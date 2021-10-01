Пропали 50 млн. Что известно по делу Марины Раковой и в чём её подозревают?

Что случилось и в чём подозревают Марину Ракову?

По версии следствия, в 2019 году, на тот момент заместитель министра просвещения РФ, Марина Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств ФГАУ "Фонд новых форм развития образования". Отметим, Ракова тогда занимала в этом же учреждении пост гендиректора – параллельно с министерской должностью.

52 миллиона рублей предназначались для госконтрактов по федеральному проекту "Учитель будущего". Подрядчиком стал российско-британский частный вуз "Шанинка" (официальное название – Московская высшая школа социальных и экономических наук). Госконтракты федерального проекта разыгрывались на электронной площадке "Сбербанк-АСТ" – дочерней фирмы известной компании, вице-президентом которой Ракова стала после увольнения из министерства.

Экспертиза выявила фальсификацию отчётов по проводимым научным исследованиям, сообщил источник в правоохранительных органах РИА Новости. Деньги освоили, но выполненные "Шанинкой" работы не соответствовали требованиям, указанным в техническом задании. Однако ФНФРО неправомерно принял их и необоснованно выплатил деньги.

Уголовное дело в отношении Марины Раковой было возбуждено ещё в августе по части 4 статьи 159 – "Мошенничество в особо крупном размере", но известно об этом стало только сейчас, сообщает "Коммерсантъ".