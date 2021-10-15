Как пройдёт перепись населения в Алтайском крае и можно ли сообщать сведения за соседей?

Какие вопросы будут задавать переписчики?

Россиянам предложат ответить на 33 вопроса. Переписчики будут уточнять ваш пол, возраст, гражданство, владение языками, место рождения, национальность, образование, состояние в браке, количество детей, источники средств к существованию, занятость.

Ряд вопросов предполагают выбор из предложенных вариантов ответов (например, пол, состояние в браке или образование), в других вы должны вписать ответ самостоятельно.

Также переписчики поинтересуются типом жилого помещения, в котором вы живёте, годом постройки дома, площадью квартиры, количеством комнат и видом благоустройства.

"Цель переписи – выяснить, сколько нас фактически в стране, регионе и каждом муниципальном образовании. А также узнать, какие мы и какие у нас жилищные условия", – пояснила Ольга Ситникова.

Пройти перепись могут все жители России вне зависимости от гражданства, а также россияне, временно находящиеся за пределами страны.