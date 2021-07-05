Обязательную вакцинацию в Алтайском крае могут ввести на этой неделе

На текущей неделе в Алтайском крае могут ввести обязательную вакцинацию от ковида, заявила заместитель главы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина в понедельник, 5 июля.
По ее словам, проект соответствующего постановления находится на рассмотрении и согласовании. "На текущей неделе, думаю, решение будет принято", – отметила Калинина на пресс-конференции.
Она добавила, что вакцинация в таком случае затронет "тот контингент, который работает с населением или имеет большое число контактов". Для остальных прививка будет добровольной.
При этом работодатели смогут сами решать, отстранять ли сотрудника, который не прошел вакцинацию.
По данным регионального оперштаба, за весь период в Алтайском крае от ковида привились 359 487 человек. Из них 266 155 человек уже ввели оба компонента.
Ранее губернатор Виктор Томенко анонсировал новые ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса. В частности, ожидается, что с этой недели в регионе запретят проводить массовые мероприятия численностью более 50 человек.
Комментарии
При этом работодатели смогут сами решать, допускать ли к работе сотрудника, который не прошел вакцинацию.
Наш начальник сказал, отстранять никого не будет, по судам потом ему бегать некогда .
У нас кто хотели, те уже привились, остальные не собирались и не собираются
Министерство здравоохранение пора переименовать в главное ветеринарное управление.
Почему такая неуверенность ? Введут! И правильно сделают,по другому народ не понимает.
тот контингент, который работает с населением или имеет большое число контактов"
То есть все?
5.07.2021 15:19
Гость
Вы привились? вот и успокойтесь, вы теперь бессмертны. Остальные сами решат.
5.07.2021 15:18
- гость -
Это мудрый человек. Ведь мог сказать противоположное — "Не хочу потом по судам бегать из-за вас"
"У нас кто хотели, те уже привились, остальные не собирались и не собираются"
То есть вам больше по душе локдаун? Потом все запричитаете:"Кушать нечегоооо!!!"
5.07.2021 15:23
- гость -
За вас решат-сами вы никогда, ничего не решали.
А плюшку за прививку слабо. Вон некоторые дают три дня, чтобы отлежаться после прививки.
Наше руководство все привилось, а также стимулируют на прививку единовременной выплатой в 1000 р. Сам пока не привился, антител еще дофига, сдавал на днях
Препарат экспериментальный . Зайдите в государственный реестр лекарственных средств.
Черным по белому: окончание всех клинических испытаний Спутника 31 декабря 2022.
А официально "вакциной" он может стать только 1 января 2023 года.
Эксперименты на людьми запрещены Нюрнбегским Кодексом, Конвенцией по правам человека, Конституцией РФ 21 статья пункт 2
5.07.2021 15:28
Гость
По себе сУдите? А зря....
5.07.2021 15:32
- гость -
Не принимайте кажущуюся свободу вашего выбора действительно вашим.
Ведь во время болезни делать прививку ни как нельзя? Тогда посоветуйте как мне быть. Очень хочу сделать прививку, но вот уже полтора года беспрерывно болею ковидом. Температуры нет, кашля нет, насморка нет, дышится свободно. Ну точно бессимптомно больной! И как мне быть?!
Всех в расход
А между тем от Ковида умер режиссер Меньшов.Косит эта зараза, ох косит.И если вакцина хоть как-то помогает, то надо ставить безо всяких базаров.А то, что она помогает-медицинский факт.Даешь вакцинацию вся и всех!!!!!
Во время эпидемий категорически нельзя вакцинироваться, это вам любой более менее знающий врач скажет. У нас вроде как третья волна , но в тоже время всех в ускоренных темпах вакцинируют. Так есть ли эпидемия или это только ТЕЛЕэпидемия? И от чего вообще вакцинируют в таком случаи?
5.07.2021 15:49
- гость -
А между тем от Ковида умер режиссер Меньшов.
***
Да, так и есть. в 81 год-то мало от чего умереть можно, только от ковида да от курения.
Какова ответственность прививальщиков перед прививаемым?
15:19
А что понимать?
Что вакцина не гарантирует что ты не заболеешь? Или что через три четыре месяца не ставить вакцину снова? А может после неё есть гарантия что ты не разносчик заразы?
Сами то подумайте что сказали!?
Обязательным делают то что не даёт результата...
Казырно...
Посмотрите видео:
Кто подписывает постановление о вакцинации? Материал для проверки
5.07.2021 16:07
никакой , на бумагах всё на добровольных началах, типа сам согласился, сам и виноват...
...короче включайте голову, ведь голова не только для поесть...
В Москве начались испытания «Спутника V» на подростках
В Москве стартовало исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.
РБК
Первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух детских больниц — Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой.
Реальное время
Исследование продлится год с момента старта.
РИА Новости
Вакцинация участникам исследования будет проводиться препаратом «Спутник V», который уже используется для вакцинации людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке.
РБК
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