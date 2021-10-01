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Пропали 50 млн. Что известно по делу Марины Раковой и в чём её подозревают?

, ИА "Амител"
В настоящий момент уроженка Алтайского края скрывается от правоохранителей. Её ищет полиция
Марина Ракова / Фото: rsv.ru

Марина Ракова / Фото: rsv.ru

Бывшая замглавы Минпросвещения Марина Ракова, возможно, скрывается от следствия. Женщина не явилась на допрос по делу о хищении более 50 миллионов рублей в рамках нацпроекта "Образование", её телефон не отвечает. Напомним, уроженка Алтайского края проходит фигурантом по делу о мошенничестве с госконтрактами. При этом следователи не исключают, что сумма ущерба может оказаться гораздо больше 50 млн. В чём подозревают Марину Ракову и что известно об этом уголовном деле на данный момент, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что случилось и в чём подозревают Марину Ракову?

По версии следствия, в 2019 году, на тот момент заместитель министра просвещения РФ, Марина Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств ФГАУ "Фонд новых форм развития образования". Отметим, Ракова тогда занимала в этом же учреждении пост гендиректора – параллельно с министерской должностью. 

52 миллиона рублей предназначались для госконтрактов по федеральному проекту "Учитель будущего". Подрядчиком стал российско-британский частный вуз "Шанинка" (официальное название – Московская высшая школа социальных и экономических наук). Госконтракты федерального проекта разыгрывались на электронной площадке "Сбербанк-АСТ" – дочерней фирмы известной компании, вице-президентом которой Ракова стала после увольнения из министерства.

Экспертиза выявила фальсификацию отчётов по проводимым научным исследованиям, сообщил источник в правоохранительных органах РИА Новости. Деньги освоили, но выполненные "Шанинкой" работы не соответствовали требованиям, указанным в техническом задании. Однако ФНФРО неправомерно принял их и необоснованно выплатил деньги.

Уголовное дело в отношении Марины Раковой было возбуждено ещё в августе по части 4 статьи 159 – "Мошенничество в особо крупном размере", но известно об этом стало только сейчас, сообщает "Коммерсантъ".

2
Что грозит Марине Раковой?

Сейчас Раковой грозит до десяти лет лишения свободы. Впрочем, дело могут переквалифицировать на более тяжёлую статью. Сейчас правоохранители намерены проверить на предмет фальсификации документов другие госконтракты, заключённые при Раковой. А их общая стоимость – около 150 миллионов рублей.

Кроме того, закрались сомнения у следователей и по поводу субсидий Фонду новых форм развития образования. За время работы Раковой в Минпросвещения этому учреждению в общей сложности выделили 2,837 млрд рублей, сообщает РЕН ТВ. Интересно, что ни до Раковой, ни после её ухода организация такие суммы и близко не получала.

После увольнения Раковой и её перехода на пост вице-президента Сбербанка за ней в банк перешла почти вся команда, работавшая над проектом. Некоторые из этих людей сейчас также проходят по делу о хищении.

3
Кого-то уже задержали?

Да. Как пишут "Известия", по решению суда в СИЗО уже отправили управляющих директоров дивизиона "Цифровые платформы образования" Сбербанка Максима Инкина и Евгения Зака. До этого оба они руководили Фондом новых форм развития образования. Также задержали экс-сотрудницу фонда Кристину Крючкову. Все они, как и Ракова, подозреваемые по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Самой Марине Раковой обвинение предъявлено не было, она проходила по этому делу как фигурант. Ей нужно была явиться на допрос 30 сентября, но она не пришла.

4
Она что, сбежала?

Такую вероятность правоохранители допускают. Её телефон не доступен и дома её нет. Зато оперативники обнаружили следы экстренных сборов.

На работу в Сбербанк, где она сейчас занимает должность вице-президента, Ракова тоже не пришла. Неявка на допрос может стать отягощающим обстоятельством при избрании ей меры пресечения.

По одной из версий, подозревая может скрываться со своим сожителем Артуром Стеценко, его телефон сейчас тоже "вне зоны доступа сети". Он тоже работал в Фонде новых форм развития образования. Сейчас их разыскивает полиция.

Предположительно, Ракова до сих пор ещё в столичном регионе и не успела покинуть пределы России. По одной из версий, они попытаются выехать на родину Стеценко, на Украину. По другой – в Белоруссию, чтобы затем вылететь за границу, пишет НСН.

5
Кто такая Марина Ракова?

Марина Ракова родилась 7 апреля 1983 года в Горняке Алтайского края в семье прокурора и учительницы математики. После окончания барнаульской средней школы № 74 поступила в Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, где изучала фундаментальную математику. Позже получила дополнительное образование в Алтайской академии экономики и права.

В 2016 году Ракова стала лидером стратегической инициативы "Новая модель дополнительного образования детей". Через два года её назначили администратором приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей". Также занималась созданием детских технопарков "Кванториум".

В октябре 2018 года Ракову назначили заместителем министра просвещения РФ. В марте 2020 года глава кабмина Мишустин освободил её от этой должности по её собственной просьбе. Тогда же глава "Сбера" Герман Греф сообщил о назначении Раковой вице-президентом банка, где она курирует работу дивизиона "Цифровые образовательные платформы". Кроме того, Сбербанк зарегистрировал "дочку" – "СберОбразование", которое возглавила Марина Ракова, пишет РБК.

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

1.10.2021 13:47
- гость -

поступила в Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, где изучала фундаментальную математику.
------
Не закончила университет?

1.10.2021 13:51
- гость -

Не, в барнаульскую академию перевелась

1.10.2021 13:59
- гость -

Поступить на математику можно, а ты попробуй закончи.

1.10.2021 14:02
z

)))

1.10.2021 14:06
Гость

Это повторение тоже уроженки АК Марии Б..эта дама тоже лезет наверх по головам всё выше и выше...пока не обожгёт свои крылья и упадёт на самое дно самой глубокой ямы которая есть в Алтайском крае...что не отрывалась от ...коллектива

1.10.2021 14:12
-гость-

Свободу Анжеле Дэвис

1.10.2021 14:18
Никита

Ищите в Барнауле в СберБанке. Она в кабинете сидит.

1.10.2021 14:40
- гость -

Ракова всех нагнула раком, хи-хи

1.10.2021 14:57
- гость -

укр покусал

1.10.2021 15:00
- гость -

что-то месного аборигена не видно - он есть вороватый укр?

1.10.2021 15:01
- гость -

Какая молодчина!
Надеюсь ее не поймают. Умница и красавица.
Пусть государство учится выстраивать такую систему, чтобы изначально нельзя было ничего украсть .

1.10.2021 15:01
almas

.....
Что имел не сберег, что любил — потерял.
Был я смел и удачлив, но счастья не знал.
Зачеркнуть бы всю жизнь да с начала начать....

1.10.2021 15:06
Евгения

Беги, Марина, беги!!
Буду болеть за землячку - красавицу

1.10.2021 15:09
- гость -


1.10.2021 15:01- гость - Какая молодчина!
Надеюсь ее не поймают.
------------
о вороватый укр прорезался "к нам, к нам...."

1.10.2021 15:14
Митенька ржевский

Йа полагаю, бандиты найдут её раньше, чем мусора и и вся королевская рать. После поджаривания пяток и введение пяльника в технологические отверстия организма она перестанет представлять интерес как богатая невеста. ибо станет бедной.

1.10.2021 15:56
- гость -

О, неудачники мужского пола собрались поныть.
Как на амике некоторые любят делить общество на барнаульцев и колхоз. Так вот колхоз так называемый вас очень круто обходит по всем параметрам.
Очень болею за свою землячку.
Надеюсь, она будет где то на островах в тихом океане наслаждаться жизнью, пока вы на старых диванах протирайте штаны

1.10.2021 16:16
- гость -

Не понимаю
Амик гордится что она с Алтая и что она мошенница?
что ее так пиарят то?

1.10.2021 16:21
- гость -

Не успеет выехать. 100% уже везде ориентировки на границах. Если только по поддельным паспортам. Либо контрабандой сами пересеку границу. Интересно деньги уже запаркованы за границей или наликом повезут? )))

1.10.2021 16:21
- гость -

Радеющие коментаторы - с вами вообще все норм? Речь идет о краже миллионов, а то и больше, бюджетных средств, наших с вами налогов, из многострадальной системы образования. Если она умная и красивая - это не значит что она имеет представление о марали и нравственности.

1.10.2021 16:26
- гость -

Амик гордится что она с Алтая и что она мошенница?

Амик объективно показывает ситуацию о которой на текущий момент известно. А гордятся Раковой несколько тупых клуш отписавшихся ранее.

1.10.2021 16:41
Pandr3

1.10.2021 16:21
- гость -

Объясните,пожалуйста,а что за слово "мараль"?

1.10.2021 17:04
Pandr3

Ее вина не доказана.Дело можно сфабриковать и шантажировать:или ты платишь нам некоторую сумму,или садишься на 10 лет

1.10.2021 17:17
- гость -

17:04
А почему она отказалась от следственных действий? Значит виновна.

1.10.2021 17:20
- гость -

Пропали 100 млд.при строительстве гостиницы в Геленджике.

1.10.2021 17:27
Pandr3

1.10.2021 17:17
- гость

А потому что у нас невиновных сажают,не знаешь этого?

1.10.2021 17:32
- гость -

Знаю. Но тут вы сами виноваты. Надо было меньше скакать с кричалкой.

1.10.2021 17:36
Pandr3

!?

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