Жители Барнаула получили уникальную возможность — самим определить какие общественно-значимые территории будут благоустроены в 2018 году. По федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" столица Алтайского края получает более 100 млн рублей на обновление скверов и площадей. Какие именно — решат барнаульцы 18 марта, в день выборов президента. Не упустите шанс помочь городу стать краше. На народное голосование вынесено 10 общественных мест. В их числе Сквер Химиков, площадь Мира и прилегающая к ней Аллея Целинников.

Сквер Химиков? Где это? Между прочим, это главная общественная площадка района Поток. Он расположен в границах улиц Германа Титова, Эмилии Алексеевой, 80-й Гвардейской Дивизии, 5-й Западной. Сквер небольшой, но очень удобный для прогулок с колясками и детьми, для молодежных тусовок и проведения районных мероприятий.

Когда-то сквер был площадкой перед зданием Дворца культуры "Химиков", отсюда и название. Сейчас здание не эксплуатируется, а вот площадь перед ним — место притяжения горожан.

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Здесь есть зеленая зона, установлена современная детская площадка, тренажеры для занятия спортом. Но всему требуется обновление.

Если проект попадет в число шести выбранных горожанами, то уже в 2018 году здесь обновят освещение, асфальтовое покрытие заменят на плитку и новый бордюрный камень, уберут старые, где-то даже опасные деревья и высадят новые, красивые деревца и кусты. И, конечно, здесь будут яркие цветочные клумбы, куда без них. Скамейки, пандусы, биотуалет, малые архитектурные формы — таким видят будущий облик сквера. Осталось только проголосовать за него.

Фото: barnaul.org. На фото эскиз площади Мира

Площадь Мира и ведущая в ней Аллея Целинников — точка народного притяжения Ленинского района. Здесь уже несколько лет проводят все районные мероприятия. Особенно красива площадь в новогодние праздники: нарядная елка, каток, развлечение для детей и взрослых и иллюминация, какая в Новый год — 2018 здесь была иллюминация!

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И зимой, и летом на площади много горожан. Несколько лет назад здесь установили несколько современных детских площадок с горками, качелями, каруселями и турниками. Здесь есть прогулочные аллеи, декоративные фонари, сценическая площадка, два фонтана, скамейки.

В планах расширение площади. Но не только для более массовых народных мероприятий. Важнее вопрос безопасности — это позволит избежать перекрытия проезжей части на время проведения праздников.

Если эта территория попадет в проект "Формирование комфортной городской среды", то будет проведен капитальный ремонт фонтана, монтаж современных архитектурных форм.

Но важнее судьба Аллеи Целинников. К 30-летию освоения целинных земель здесь был установлен памятник "Хозяин целинных полей", он завершает аллею и установлен на выходе на улицу Антона Петрова.Здесь отлично гулять, проводить соревнования по скандинавской ходьбе, совершать пробежки, ведь вдоль аллеи в обоих сторон небольшие участки городского леса.

Но аллее требуется серьезное обновление. Если горожане проголосуют за проект, то здесь уложат тротуарную плитку, обновят светильники.

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Напомним, что проголосовать может любой житель Барнаула старше 14 лет и с барнаульской пропиской. Для удобства и экономии средств народное голосование проведут на избирательных участках на выборах президента в воскресенье, 18 марта. Пришли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов в президенты, проголосуйте и за проекты. Кстати, выбрать можно от одной до шести территорий. Победят именно шесть, набравшие наибольшее количество голосов.

Приходите 18 марта на избирательные участки и голосуйте за территории, которые послужат вам, вашим детям и внукам.