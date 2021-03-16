Можно ли взять больничный, если после прививки от COVID-19 почувствовал себя плохо

Вакцинация от коронавируса в России и в Алтайском крае набирает обороты. На момент публикации материала в крае привиты уже 72 896 человек (из них 31 540 жителей края получили одну дозу вакцины "Спутник V", а 41 356 прошли полный курс вакцинации). Переносят прививку граждане по-разному. Есть те, кто либо не испытывает никаких неприятных симптомов, либо очень слабые. Но есть и те, у кого повышенная температура и слабость сохраняются несколько дней. Дают ли в этом случае больничный, выяснил amic.ru.
Да. Если после вакцинации у вас ухудшилось самочувствие, вы можете оформить больничный. Но для этого снова придётся обратиться к врачу, объясняет главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова.
Она подчёркивает, что автоматически, лишь после жалобы на недомогание после прививки, листки нетрудоспособности не оформляют, впрочем, как и после любых других прививок.
Чтобы выдать больничный, врачу необходимо оценить состояние здоровья пациента. А потому действовать вам придётся точно так же, как при любой другой болезни.
"Алгоритм действий точно такой же, как и при ОРВИ. Нужно вызвать участкового врача на дом. И уже после осмотра пациента врач сделает вывод о том, нуждается он в больничном или нет", – пояснила Переладова.
Чаще всего у привившихся вакциной "Спутник V" возникают симптомы, как при заболевании ОРВИ. Это озноб и ломота в суставах, может поболеть место укола или подняться температура. По словам медиков, чаще всего температура повышается до 37,5 градуса, но в некоторых случаях может достигать даже 39 градусов. Такие симптомы проявляются в течение трёх дней после прививки, но чаще всего в первые сутки.
Эксперты уверяют, что такая реакция организма вызывает не ковидный компонент вакцины, а аденовирус, который содержится в вакцине. Заразиться коронавирусом по вине "Спутник V" невозможно.
"Спутник V" вводится только пациентам без признаков ОРВИ и если нет других противопоказаний (обострения хронических болезней, беременность и грудное вскармливание, возраст до 18 лет, – прим. редакции). Вакцина ставится в два приёма с интервалом в 21 день. Врачи говорят, что стойкий иммунитет должен выработаться через три недели после второй прививки.
Напомним, массовая вакцинация против коронавируса началась в Алтайском крае в январе 2021 года. Сделать прививку сейчас можно в поликлинике и в мобильном пункте.
В нашем регионе для вакцинации используется вакцина "Спутник V". В начале марта в Новосибирске было запущено производство второго препарата от ковида – "ЭпиВакКорона". Но когда в Алтайском крае будут применять эту вакцину, пока не знают даже в Минздраве Алтайского края.
Комментарии
/me вчера привилась, и температура в 38.3 что-то нифига не сбивалась парацетамолом