Итоги выбора объектов благоустройства в Барнаула подведут 20-21 марта

Итоги голосования барнаульцев за общественные территории, которые будут благоустроены, подведут в течение двух-трех дней после голосования 18 марта. Об этом порталу Amic.ru сообщил глава комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев.

"Итоги подведем в течение двух-трех дней, в зависимости от активности горожан", — уточнил он

Почти сразу власти начнут искать подрядчика на создание проектно-сметной документации. на этой уйдет до двух месяцев. Затем подрядчика на сами работы.

Начнутся работы в июне, завершатся к ноябрю.

Напомним, что благоустройство общественных территорий Барнаулу выделено почти 112 млн рублей. Выборы объектов состоятся в день выборов президента, 18 марта. Горожанам предложат проголосовать за (выбрать можно от одного до шести объектов):