Намордники – для рабов. Что движет бунтующими барнаульскими антимасочниками

Пока количество заболевших и умерших от ковида в крае бьет все рекорды, в Барнауле набирает обороты антимасочное движение. Дошло уже до организованных акций: 26 октября активисты на полчаса заблокировали движение на пересечении ул. Взлетной и Попова. На протестующих составили протоколы, теперь их делами будет заниматься суд. Но антимасочников проблемы с законом не пугают: 3 ноября они пришли в "Горэлектротранс" и потребовали не заставлять людей носить "намордники для рабов". Оказалось, это организованная (но неофициальная) группа людей, называющая себя "Народным контролем". Рассказываем, что это за движение, почему они называют власть "матрешкой", что об их правовых аргументах говорят юристы и как их поведение объясняют психологи.

Намордники "не напялят"

Случай с трамваем № 10 – далеко не первый: осенью в Барнауле произошло сразу несколько актов "неповиновения". Например, в октябре горожане не только блокировали движение транспорта, но и удивляли продавцов маской из сетки-авоськи. Убедить кондукторов и продавцов, правда, никому не удавалось. Обычно все заканчивалось вызовом полиции.

Но 26 октября стало не смешно: ругаться с кондуктором пришли сразу около 10 человек, представившихся "Народным контролем". Свои действия они снимали на видео. Все ролики активисты выкладывают на YouTube-канале "Хватит врать", где сейчас больше 16 тысяч подписчиков.

Из речей активистов ясно, что действуют они, по их мнению, исключительно в интересах народа. Правда, народ, который в тот день опоздал на работу и по делам, оказался не очень рад такой заботе. Активистов заблокировали в трамвае и отвезли на Докучаево, где полицейские составили на них протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории"). Теперь их ждет суд. Наказание по этой статье для физлиц – от одной до тридцати тысяч рублей.

Чего хотят ковид-диссиденты?

С этим вопросом корреспондент amic.ru обратился к одному из лидеров "Народного контроля" Александру Сомову. Но мужчина заявил, что с журналистами общаться не намерен. Мол, СМИ сегодня – "лжецы, словоблуды и паразиты" на службе у "колониального режима". Особенно его взволновало, что наш корреспондент не выговаривает букву р (грешен), а потому точно не может действовать в интересах народа (уж не знаем, почему).

Выуживать аргументы антимасочников пришлось из многочисленных видео, опубликованных на канале. Каждый скандал в общественном месте они считают своей маленькой победой в борьбе с "масочным геноцидом" и выкладывают об этом ролик. Пожалуй, лучше всего понять их мотивы можно по видео, где ковид-диссиденты толпой вломились в головной офис "Марии-Ра". Они 40 минут убеждали представителя компании, что масочный режим в крае введен незаконно. Спойлер: переманить сотрудника "на сторону Света" не вышло.

Если коротко:

Режим повышенной готовности якобы введен незаконно. Мол, действовать он должен не для простых людей, а для ведомств и организаций. Так они трактуют федеральный закон о ЧС.

Указ Виктора Томенко на самом деле не подписан. Поэтому исполнять его никто не должен. Активисты так считают, потому что "не видели лично бумагу с печатью, подписанную Томенко".

Гораздо интереснее послушать, какие понятия используют в речи активисты. Например, власть во всех проявлениях они называют "матрешкой" – мол, ведомства подчинены друг другу и покрывают друг друга как детали традиционного русского сувенира. Ну а все остальные – это "вольный народ", который должен начать "думать головой" и перестать исполнять абсолютно бесправные требования. "Намордники" же (маски) якобы заставляют "напяливать", чтобы сделать из нас рабов.

Сам ковид они зовут "барановирусом". И вообще нередко подмечают, что его не существует.

"ЧС нету, никакого коронавируса нету, а вы нас через продавцов заставляете тряпки носить", – доказывала сотруднику "Марии-Ра" активистка Анна Михайловна.

В описании под видео она указана как председатель "Народного контроля". Связаться с ней корреспонденту amic.ru не удалось.

Записи в группе "Народного контроля" рассказывают также о том, что весь вред на самом деле идет от вышек 5G, а самое страшное – грядущая вакцинация населения. Похоже, зловещая "матрешка" решила так всех прочипировать. А потому в своих видео люди активно "шатают" масочный режим. Теперь уже не поодиночке, а организованными группами.

Правы ли они?

Абсолютно точно нет, уверена директор центра социальной и юридической поддержки "Правовое содействие" Татьяна Корнилюк. По ее словам, режим повышенной готовности в регионе введен законно, а местные власти имеют полное право устанавливать правила поведения на этот период. Жители обязаны их исполнять. Масочный режим в Алтайском крае – как раз такое правило.

Но нюанс в том, что оштрафовать вас могут не всегда, отметила юрист. Если у вас нет с собой маски – это еще не повод для наказания.

"Режим у нас действует. Правила утверждены и указ подписан. Там прямо написано: обязаны использовать средства защиты. Но и есть оговорка, что власти или организации должны обеспечить жителей средствами защиты. Другими словами, если вы зашли в трамвай без маски, то вам должны ее выдать. Иначе это вопросы к перевозчику, а не к вам. И штраф вам никакой не положен", – объяснила Корнилюк.

Ну а протоколы в отношении антимасочников юрист сочла справедливыми с точки зрения закона. Если вы отказались надеть выданную вам маску – штраф от одной до тридцати тысяч рублей. Ну а ковид-диссиденты, с их слов, вообще презирают любые "намордники".

Медики же о пользе масок говорят однозначно – помогают точно. Правда, насколько – тут мнения расходятся. Например, в сентябре эксперты Роспотребнадзора рассказали, что маска снижает риск заразиться почти в два раза. Антимасочников, кажется, это не волнует: раз "коронавируса нет, то и бояться нечего".

"Теорией заговора проще все объяснить"

Демонстративный отказ от ношения маски может быть одним из признаков "антисоциального расстройства личности": такое исследование недавно опубликовали бразильские ученые. Но, скорее всего, антимасочниками движет страх неизвестности, рассказала барнаульский психолог Анна Боровец. Так она попыталась объяснить, почему люди не верят в коронавирус и убеждены, что маски – это попытка загнать людей в рабство.

"Пандемия оказывает на всех нас большое влияние. Всем тяжело находиться в непривычной ситуации. И все с этим справляются по-разному. Думаю, большую роль играет страх: люди просто не знают, откуда это взялось, когда закончится и к чему приведет. У всех психологическая защита проявляется по-разному. Кто-то так тревожится, что наденет на себя все 10 масок. А кто-то, наоборот, реагирует агрессивно: вообще от маски отказывается и даже не верит в коронавирус, уходит в отрицание", – пояснила Боровец.

И тут на помощь людям приходит старая- добрая теория заговора, добавила психолог. По ее словам, некоторым людям проще найти тайного и злобного врага, чем реально оценить ситуацию с пандемией.

"Люди смотрят на реальный мир и соотносят это со своими представлениями о жизни. Если не совпадает, пытаются это как-то объяснить. И самый простой способ – найти виновного. Такие люди и без пандемии винят всех вокруг: от погоды до правительства. Виновный вроде как найден: значит, ты никакой ответственности ни за что не несешь. А когда они уцепились за какую-то идею, что всем правит вселенское зло, то очевидных фактов уже не замечают. Так теории заговора и работают", – объяснила Анна.

Людям же, которых тревожит масочный режим, она посоветовала попробовать разобраться со своими страхами. И понять, что он может сделать для защиты себя и близких. Если самостоятельно это сделать не получается, а за каждым углом все равно мерещится рука зла, можно попробовать поработать с психологом (раз уж в аптеках и поликлиниках помочь не всегда могут), добавила эксперт.