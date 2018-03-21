Власти Барнаула назвали шесть территорий, который набрали больше всего голосов в проекте "Комфортная городская среда". В числе лидеров Нагорный парк, Площадь Мира и Сквер Химиков.
Конверты с итогами голосования официально в присутствии журналистов вскрыли в администрации города в среду, 21 марта. Из десяти объектов было выбрано шесть. Они будут благоустроены уже в 2018 году.
Не будем вас томить. Вот, как распределились голоса барнаульцев:
Нагорный парк — 62 918
Площадь Мира и Аллея Целинников —53 430
Сквер Химиков — 47 595
Аллея Ленинградская — 43024
Пешеходная зона по ул. Молодежная — 36 358
Сквер Адмирала Кузнецова —34 036
Пешеходная часть Обского бульвара — 22 787
Аллея "25 лет Индустриальному району" — 21 940
Проезд Полюсный — 17 101
Демидовская площадь — 15814.
Всего в голосовании приняло участие более 88 тысяч барнаульцев.
Что именно будет сделано на победивших территориях, мы напишем в ближайшее время.
Комментарии
Вошли все места, за которые я голосовала!
всё логично, в спальных районах живет больше всего народа, вот они и проголосовали за свои окраины.
как по мне, так пускай доделают Нагорный парк, там никто не живет, но это фасад Барнео со стороны Энска, и туда много народа будет приходить тусить, как и с лестницей это было.
и хорошо, что Молодёжку в Центре сделают более комфортной. все общегородские мероприятия проходят в ближайшей близости от Молодежки.
а все эти аллеи целлиников и скверы химиков я даже не знаю где это находится.
Проезд Полюсный пусть Галактика сделает, надо было их заставить облагородить тот срач еще когда разрешение на строительство выдавали
Геноцид Эклеров
Вот из-за таких и живём в дерьме, зато снаружи красиво
да все голосовалки заранее уже известны
Хорошо хоть Демидовскую не тронули .
Живу на потоке, голосовал за сквер Химиков. Давно надо было благоустроить. Но ходят упорные слухи что весь сквер отдали под застройку. Есть смысл вкладывать деньги7
Тоже радуюсь, что Демидовскую площадь не тронут. Как показывали по проекту - там планировалось вырубить все ели, просто оголить ее ((((. Хватит уже - на Октябрьской такие ели вырубили!
21.03.2018 12:11
- гость -
Живу на потоке, голосовал за сквер Химиков. Давно надо было благоустроить. Но ходят упорные слухи что весь сквер отдали под застройку. Есть смысл вкладывать деньги?
Конечно сейчас вложат деньги, после под застройку, Вы же в России живёте.
Пешеходная часть Обского бульвара
не вошла в шестёрку, значит не будут там деревья вырубать?