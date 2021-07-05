Да прольется дождь. Какой будет погода в Алтайском крае на этой неделе и когда спадет жара

Адская жара, установившаяся в Алтайском крае, в ближайшее время немного спадет. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых. Правда, уточнила специалист, вместе с похолоданием придут дожди и грозы (а местами — даже град). Да и продлится "передышка" не очень долго. Рассказываем, когда температура начнет снижаться и какой будет погода на Алтае и в Барнауле на этой неделе.
Погода в Алтайском крае 6 июля
Ночью температура воздуха в регионе все еще будет аномально теплой: +17...+22 градуса. Осадков при этом не ожидается. А в первую половину дня жара только продолжит нарастать. Температура воздуха по краю составит от +31 до +36 градусов. Но ближе к вечеру через западные районы региона начнет проходить холодный фронт. Столбики термометров начнут опускаться. Местами вечером ожидаются кратковременные дожди и грозы, а на северо-западе — сильные ливни. Кое-где, уточняют в ЦГМС, пройдет даже град. А шквалистый ветер при грозе будет достигать 17-22 м/с.
Погода в Барнауле 6 июля
В краевой столице в ночные часы тоже будет очень тепло: +20...+22 градуса. А днем все та же жара — +32...+34 градуса. К вечеру, как и по краю, синоптики обещают небольшое похолодание. В конце дня возможны дожди и грозы. Северный ветер местами усилится до 14 м/с.
Погода в Алтайском крае 7 июля
С ночи 7 июля температура в регионе начнет заметно снижаться: по краю будет +16...+21 градус, но местами столбики термометров опустятся и до +10. Сильные дожди, грозы и град продолжат бушевать над Алтаем. Северный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с, а местами порывы достигнут 16 м/с и даже 18-23 м/с (во время гроз).
Днем температура воздуха будет колебаться от +22 до +27 градусов. Точно так же продолжат лить дожди с грозой. Сильные ливни обрушатся уже на восток — холодный фронт в это время будет там. Шквалы ветра местами будут достигать 23 м/с.
Погода в Барнауле 7 июля
В Барнауле ночью термометры покажут +16...+18 градусов. Точно так же: с сильными дождями, грозами и местами градом. А уже днем установится вполне комфортная температура: +22...+24 градуса. Дожди и грозы не отступят до конца дня.
Погода в Алтайском крае 8 июля
Ночью 8 июля температура в крае окончательно снизится: термометры покажут +9...+14 градусов. Но осадков и порывов ветра уже не ожидается. Днем — от 22 до 27 градусов тепла и без осадков. Но местами порывы ветра будут достигать 14 м/c.
Погода в Барнауле 8 июля
В краевой столице синоптики ждут примерно такую же погоду. Ночью: +11...+13 градусов и преимущественно без осадков. Северный ветер будет дуть не сильнее 3-8 м/с. И сохранятся точно такие же условия, только воздух прогреется до +22...+24 градусов. По словам синоптиков, четверг станет самым комфортным для горожан днем на неделе.
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