Обязательную вакцинацию в Алтайском крае могут ввести на этой неделе

На текущей неделе в Алтайском крае могут ввести обязательную вакцинацию от ковида, заявила заместитель главы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина в понедельник, 5 июля.

По ее словам, проект соответствующего постановления находится на рассмотрении и согласовании. "На текущей неделе, думаю, решение будет принято", – отметила Калинина на пресс-конференции.

Она добавила, что вакцинация в таком случае затронет "тот контингент, который работает с населением или имеет большое число контактов". Для остальных прививка будет добровольной.

При этом работодатели смогут сами решать, отстранять ли сотрудника, который не прошел вакцинацию.

По данным регионального оперштаба, за весь период в Алтайском крае от ковида привились 359 487 человек. Из них 266 155 человек уже ввели оба компонента.

Ранее губернатор Виктор Томенко анонсировал новые ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса. В частности, ожидается, что с этой недели в регионе запретят проводить массовые мероприятия численностью более 50 человек.