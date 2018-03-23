Фото: vk.com/incident_22

Жители Бийска сообщают в социальных сетях о начале сезона ямочного ремонта в наукограде.

Соответствующее фото, на котором запечатлена кирпичная кладка в одной из ям, опубликованы в сообществе Barnaul 22. "Кирпичный ремонт дорог в Бийске объявляется открытым!", — таким комментарием сопровождается снимок.

Кстати, отметим, что, например, в краевой столице еще в 2016 году заявляли об уходе от практики ямочного ремонта.

Тогда первый замглавы администрации Барнаула Анатолий Воронков подчеркивал, что в Барнауле во главу угла ставят работы "большими картами" и метод сплошной укладки асфальта.