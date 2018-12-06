Четверг, 6 Декабрь, 08:26

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы согласны сортировать мусор?

Спецпроекты

$ 66,82
€ 75,71
268915
Обь
89см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новые тарифы в автобусах БарнаулаНовый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского края
Новости

Сергей Дугин сообщил, что около 60% дорог Барнаула нуждаются в ремонте

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
При этом в дорожную отрасль было вложено за два года 1,7 миллиарда

Фото: сайт Барнаула

Несмотря на масштабные ремонтные работы по программе "БКД" в последние два года, еще около 60% дорог Барнаула нуждаются в ремонте. Об этом в ходе совещания правительства края 5 декабря сообщил глава города Сергей Дугин.

По его словам, за последние годы в дорожную систему города было вложено около 1,7 миллиарда рублей. Половина из этих средств — федеральные. Они были выделены муниципалитету в рамках реализации проекта "БКД". Был произведен ремонт 77 дорог общей протяженностью 132 километра. Это позволило за два года уменьшить количество мест концентрации ДТП в два раза — до 30.

Сергей Дугин сообщил, что всего в Барнауле 1365 километров дорог. Из них тротуарами обеспечено около 50%, что составляет около 600 километров. Виктор Томенко у главы города спросил, каково их состояние.

"Исследования, которые мы провели этой весной, показали, что нормативам соответствуют только 40% от всех дорог. Остальные — требуют ремонта, учитывая, что такие большие деньги были вложены за последние два года", — заключил Сергей Дугин.

При этом градоначальник отметил, что за счет местного бюджета в этом году удалось построить третье Малаховское кольцо, а также построить три дороги в районе новостроек на общую сумму почти в 300 миллионов рублей.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Дорожный ремонт - 2018
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
08:16
История в кадре: фотохроника событий, происходивших в мире в Год свиньи 0
08:06
"Морда красная такая": о чем шутил юморист Михаил Евдокимов 37
07:50
Гигантский участок за "Леруа Мерлен" в Барнауле застроят высотками 0
07:41
Мы нормально поработали: чем занимались депутаты АКЗС в 2018 году 1
07:34
В ожидании чуда: подарить сказку этим детям может каждый 0
07:30
Как обычные звуки влияют на жизнь и здоровье: инфографика 0
07:22
"Свой я, деревенский": чем запомнился Михаил Евдокимов 42
07:15
"Больше ажиотажа, математика та же": директор БГЭС о новых тарифах на свет 2
07:03
Сергей Дугин сообщил, что около 60% дорог Барнаула нуждаются в ремонте 0
06:53
Как в кино: пять рецептов блюд из знаменитых фильмов 0
06:41
Элитную квартиру с "балконом-трансформером" продают в Барнауле за 7,7 млн 0
06:32
Очаровательные малютки: фото милейших мини-пигов 0
06:23
Глава алтайского ГИБДД рассказал о снижении количества ДТП и смертности 0
06:14
Бюджет Алтайского края на 2019 год в инфографике 0
06:01
"Потепление" после 35-градусных морозов начинается в Алтайском крае 0
05:55
Астрономы открыли семь похожих на Землю планет 0
04:58
Больше 70% россиян предпочли болеть на работе в 2018 году 0
03:30
Ученые заявили о способности риса накапливать мышьяк в больших объемах 0
02:26
Названа оптимальная продолжительность сна для здоровой жизни 0
01:32
Клонированный котенок может вскоре родиться в Китае 0
00:56
Ученые попробуют охладить Землю в 2019 году несмотря на последствия 0
23:58
Microsoft удалила рекламный ролик с Охлобыстиным "из-за взглядов" 0
23:49
Российский космонавт впервые напечатает живые ткани на МКС 0
23:27
Сбежавший в сторону Москвы охранник из Мурома умер в больнице 0
22:51
Volkswagen Group откажется от бензина и солярки через семь лет 0
22:34
Порошенко назвали разжигателем новой мировой войны 0
22:17
Железнодорожный маршрут Новосибирск-Адлер будет изменен на Барнаул-Адлер 0
21:51
Московский школьник попал в больницу после "прикола" в туалете 0
21:28
Медведев поменяет дорожную разметку России ради велосипедистов 0
20:51
Алтайские полицейские расследовали хищение государственного песка 0
20:36
Кокорин и Мамаев встретят Новый год в "Бутырке" 2
20:24
Алтайский "маугли" спустя пять лет: живет в Москве и выплачивает кредит 2
19:56
Женщина стала матерью после пересадки матки от умершей 0
19:36
Путин заявил, что не намерен участвовать в избирательной кампании Порошенко 1
19:08
Коротко о главном: двойной рост тарифов, дороги и власть мороза на Алтае
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 5 декабря
18:48
Россияне рассказали о своем отношении к начальству 0
18:32
Депутаты Госдумы взяли на особый контроль "Золотые ворота Алтая" 0
18:19
Фото "родины смартфонов" опубликовал российский космонавт 0
17:52
Сам откусил: УФСИН отрицает, что заключенному отрезали язык во время пыток 2
17:33
"Яндекс" показал свой первый смартфон 2
17:23
Сбербанк разрешил брать кредиты людям старше 65 лет 3
17:14
Снежные барсы расширяют территорию обитания в Горном Алтае 0
17:04
Голикова не назвала Алтай в числе регионов с самым упитанным населением 1
16:50
Декриминализацию статьи об экстремизме назвали недостаточной 0
16:40
Медиа-спектакль о людях с ВИЧ покажут в Барнауле 1
16:32
Алтайские единороссы отправятся в Москву для участия в партийном съезде 6
16:26
Режим повышенной готовности ввели в замерзающем Змеиногорске 2
16:11
"Вот яма, вон яма": Томенко назвал деградирующей дорожную отрасль края 6
16:09
Тепло ли тебе, девица: Барнаул в условиях экстремальных холодов 0
16:02
Где по Барнаулу пробегут факелоносцы, несущие огонь Всемирной универсиады 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.