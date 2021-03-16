Можно ли взять больничный, если после прививки от COVID-19 почувствовал себя плохо

После прививки от COVID-19 стало плохо. Мне дадут больничный?

Да. Если после вакцинации у вас ухудшилось самочувствие, вы можете оформить больничный. Но для этого снова придётся обратиться к врачу, объясняет главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова.

Она подчёркивает, что автоматически, лишь после жалобы на недомогание после прививки, листки нетрудоспособности не оформляют, впрочем, как и после любых других прививок.

Чтобы выдать больничный, врачу необходимо оценить состояние здоровья пациента. А потому действовать вам придётся точно так же, как при любой другой болезни.

"Алгоритм действий точно такой же, как и при ОРВИ. Нужно вызвать участкового врача на дом. И уже после осмотра пациента врач сделает вывод о том, нуждается он в больничном или нет", – пояснила Переладова.