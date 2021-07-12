И никто не заставит. Кому положен медотвод от прививки от ковида и как его оформить?

В Алтайском крае готовятся ввести обязательную вакцинацию для тех, кому приходится много работать с людьми. На такие меры регион вынуждает пойти стремительно ухудшающаяся эпидобстановка. В воскресенье, 11 июля, оперштаб выявил 247 новых случаев ковида: рекорд за всё время.
Если меры ужесточат, за отказ от укола начальство вполне может отстранить от выполнения обязанностей. И на работу вас допустят только тогда, когда вы всё-таки поставите прививку. Но есть и те, на кого обязательная вакцинация не распространяется. С официальным медотводом никто прививаться не заставит. Кому можно не ставить укол даже во время обязательной вакцинации и как правильно оформить медицинский отвод – в материале amic.ru.
Все противопоказания, при которых вакцину не ставят, указаны в инструкциях к препаратам. Они, кстати, немного отличаются друг от друга. Но во всех случаях прививать можно только людей старше 18 лет. Для несовершеннолетних ни одну вакцину в России пока официально не одобрили.
Так, причинами не ставить "Спутник V" ("ГамКовидВак") могут стать:
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;
- тяжёлые аллергические реакции в прошлом;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (в этом случае вакцинацию откладывают, прививку можно ставить только через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии);
- тяжёлые осложнения после ввода первого компонента (в этом случае второй компонент не вводится).
К вакцине "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" в инструкции указаны следующие противопоказания:
- гиперчувствительность к компонентам препарата;
- тяжёлые формы аллергических заболеваний;
- иммунодефицит (первичный);
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также хронические недуги в стадии обострения;
- новообразования и злокачественные заболевания крови;
- беременность и период грудного вскармливания;
- тяжёлые реакции на введение первого компонента вакцины.
Если у пациента найдут хотя бы одно из этих показаний, прививать его не станут. И правила обязательной вакцинации на него не распространяются, даже если его профессия попадает под постановление.
Важно: если с вашим диагнозом вам противопоказана только какая-то одна конкретная вакцина, от обязанности прививаться никто не освободит. Тогда вам просто назначат иммунизацию другим препаратом.
Как видим, в противопоказаниях этого нет. Онкобольным, сердечникам и другим "хроникам" прививаться можно, если их болезнь не в стадии обострения. Об этом amic.ru рассказывал и главврач барнаульской горбольницы № 11 Андрей Коломиец.
Более того, медик считает серьёзные хронические заболевания как раз таки причиной поставить прививку. По его словам, люди с такими недугами – главная группа риска во время пандемии. И ковид в их случае вызывает самые тяжёлые осложнения. А потому им в первую очередь нужно записываться на прививку, считает Коломиец. Тем более что вакцина им не противопоказана. И вообще, заметил специалист, медицинский отвод от российских вакцин действительно нужен только небольшому количеству людей.
"Медотвод, по сути, могут получить только те, у кого на данный момент острый инфекционный процесс – в определённый период времени им ставить прививку нельзя. Или, например, сразу после тяжёлой операции – в ближайший месяц прививаться запрещено. Те, у кого аллергия на белок, белковые препараты – тоже получат справку. Потому что в этих случаях риск вакцинации превышает риск заболевания", – уверен главврач.
Просто прийти и сказать работодателю, что вам нельзя прививаться, не получится. Такое решение может принять только врач. Причём проконсультироваться можно двумя способами: либо непосредственно перед вакцинацией, либо самостоятельно обратиться в поликлинику.
Доктор посмотрит вашу историю болезни, проведёт обследования и, если нужно, назначит анализы. Если у вас действительно обнаружат нежелательные реакции или, например, обострение хронического заболевания, это уже будет служить причиной для медицинского отвода.
Нет. Нужно смотреть, от каких вакцин вам оформили официальный отвод. Например, если у вас уже есть какой-то документ, разрешающий вам не прививаться от других болезней, в случае с ковидом он может оказаться бесполезным. Лучше ещё раз проконсультироваться с врачом и получить его официальное заключение.
Кроме того, некоторые заболевания дают только временную отсрочку от вакцинации. Например, если у вас обострилось хроническое заболевание, врач назначит повторное обследование через несколько недель. Тогда вам либо продлят документ, либо аннулируют его. И прививаться придётся. В общем, не думайте, что один медотвод "отмажет" вас от уколов на всю оставшуюся жизнь.
Подделку документа могут квалифицировать по ч. 3 ст. 327 УК РФ или по ст. 324 УК РФ . И человеку, купившему ненастоящий медотвод, могут назначить штраф до 80 тысяч рублей. За "липу" можно даже сесть в тюрьму сроком на один год. А для продавца наказание ещё жестче: лишение свободы до двух лет, арест до шести месяцев, принудительные работы до двух лет.
Так что если вы решили обмануть государство и "выдумать" себе противопоказания, лучше сразу оцените, готовы ли вы к последствиям.
Комментарии
Так как насчёт инвестиций в акции нации? Уже все инвестировали? Лёню Голубкова запускать?
Медотвод действует ограниченное время считанные дни - не навсегда.
плавали.знаем
В Алтайском крае готовятся ввести обязательную вакцинацию для тех, кому приходится много работать с людьми
Если пока не вводят, а только языком трепят, значит обстановка не очень плохая? Сейчас еще много работать с людьми можно всем?
гость 08:44 ты наверное Перечень (утв. постановлением Правительства РФ от 15 июля 1999 г. N 825)имеешь ввиду?
И то что там не с людьми в основном работают?
Нет, ну там есть работники образования. Правда, обычно детей на удалённое обучение переводят, а не учителей и преподавателей отстраняют. И как будут отстранять медицинских работников, когда их катастрофически не хватает? Мне не совсем понятно. Что совсем медицины не будет?
Ну а в остальном твой намёк понятен. Кто с чем работает...так сказать.