Власти Барнаула назвали шесть территорий, который набрали больше всего голосов в проекте "Комфортная городская среда". В числе лидеров Нагорный парк, Площадь Мира и Сквер Химиков.

Конверты с итогами голосования официально в присутствии журналистов вскрыли в администрации города в среду, 21 марта. Из десяти объектов было выбрано шесть. Они будут благоустроены уже в 2018 году.

Не будем вас томить. Вот, как распределились голоса барнаульцев:

Нагорный парк — 62 918

Площадь Мира и Аллея Целинников —53 430

Сквер Химиков — 47 595

Аллея Ленинградская — 43024

Пешеходная зона по ул. Молодежная — 36 358

Сквер Адмирала Кузнецова —34 036

Пешеходная часть Обского бульвара — 22 787

Аллея "25 лет Индустриальному району" — 21 940

Проезд Полюсный — 17 101

Демидовская площадь — 15814.

Всего в голосовании приняло участие более 88 тысяч барнаульцев.

Что именно будет сделано на победивших территориях, мы напишем в ближайшее время.