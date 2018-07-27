Фото: vk.com/barneos22
Мэрия города Барнаула намерена начать в ближайшие несколько лет масштабный ремонт моста на Новом рынке через железнодорожные пути. Там появится дополнительная полоса для движения, что позволит увеличить пропускную способность на данном участке на 30%. Об этом Amic.ru сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев.
По его словам, сейчас разработана проектно-сметная документация на реконструкцию, расширение моста (там восьмипролетный путепровод и трехпролетный путепровод, расположенные один за другим — прим. ред.) до ширины проспекта Ленина. Общая стоимость работ - 929 миллионов рублей.
Отметим, что в 2019 году начнется реконструкция перекрестка Ленина и Матросова, которая продлится три года. На это из городского бюджета будет выделено 53 миллиона рублей. По замыслу авторов проекта, это должно помочь в решении транспортной проблемы, которая беспокоит горожан уже много лет. Ученые АлтГУ предлагали устроить реверсивное движение для трамваев на участке от улицы Пионеров до улицы Матросова и организовать на путепроводе по одной дополнительной полосе в каждую сторону. Для этого нужно будет демонтировать трамвайные рельсы, оставить только одну линию для этого транспорта и установить специальные светофоры.
Речь идет о глобальной реконструкции перекрестка с целью расширения дороги. Это позволит значительно увеличить пропускную способность на данном участке. Также в районе улицы Матросова будет полностью заменен асфальт. Сейчас поворот налево с проспекта Ленина на улицу Матросова автомобили могут совершить только с крайней левой полосы. При этом поток автомобилей в данном направлении довольно большой. Чтобы снизить количество пробок, проезжая часть будет расширена за счет территории, прилегающей к трамвайным путям.
Отметим, что реконструкцию данного участка дороги обсуждали уже много лет. В часы пик это место превращается в "бутылочное горлышко", где концентрируется огромное количество автомобилей и создаются длинные транспортные заторы.
Сейчас две части города связывает только мост на Новом рынке и проспект Калинина. В связи с этим в мэрии неоднократно говорили о необходимости строительства транспортного узла, который включает в себя транспортный узел в границах Павловского тракта и трёх проспектов — Ленина, Строителей, Коммунаров. Основным сооружением должен стать тоннель под железнодорожными путями. Тоннель планируется провести от перекрёстка проспектов Строителей и Красноармейского в створ улицы Георгия Исакова на пересечении улицы Матросова и проспекта Коммунаров. Далее транспорт разделится на два потока — в сторону улицы Юрина и в направлении улицы Антона Петрова. Общая стоимость данного проекта составляет около 2,5 миллиардов рублей.
Более подробно о планах по реконструкции и ремонту дорог читайте в понедельник, 30 июля, в большом интервью с председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антоном Шеломенцевым.
Комментарии
По моему это очередной бред!
За такие деньги можно пару новых сделать.
Только развязки спасут нас. ИМХО.
в почему всего на 30? Три полосы вместо двух должно быть +50%
нехилая сумма
Путепровод на Новом рынке и так необходимо было ремонтировать. Немногие знают, но он находится в аварийном состоянии, есть заключения о необходимости немедленного капремонта. Пускай делают.
Но это не решение проблемы, это только поддержание существующего статус-кво.
Решением станет тоннель или акведук через ж/д вокзал по направлению Красноармейский - Исакова. Сколько бы ни стоило это решение, его необходимо делать.
> За такие деньги можно пару новых сделать
скорее всего как раз будут делать новый. старый слишком ветхий. и его так просто не расширить.
но где взять столько денег?.....
27.07.2018 12:23
- гость -
За такие деньги можно пару новых сделать.
А вы прям знакомы со стоимостью проектных и монтажных работ, стоимостью материалов?
Калькуляцию выложите, пожалуйста