Стоит отметить, что за сутки ролик на видеохостинге YouTube набрал больше 10 млн просмотров. По данным на 05:25 (мск) 20 января, число просмотров превышает 14 млн.

Как ранее писал amic.ru, 25 января 2016 года на британском телеканале BBC One вышел фильм "Тайные богатства Путина". Главными спикерами в нем выступили российские бизнесмены, которые уже покинули Российскую Федерацию.

Так, бизнесмен Сергей Колесников заявил, что миллиардер Роман Абрамович спонсировал строительство настоящего "дворца для Путина" на Черном море. Собеседник представил документы, якобы подтверждающие связь президента с офшорной компанией, которой принадлежит этот "дворец" в итальянском стиле, с вертолетной площадкой, летним театром и подземными сооружениями.

По словам Колесникова, Путина бизнесмены называют "Михаил Иванович". В фильме звучит аудиозапись разговора, на которой человек, представленный Колесниковым как совладелец банка "Россия" Николай Шамалов, говорит о "деньгах Михаила Ивановича". Колесников утверждает, что под этим именем имеется в виду Владимир Путин.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

20.01.2021 09:36
- гость -

"Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая, — заявил Песков.

Действительно, старая пластинка: "Я в отпуске. Я НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ. Не смотрел. Не слышал. А что, Навального арестовали? Где? в Германии?"

Усатый клоун.

20.01.2021 09:39
- гость -

красиво дед живет xD

20.01.2021 09:43
Александр

Посмотрел расследование. Приведены схемы, документы, децствующие лица. Данные можно проверить, пока еще закон о скрытии данных о недвижимости не вступил в силу. У меня нет ни единого сомнения, что всё изложенное правда. Я давно знал, что всё так в нашей стране и кто у руля. Ждем кремлеботов-предателей страны, которые будут за 100 руб. скандировать, что Путин - молодец! Наши деды гибли в 41-м, чтобы сейчас страну разворовывали те, про кого в расследовании.
За что гибли деды непонятно...

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