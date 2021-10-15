Как пройдёт перепись населения в Алтайском крае и можно ли сообщать сведения за соседей?

В Алтайском крае, как и по всей России, 15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Три дня даётся переписчикам на подготовку и обучение, а с понедельника они начнут обход домовладений для сбора информации, которая впоследствии станет основой для планирования культурных, социальных и экономических программ. О том, как будет организована перепись в двух Алтаях, на пресс-конференции рассказала руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай Ольга Ситникова.
Россиянам предложат ответить на 33 вопроса. Переписчики будут уточнять ваш пол, возраст, гражданство, владение языками, место рождения, национальность, образование, состояние в браке, количество детей, источники средств к существованию, занятость.
Ряд вопросов предполагают выбор из предложенных вариантов ответов (например, пол, состояние в браке или образование), в других вы должны вписать ответ самостоятельно.
Также переписчики поинтересуются типом жилого помещения, в котором вы живёте, годом постройки дома, площадью квартиры, количеством комнат и видом благоустройства.
"Цель переписи – выяснить, сколько нас фактически в стране, регионе и каждом муниципальном образовании. А также узнать, какие мы и какие у нас жилищные условия", – пояснила Ольга Ситникова.
Пройти перепись могут все жители России вне зависимости от гражданства, а также россияне, временно находящиеся за пределами страны.
Такое возможно. В этом случае переписчик оставит для хозяев листовку с адресом и телефоном стационарного переписного участка, пояснила Ольга Ситникова. Человек может прийти лично, чтобы сообщить свои данные, либо перезвонить по указанному номеру и назвать удобное ему время для визита переписчика.
Есть ещё один вариант (на наш взгляд – самый удобный). Ответить на вопросы переписи можно на портале "Госуслуги", если у вас есть подтверждённая учётная запись. Сделать это можно в период с 15 октября по 8 ноября.
Кстати, если вы сейчас находитесь за границей – этот вариант самый подходящий, отмечает Ситникова. Либо нужно попросить членов вашей семьи, с которыми вы проживаете, сообщить данные о вас, рекомендует руководитель ведомства.
А соседей я могу переписать?
Ничего подтверждать не придётся, говорит руководитель крайстата. Человек сам определяет принадлежность к той или иной национальности.
Также Ольга Ситникова подчеркнула, что переписчики вообще не будут запрашивать никакие документы. Всё запишут только со слов гражданина.
"Если у вас интересуются, на каком праве вы тут проживаете, какие подтверждающие документы у вас есть, спрашивают о размере дохода – это мошенники", – предупреждает руководитель ведомства.
Ольга Ситникова также рассказала, как будут одеты переписчики: в синие жилеты со светоотражающими полосками и официальной символикой переписи, также на них будут шарфы с логотипами. На шее – удостоверение, которое действительно при предъявлении паспорта. Также при себе у них будут фирменные сумки с электронными планшетами для заполнения переписных листов.
Где больше всего будет работать переписчиков в Алтайском крае?
В нашем регионе самый крупный город – Барнаул. Естественно, тут потребуется наибольшее количество переписчиков – 1300. Меньше всего их будет в самом маленьком районе нашего региона – Суетском. Там будут работать только семь человек.
Есть. Она уже работает ежедневно с 08:00 до 18:00 по номеру: 201-401. Также есть общероссийский кол-центр: 8-800-707-20-20.
Комментарии
Эммм, идёт рост заболевших, а тут значит будут ходить какие то переписчики, ага, щас
15.10.2021 16:09 у нас социально сознательный вирус, он на выборах и при переписи не действует.
с прошлого года из-за ковида перепись перенесли, да?
15.10.2021 16:39
- гость -
с прошлого года из-за ковида перепись перенесли, да?
Да, теперь же ситуация улучшилась, пора проводить.