Как голосовать за благоустройство общественных территорий: инфографика

18 марта жители Барнаула смогут принять участие в голосовании за объекты благоустройства, которые по их мнению, должны быть в приоритетном порядке приведены в порядок в 2018 году.

Из 10 территорий, которые будут предложены на выбор горожанам, нужно выбрать не более шести. Они и будут отремонтированы в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Важно в этом случае то, что именно сами барнаульцы определят, какие уголки любимого города будут благоустроены.

Еще один важный момент: принять участие в голосовании могут и подростки в возрасте 14 лет, если они уже получили паспорт. Их мнение тоже будет учитываться.

Где и как будет проходиться голосование и как принять в нем участие, смотрите в нашей инфографике.

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Напомним, в 2017 году власти и общественные организации составили перечень наиболее значимых для жителей столицы Алтайского края территорий, которые требуют ремонта.В список вошли 55 объектов. В начале года на сайте администрации Барнаула прошло голосование среди горожан, в результате которого было отобрано 10 территорий, набравших более пяти тысяч голосов. Справка: "Формирование комфортной городской среды" — федеральный проект. Его цель — создание комфортных условий жизни для людей. Он подразумевает ремонт дворов многоквартирных домов и общественно значимых городских территорий. Основной источник финансирования благоустройства — федеральные средства, но в Алтайском крае деньги выделяет и краевой бюджет, и бюджеты городов, есть и внебюджетные источники.