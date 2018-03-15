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Итоги выбора объектов благоустройства в Барнаула подведут 20-21 марта

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Само голосование состоится 18 марта, в день выборов президента

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Итоги голосования барнаульцев за общественные территории, которые будут благоустроены, подведут в течение двух-трех дней после голосования 18 марта. Об этом порталу Amic.ru сообщил глава комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев.

"Итоги подведем в течение двух-трех дней, в зависимости от активности горожан", — уточнил он

Почти сразу власти начнут искать подрядчика на создание проектно-сметной документации. на этой уйдет до двух месяцев. Затем подрядчика на сами работы.

Начнутся работы в июне, завершатся к ноябрю.

Напомним, что благоустройство общественных территорий Барнаулу выделено почти 112 млн рублей. Выборы объектов состоятся в день выборов президента, 18 марта. Горожанам предложат проголосовать за (выбрать можно от одного до шести объектов):

  1. Аллея "25 лет Индустриальному району"
  2. Аллея Ленинградская
  3. Нагорный парк
  4. Пешеходная зона на Обском бульваре
  5. Пешеходная зона по улице Молодежной
  6. Площадь Демидовская
  7. Площадь Мира, аллея Целинников
  8. Проезд Полюсный, от переулка Ядринцева до жилого дома №93
  9. Сквер Адмирала Кузнецова
  10. Сквер Химиков.
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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

15.03.2018 10:52
- гость -

Не надо такого уродского благоустройства.

0  0
15.03.2018 10:57
- гость -

За эти годы правления после "кровавого совка" могли бы весь город в порядок привести. Пока видна только деградация.

0  0
15.03.2018 11:04
- гость -

В с. Лебяжье лучше бы тротуар для пешеходов до пос. Южный бы сделали. А то автобусы либо по полтора часа ждёшь, либо битком... И ходить абсолютно НЕГДЕ!!!!

0  0
15.03.2018 11:05
гость

Лучше б тротуары сделали. Только начинает все таить, и дорога из пункта А в пункт Б превращается в "незабываемый квест". Для мамочек с колясками любой выход в магазин - сплошная полоса препятствий. Инвалидам, пенсионерам вообще лучше "не выходить из комнаты, не совершать ошибку" (с)

Но местных благоустройщикой это не особо интересут похоже

0  0
15.03.2018 11:08
Filin

Демидовску площадь в плац превращать не надо

0  0
15.03.2018 11:14
Геноцид Эклеров

Молодёжку надо делать.
наверное и угол Балтийской и Шумакова надо, там большой спальный район.
Нагорный парк и так делают.
Обской бульвар - тоже можно.

остальное я даж не знаю где это.
а Полюсную пускай зайстройщик жилья там облагораживает, да и у Ракшиных денег возьмут, рядом с их галактикой же хотят мутить.

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15.03.2018 11:29
vv

кто-нибудь объясните администрации, что вырубка деревьев и закатывание в тротуарную плитку - это не благоустройство

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