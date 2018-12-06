Фото: сайт Барнаула
Несмотря на масштабные ремонтные работы по программе "БКД" в последние два года, еще около 60% дорог Барнаула нуждаются в ремонте. Об этом в ходе совещания правительства края 5 декабря сообщил глава города Сергей Дугин.
По его словам, за последние годы в дорожную систему города было вложено около 1,7 миллиарда рублей. Половина из этих средств — федеральные. Они были выделены муниципалитету в рамках реализации проекта "БКД". Был произведен ремонт 77 дорог общей протяженностью 132 километра. Это позволило за два года уменьшить количество мест концентрации ДТП в два раза — до 30.
Сергей Дугин сообщил, что всего в Барнауле 1365 километров дорог. Из них тротуарами обеспечено около 50%, что составляет около 600 километров. Виктор Томенко у главы города спросил, каково их состояние.
"Исследования, которые мы провели этой весной, показали, что нормативам соответствуют только 40% от всех дорог. Остальные — требуют ремонта, учитывая, что такие большие деньги были вложены за последние два года", — заключил Сергей Дугин.
При этом градоначальник отметил, что за счет местного бюджета в этом году удалось построить третье Малаховское кольцо, а также построить три дороги в районе новостроек на общую сумму почти в 300 миллионов рублей.
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