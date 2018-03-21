Утром в среду, 21 марта, в Барнауле подвели итоги голосования за объекты благоустройства по программе "Комфортная городская среда". Власти отобрали шесть из 10 объектов, получивших наибольшее количество голосов. О том, как прошло голосование, как будут благоустроены выбранные территории и что произойдет с не выбранными, представители администрации Барнаула рассказали на заседании Общественного совета про проекту в среду, 21 марта.

Но сначала итоги голосования

Победитель — Нагорный парк набрал 62 918 голосов. Он лидирует в четырех из пяти районов города. Только лишь жители Октябрьского района поставили его на третье место (6,4 тысячи). Первое место в этом районе занял Сквер Химиков (10,7 тысяч), второе — пешеходная зона на Обском бульваре (7,5 тысяч).

Любопытно, что жители Железнодорожного района больше голосов отдали нагорному парку (12,2 тысячи), а на втором месте находящаяся в Ленинском районе Площадь Мира (7,4 тысячи). Пешеходная зона по Молодежной, которая как раз в Железнодорожном районе, получила в свою пользу 5,3 тысячи голосов.

Жители же Центрального района (район улицы Кутузова, старая часть города от Папаницев ниже по проспектам Ленина, Красноармейскому и Социалистическому, нагорная часть Барнаула, Южный, Лебяжье, Мохнатушка) выбрали лидером Нагорный парк (14,2 тысячи). А на втором месте Площадь Мира (12,6 тысяч) из Ленинского района. За центр района — Демидовскую площадь — отдано всего 2,4 тысячи голосов. Это самый маленький по количеству голосов объект в районе.

Напомним результаты:

Нагорный парк набрал — 62 918 Площадь Мира и Аллея Целинников — 53 430 Сквер Химиков — 47 595 Аллея Ленинградская — 43024 Пешеходная зона по ул. Молодежная — 36 358 Сквер Адмирала Кузнецова —34 036 Пешеходная часть Обского бульвара — 22 787 Аллея "25 лет Индустриальному району" — 21 940 Проезд Полюсный — 17 101 Демидовская площадь — 15814

Кстати, по итогам онлайн-голосования Демидовская площадь была на втором месте, за нее было отдано 19 тысяч 103 голоса. Для сравнения: за лидера онлайн-голосования — Нагорный парк — тогда было отдано 45 тысяч 641 голосов, за третье место — пешеходную зону на Обском бульваре — 11 тысяч 685 голосов. Теперь же Демидовская площадь на последнем, десятом месте.

Как прошло голосование

Напомним, еще в прошлом году администрации районов города совместно с ТОСами определили 55 общественных зон в Барнауле, которые так или иначе можно бы благоустроить. В январе эти 55 территорий были выставлены на интернет-голосование на сайте администрации города. Через месяц власти выделили 10 объектов — лидеров по числу голосов. Именно эти 10 объектов были включены в бюллетени для голосования.

Народное голосование состоялось 18 марта. Оно было совмещено с выборами президента РФ. В Барнауле работало 137 пунктов для голосования. Проголосовало 88 тысяч барнаульцев.

"Участки не пустовали. Да, за территории голосовали далеко не все, кто пришел на выборы президента. Но и 88 тысяч — это хороший показатель заинтересованности. Число проголосовавших позволяет сделать объективный выбор. Теперь администрацию города никто не упрекнет: почему эти объекты попали в программу благоустройства. Так решили жители Барнаула", — прокомментировал заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Александр Алексеенко.

Для голосования было изготовлено более 500 тысяч штук бюллетеней. Использовано — 88 тысяч 326 штук. Именно столько барнаульцев пришло на участки. Правда 539 бюллетеней признали недействительными, а еще 49 штук барнаульцы унесли с собой.

Александр Алексеенко сообщил, что недействительными признавались только те бюллетени, где вообще не было ни одной отметки, либо их нельзя было четко идентифицировать. Условие было выбрать от одного до шести объектов. Но были случаи, когда горожане ставили и больше галочек, даже все 10. Такие бюллетени, уточнить чиновник, тоже считались.

На заседании комиссии встал вопрос, куда девать неиспользованные. Решили не пускать на черновики, чтобы "не поднялся потом шум, что они оказываются на помойках". Их направят на вторичную переработку. Бюллетени с отметками и протоколы голосования решили пока сохранить, на случай, если у кого-то возникнут вопросы.

Когда и как будут благоустроены территории и что будет с остальными?

Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев сообщил, что из шести выбранных объектов готовый проект будет только по Нагорному парк.

По остальным документы будут готовиться около двух месяцев. Работы планируют начать в июле. Кстати, каждый объект будет выставлен на аукцион отдельным лотом. То есть для каждого объекта подрядчик будет подбираться отдельно.

Как именно будет благоустроена каждая территория, будет понятно только после утверждения проектов. Но в целом везде появится новая тротуарная плитка, малые архитектурные формы, скамейки, новое освещение. проведено озеленения, станет больше зелени и цветов.

Когда именно будут благоустроены остальные четыре территории из этого списка, пока не известно. Как и то, повторится ли такое прямое народное голосование в следующем году.

"Но все 55 территории будут благоустроены на период действия программы "Формирование комфортной городской среды" до 2022 года", — подчеркнул Алексеенко.