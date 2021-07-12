И никто не заставит. Кому положен медотвод от прививки от ковида и как его оформить?

В Алтайском крае готовятся ввести обязательную вакцинацию для тех, кому приходится много работать с людьми. На такие меры регион вынуждает пойти стремительно ухудшающаяся эпидобстановка. В воскресенье, 11 июля, оперштаб выявил 247 новых случаев ковида: рекорд за всё время.

Если меры ужесточат, за отказ от укола начальство вполне может отстранить от выполнения обязанностей. И на работу вас допустят только тогда, когда вы всё-таки поставите прививку. Но есть и те, на кого обязательная вакцинация не распространяется. С официальным медотводом никто прививаться не заставит. Кому можно не ставить укол даже во время обязательной вакцинации и как правильно оформить медицинский отвод – в материале amic.ru.

1 А что, вакцинация уже обязательная? Пока нет, но это, похоже, лишь вопрос времени. Постановление главного санитарного врача Алтайского края находится на рассмотрении, сообщили в Роспотребнадзоре. О том, для кого вакцинацию могут сделать обязательной и почему это законно, amic.ru уже писал.

2 Кому нельзя ставить прививку от коронавируса? Все противопоказания, при которых вакцину не ставят, указаны в инструкциях к препаратам. Они, кстати, немного отличаются друг от друга. Но во всех случаях прививать можно только людей старше 18 лет. Для несовершеннолетних ни одну вакцину в России пока официально не одобрили. Обязательную вакцинацию в Алтайском крае могут ввести на этой неделе Проект находится на рассмотрении и согласовании, отметила замглавы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина Так, причинами не ставить "Спутник V" ("ГамКовидВак") могут стать: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;

тяжёлые аллергические реакции в прошлом;

острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (в этом случае вакцинацию откладывают, прививку можно ставить только через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии);

тяжёлые осложнения после ввода первого компонента (в этом случае второй компонент не вводится). К вакцине "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" в инструкции указаны следующие противопоказания: гиперчувствительность к компонентам препарата;

тяжёлые формы аллергических заболеваний;

иммунодефицит (первичный);

острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также хронические недуги в стадии обострения;

новообразования и злокачественные заболевания крови;

беременность и период грудного вскармливания;

тяжёлые реакции на введение первого компонента вакцины. Если у пациента найдут хотя бы одно из этих показаний, прививать его не станут. И правила обязательной вакцинации на него не распространяются, даже если его профессия попадает под постановление. Важно: если с вашим диагнозом вам противопоказана только какая-то одна конкретная вакцина, от обязанности прививаться никто не освободит. Тогда вам просто назначат иммунизацию другим препаратом.

3 А если я сердечник или гипертоник? Меня заставят прививаться? Как видим, в противопоказаниях этого нет. Онкобольным, сердечникам и другим "хроникам" прививаться можно, если их болезнь не в стадии обострения. Об этом amic.ru рассказывал и главврач барнаульской горбольницы № 11 Андрей Коломиец. Более того, медик считает серьёзные хронические заболевания как раз таки причиной поставить прививку. По его словам, люди с такими недугами – главная группа риска во время пандемии. И ковид в их случае вызывает самые тяжёлые осложнения. А потому им в первую очередь нужно записываться на прививку, считает Коломиец. Тем более что вакцина им не противопоказана. И вообще, заметил специалист, медицинский отвод от российских вакцин действительно нужен только небольшому количеству людей. "Медотвод, по сути, могут получить только те, у кого на данный момент острый инфекционный процесс – в определённый период времени им ставить прививку нельзя. Или, например, сразу после тяжёлой операции – в ближайший месяц прививаться запрещено. Те, у кого аллергия на белок, белковые препараты – тоже получат справку. Потому что в этих случаях риск вакцинации превышает риск заболевания", – уверен главврач.

4 А если у меня есть антитела? Это не противопоказание: в рекомендациях Минздрава так и прописано. Даже если вы сделаете тест на антитела, основанием для медотвода это не будет. Другое дело – справка о перенесённом COVID-19 в течение последних шести месяцев. Если она есть, то вакцинацию для вас отложат. Прививаться, по протоколу Министерства здравоохранения, нужно через полгода после болезни.

4 Как доказать, что вакцина мне противопоказана? Просто прийти и сказать работодателю, что вам нельзя прививаться, не получится. Такое решение может принять только врач. Причём проконсультироваться можно двумя способами: либо непосредственно перед вакцинацией, либо самостоятельно обратиться в поликлинику. Доктор посмотрит вашу историю болезни, проведёт обследования и, если нужно, назначит анализы. Если у вас действительно обнаружат нежелательные реакции или, например, обострение хронического заболевания, это уже будет служить причиной для медицинского отвода.

5 А как получить медотвод от прививки? Его вам оформят там же, где вы и проходили медицинское обследование. Если врач установил, что прививаться вам нельзя, то он тут же может выписать вам медотвод.

6 С медотводом я могу смело отказываться от всех прививок? Нет. Нужно смотреть, от каких вакцин вам оформили официальный отвод. Например, если у вас уже есть какой-то документ, разрешающий вам не прививаться от других болезней, в случае с ковидом он может оказаться бесполезным. Лучше ещё раз проконсультироваться с врачом и получить его официальное заключение. Кроме того, некоторые заболевания дают только временную отсрочку от вакцинации. Например, если у вас обострилось хроническое заболевание, врач назначит повторное обследование через несколько недель. Тогда вам либо продлят документ, либо аннулируют его. И прививаться придётся. В общем, не думайте, что один медотвод "отмажет" вас от уколов на всю оставшуюся жизнь.