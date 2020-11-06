Намордники – для рабов. Что движет бунтующими барнаульскими антимасочниками

Пока количество заболевших и умерших от ковида в крае бьет все рекорды, в Барнауле набирает обороты антимасочное движение. Дошло уже до организованных акций: 26 октября активисты на полчаса заблокировали движение на пересечении ул. Взлетной и Попова. На протестующих составили протоколы, теперь их делами будет заниматься суд. Но антимасочников проблемы с законом не пугают: 3 ноября они пришли в "Горэлектротранс" и потребовали не заставлять людей носить "намордники для рабов". Оказалось, это организованная (но неофициальная) группа людей, называющая себя "Народным контролем". Рассказываем, что это за движение, почему они называют власть "матрешкой", что об их правовых аргументах говорят юристы и как их поведение объясняют психологи.
Намордники "не напялят"
Случай с трамваем № 10 – далеко не первый: осенью в Барнауле произошло сразу несколько актов "неповиновения". Например, в октябре горожане не только блокировали движение транспорта, но и удивляли продавцов маской из сетки-авоськи. Убедить кондукторов и продавцов, правда, никому не удавалось. Обычно все заканчивалось вызовом полиции.
Но 26 октября стало не смешно: ругаться с кондуктором пришли сразу около 10 человек, представившихся "Народным контролем". Свои действия они снимали на видео. Все ролики активисты выкладывают на YouTube-канале "Хватит врать", где сейчас больше 16 тысяч подписчиков.
Из речей активистов ясно, что действуют они, по их мнению, исключительно в интересах народа. Правда, народ, который в тот день опоздал на работу и по делам, оказался не очень рад такой заботе. Активистов заблокировали в трамвае и отвезли на Докучаево, где полицейские составили на них протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории"). Теперь их ждет суд. Наказание по этой статье для физлиц – от одной до тридцати тысяч рублей.
Чего хотят ковид-диссиденты?
С этим вопросом корреспондент amic.ru обратился к одному из лидеров "Народного контроля" Александру Сомову. Но мужчина заявил, что с журналистами общаться не намерен. Мол, СМИ сегодня – "лжецы, словоблуды и паразиты" на службе у "колониального режима". Особенно его взволновало, что наш корреспондент не выговаривает букву р (грешен), а потому точно не может действовать в интересах народа (уж не знаем, почему).
Выуживать аргументы антимасочников пришлось из многочисленных видео, опубликованных на канале. Каждый скандал в общественном месте они считают своей маленькой победой в борьбе с "масочным геноцидом" и выкладывают об этом ролик. Пожалуй, лучше всего понять их мотивы можно по видео, где ковид-диссиденты толпой вломились в головной офис "Марии-Ра". Они 40 минут убеждали представителя компании, что масочный режим в крае введен незаконно. Спойлер: переманить сотрудника "на сторону Света" не вышло.
Если коротко:
- Режим повышенной готовности якобы введен незаконно. Мол, действовать он должен не для простых людей, а для ведомств и организаций. Так они трактуют федеральный закон о ЧС.
- Указ Виктора Томенко на самом деле не подписан. Поэтому исполнять его никто не должен. Активисты так считают, потому что "не видели лично бумагу с печатью, подписанную Томенко".
Гораздо интереснее послушать, какие понятия используют в речи активисты. Например, власть во всех проявлениях они называют "матрешкой" – мол, ведомства подчинены друг другу и покрывают друг друга как детали традиционного русского сувенира. Ну а все остальные – это "вольный народ", который должен начать "думать головой" и перестать исполнять абсолютно бесправные требования. "Намордники" же (маски) якобы заставляют "напяливать", чтобы сделать из нас рабов.
Сам ковид они зовут "барановирусом". И вообще нередко подмечают, что его не существует.
"ЧС нету, никакого коронавируса нету, а вы нас через продавцов заставляете тряпки носить", – доказывала сотруднику "Марии-Ра" активистка Анна Михайловна.
В описании под видео она указана как председатель "Народного контроля". Связаться с ней корреспонденту amic.ru не удалось.
Записи в группе "Народного контроля" рассказывают также о том, что весь вред на самом деле идет от вышек 5G, а самое страшное – грядущая вакцинация населения. Похоже, зловещая "матрешка" решила так всех прочипировать. А потому в своих видео люди активно "шатают" масочный режим. Теперь уже не поодиночке, а организованными группами.
Правы ли они?
Абсолютно точно нет, уверена директор центра социальной и юридической поддержки "Правовое содействие" Татьяна Корнилюк. По ее словам, режим повышенной готовности в регионе введен законно, а местные власти имеют полное право устанавливать правила поведения на этот период. Жители обязаны их исполнять. Масочный режим в Алтайском крае – как раз такое правило.
Но нюанс в том, что оштрафовать вас могут не всегда, отметила юрист. Если у вас нет с собой маски – это еще не повод для наказания.
"Режим у нас действует. Правила утверждены и указ подписан. Там прямо написано: обязаны использовать средства защиты. Но и есть оговорка, что власти или организации должны обеспечить жителей средствами защиты. Другими словами, если вы зашли в трамвай без маски, то вам должны ее выдать. Иначе это вопросы к перевозчику, а не к вам. И штраф вам никакой не положен", – объяснила Корнилюк.
Ну а протоколы в отношении антимасочников юрист сочла справедливыми с точки зрения закона. Если вы отказались надеть выданную вам маску – штраф от одной до тридцати тысяч рублей. Ну а ковид-диссиденты, с их слов, вообще презирают любые "намордники".
Медики же о пользе масок говорят однозначно – помогают точно. Правда, насколько – тут мнения расходятся. Например, в сентябре эксперты Роспотребнадзора рассказали, что маска снижает риск заразиться почти в два раза. Антимасочников, кажется, это не волнует: раз "коронавируса нет, то и бояться нечего".
"Теорией заговора проще все объяснить"
Демонстративный отказ от ношения маски может быть одним из признаков "антисоциального расстройства личности": такое исследование недавно опубликовали бразильские ученые. Но, скорее всего, антимасочниками движет страх неизвестности, рассказала барнаульский психолог Анна Боровец. Так она попыталась объяснить, почему люди не верят в коронавирус и убеждены, что маски – это попытка загнать людей в рабство.
"Пандемия оказывает на всех нас большое влияние. Всем тяжело находиться в непривычной ситуации. И все с этим справляются по-разному. Думаю, большую роль играет страх: люди просто не знают, откуда это взялось, когда закончится и к чему приведет. У всех психологическая защита проявляется по-разному. Кто-то так тревожится, что наденет на себя все 10 масок. А кто-то, наоборот, реагирует агрессивно: вообще от маски отказывается и даже не верит в коронавирус, уходит в отрицание", – пояснила Боровец.
И тут на помощь людям приходит старая- добрая теория заговора, добавила психолог. По ее словам, некоторым людям проще найти тайного и злобного врага, чем реально оценить ситуацию с пандемией.
"Люди смотрят на реальный мир и соотносят это со своими представлениями о жизни. Если не совпадает, пытаются это как-то объяснить. И самый простой способ – найти виновного. Такие люди и без пандемии винят всех вокруг: от погоды до правительства. Виновный вроде как найден: значит, ты никакой ответственности ни за что не несешь. А когда они уцепились за какую-то идею, что всем правит вселенское зло, то очевидных фактов уже не замечают. Так теории заговора и работают", – объяснила Анна.
Людям же, которых тревожит масочный режим, она посоветовала попробовать разобраться со своими страхами. И понять, что он может сделать для защиты себя и близких. Если самостоятельно это сделать не получается, а за каждым углом все равно мерещится рука зла, можно попробовать поработать с психологом (раз уж в аптеках и поликлиниках помочь не всегда могут), добавила эксперт.
Комментарии
Невежество и пофигизм.
Дорогие наши антимасочники - коли вы не верите в ковид напишите письменный отказ от ИВЛ - спасибо.
Как я говорил ранее это прямое следствие противоречивой и непоследовательной риторики властей. Уберите уже всех этих Малышевых, Мясниковых и Михалковых из каждого утюга, выгоните этот сброд со всех СМИ, начните уже работу с населением. Лучше поздно, чем никогда.
ими движет понимание что для двух гаденышей не доучившихся в гарварде - цукерберга и гейтса людские жизни это игрушка.
что государство радостно освобождает себя от свои конституционных обязанностей и все это под забористый визг выживших из ума идиотов из тиктока, инстаграма и телеграма, стенающих по миллиардам смердящим в рефрижераторах
Поддерживаю обеих комментаторов!
Детских сказок им не читали - не на чем было воспитываться
"Уже крокодил
У Фомы за спиной,
Уже крокодил
Поперхнулся Фомой;
Из пасти у зверя
Торчит голова.
До берега
Ветер доносит слова:
«Непра…
Я не ве…»
салфетки которые выдают в магазинах, точно не защищают от вируса. пусть нормальные медицинские маски предлагают!!
На тебе письменный отказ от ИВЛ. Если тебя на ИВЛ, то ты уже труп, растягивание агонии.
Больным на голову вообще мало что помогает, если повезет - то особо сильнодействующие препараты в узкоспециализированных медицинских учреждениях. Но обычно даже они бессильны помочь.
Пусть выдают бесплатно рэспираторы, в которых врачи ходят. А тряпка она и от пыли плохо защищает, а от вируса не защищает вообще.
6.11.2020 08:28
- гость -
С чего ты взял, что антимасочники в ковид не верят, он как раз очень опасен! И очень опасна ложная надежда на фуфломаску у которой ни необходимого класса защиты нет ну и сертификата естественно. А по законодательству страны у наст вообщето все средства индивидуальной защиты сертифицируются! Антимасочники как раз походу против того, что народ надувают, не нормальные средства защиты представляют которыё стоят хороших денего, а какоето фуфло копеечное. Хотя с другой стороны личная защита это сугубо личное дело каждого!
Не ношу маску, т.к. понимаю, что от вируса точно не защитит, а вот увеличит вероятность какого-нибудь другого заболевания, это точно! Маской, перекрываете дыхательные пути, а следовательно - свободный доступ свежего воздуха! Вот вам и кислородное голодание... Понятно, вы его не заметите, а вот организм заметит и даст сбой...
Если бы маски помогали, то болели бы только те кто маску не носит. Но увы, носители масок болеют в равной степени.
Больным на голову вообще мало что помогает,
Да, тебе ничего не поможет точно.
Нет лекарства от ковида, почитай, погрузись в тему поглубже. Люди болеют и выздоравливают сами по себе. Те, кому пришла пора умирать умирают. Посмотри статистику, от инсульта, инфаркта, рака, пневмонии, диабета и т.д. умирает в разы больше (от каждой болезни по отдельности), чем от ковида. Развели истерику на ровном месте со своим ковидом, а надо не в больницу бежать, где скорее заразы нацепляете, а на свежем воздухе чаще бывать (без маски), здоровый образ жизни вести, по 40 мин. каждый день физкультурой заниматься.
Вместо новых больниц, власть маски людям прописала!
Например в Москве сейчас заставляют всех носить перчатки. Очевидно вредная мера, неоднократно озвученная на международном уровне, но российская власть уперлась рогами, признать что не права она не может. Народ видит этот тупой бычняк властей, их абсолютную неспособность к диалогу и понимает что российская власть это история не про благо народа. Пора бы уже понять, что Россия это не военная часть, на казарменном языке монологи вести долго не получится. Разговаривайте с людьми! Объясняйте! С гражданами нельзя разговаривать через губу.
Но увы, носители масок болеют в равной степени.
Они болеют чаще, потому что трус умирает несколько раз.
-меcный- "Старые песни о главном..."
Что движет бунтующими барнаульскими антимасочниками
ДУРЬ в башках
Власть сама маски не носит, а других заставляет, тем самым показывает, что они господа, а вы тупые скоты. Вот против этого направлен протест.
6.11.2020 08:54
- гость -
Еще один сказочный
Маска Вас не защищает, она защищает других людей от Ваших слюней и соплей. И даже та тряпочка, которую бесплатно выдают, защитит других при Вашем чихании.
ДУРЬ в башках
дурь у черни типа тебя, иди за едрисню голосуй.
6.11.2020 08:58
- гость -
У тебя есть что-то по делу с аргументами - давай!
Я написал свою точку зрения и привёл аргументы к ней, чё у тебя нет кнтраргументов, значит сиди ровно и читай чё умные люди напишут может поумнеешь немного.
6.11.2020 09:01
- гость -
6.11.2020 08:54
- гость -
Еще один сказочный
Сказочный это твой вова в бункере, которому ты молишься лоб об пол разбивая.
Откуда аргументы у электората сказочного галерного? Им сказали цак надеть, они и надели, скажут раком вперед ходить и перед ментами штаны снимать, будут делать.
6.11.2020 09:01
- гость -
Одень к маске обычные очки, нет попроси у коллеги кто в очках ходит или за компом сидит. Выйди на улицу и зацени как неслабо у тебя будут очки запотевать от твоего дыхания, это я к тому, что при выдохе всё выходит по бокам от маски а не через неё ну и при в дохе воздух идёт по пути наименьшего сопротивления. Так, что через маску как в одну так и в другую сторону всё хорошо проходит. Ну и главное, с чего вы взяли, что она что-то там задерживает , производитель это заявил, сертификат соответствия этому есть? Нет - ну тогда это всё ваш сказочный сон и домыслы и пустые надежды, весь опасная штука между прочим особенно в данной ситуации.
6.11.2020 08:43
- гость -
На тебе письменный отказ от ИВЛ. Если тебя на ИВЛ, то ты уже труп, растягивание агонии.
+100000000
у людей и должно быть свое мнение- не хотят пусть не носят
и в магазине их обязаны обслужить
это гарантирует конституция
( хотя о чем это я ???)
И что никто из водителей не вышел и не пооредил хлеборезки "активистам"? Или вся их активность была под охраной полиции?
6.11.2020 09:01
- гость -
Маска Вас не защищает, она защищает других людей от Ваших слюней и соплей.
Бедненький, как-же ты жил то до 2020 года то? Наверно в слюнях и соплях весь ходил да?
Давайте его все пожалеем. Как ему плохо жилось то.
вы... неумные?
вместо простого понимания, что любой барьер для вируса - это защита еще здоровых от больных, начинается "народу известно", "а я считаю". Ну считайте. Платите штраф и считайте.
и уж если не нравится наши порядки - посмотрите акции протестов в сша.
протестуют на улице - но все в масках.
не в транспорте, а на улицах в масках.
6.11.2020 09:10
Вано
И что никто из водителей не вышел и не пооредил хлеборезки "активистам"?
Дак за это водитель может срок отхватить так то.
И перевозчик знатный головняк.
6.11.2020 09:09
- гость -
у людей и должно быть свое мнение- не хотят пусть не носят
и в магазине их обязаны обслужить
Что еще обязаны - огласите весь список.
накормить?
напоить?
соплишки вытереть?
6.11.2020 09:03
-меcный-
Тебе уже 100 раз все подробно здесь объясняли, в том числе и я. Бесполезно.
"Но если туп, как дерево - родишься баобабом и будешь тыщу лет стоять пока помрешь..."
Если тебя на ИВЛ, то ты уже труп,
нуну... надеюсь тебе ИВЛ не достанется
А никто не задумывался что противоковидный костюм зазищает все тело как скафандр? Спрашивается зачем? Коли, вирус попадает через слизистые глаз, носа и рта, сделали бы просто гермошлем для врачей и на руки перчатки
Бедненький, как-же ты жил то до 2020 года то? Наверно в слюнях и соплях весь ходил да?
Давайте его все пожалеем. Как ему плохо жилось то.
А не надо меня жалеть! Я тридцать лет работаю в этой маске, как и все врачи. И не задохнулся. А вообще занимательно смотреть, когда привозят пациента синего как пуп и он начинает причитать: "доктор, а я ведь не верил". Есть Бог на свете.
6.11.2020 09:17
- гость -
Ничего никто не объяснял кроме бреда типа плюнь в потолок обоссы штаны и т.д.
мужчина заявил, что с журналистами общаться не намерен. Мол, СМИ сегодня – "лжецы, словоблуды и паразиты" на службе у "колониального режима".
А разве это не так? На этом ресурсе постоянно заказные статейки. Вон сверху большая надпись появилась как в СГК отмазываться собираются за загрязнения воздуха города. А уж как тут комментарии удаляют с критикой губернатора и мэра...
Кто-то вслед за Хабаровском начал финансировать, мягко говоря, психически нестабильных, барнаульцев. И не нужно СМи применять обтекаемые термины типа "активисты". Это правонарушители и преступники и не нужно вступать с ними в научные диспуты, а напротив выписывать администрантивные протоколы каждые 5 минут, ибо правонарушение не прекратилось, чтобы никакое внешнее финансирование не перекрыло штрафы, оставить без штанов и пусть жалуются хоть в Гаагу.
6.11.2020 09:41
- гость -
А не надо меня жалеть! Я тридцать лет работаю в этой маске, как и все врачи. И не задохнулся.
Ну вы же в ней в магазин и в автобус постоянно не ходили ведь.
А вот то, что она у вас для того, чот бы ваши слюни и сопли не упали в то место где вы чёто пациенту делаете я полностью согласен. Но вот то что она вирус задержит нет. Да и т маски, что вам на работе дают явно сертификат имеют.
Этот юрист как бесплатный адвокат (предоставляемый государством)
Шепчет на ухо "подписывай и соглашайся"...
6.11.2020 09:46
-меcный-
Это уже селективное мышление, это к психиатру.
Не вижу ничего плохого в перчатках, особенно тряпочных. Носите в людных местах, стирайте почаще.
Боря опять разводишь канитель. Молодежь на подвиги не ты ли агитировал?
Антимасочникам и их близким родственникам ИВЛ не давать, чтоб им агонию не растягивать. Пусть они сразу.
Раньше были только эксгибиционисты, и с ними было сразу всё понятно - с Луговой.
Теперь развелось блогеров и "каждый имеет право на свои 5 минут славы". туда же их.
Когда люди теряют стыд это очень плохо, у таких людей проблемы с совестью. Но в современном мире нам это навязывают как норму.
6.11.2020 09:29
- гость -
А никто не задумывался что противоковидный костюм зазищает все тело как скафандр?
)) ну это чей то бизнессс, видимо, как и маски.
6.11.2020 10:16
- гость -
Теперь развелось блогеров и "каждый имеет право на свои 5 минут славы". туда же их.
+100
Так эта зараза и до детей дошла.
Кем хочешь быть - блогером!
Ни летчиком, врачом, космонавтом, или атристом - блогером ;(
Раньше ржали с азиатов, что ходят в масках. Ни одного не видел в маске, болеет, кашляет, все равно маску не носил. Теперь приказали носить тряпки на морде, так сразу все согласились, что это надо и поможет в чем-то и ещё других осуждают. Есть резон негодовать с намордникопоборников. Вы сначала начните маски менять каждые два часа, а не размножать в них бактерии. Потом обсуждайте других.
Народ последовательно отучают трудиться. Настоящие профессии по производству продуктов уже давно не в почете. В почете сидеть в инсте и впаривать средство для похудания таким же сидящим.
Когда вы видели кино в котором ТРУД прославляется? Совок теперь охаивается. А современные ценности это голытьба и секс, убийства и мажоры творящие беспредел.
Стопроцентно маска не защитит. Но вероятность заражения снизит! И лучше так, чем никак! Вот возьмите тот-же Китай и Южную Корею. Они там как по команде все дружно спрятались, маски надели и не выпендривались. Статистика по короне у них - позавидуешь!