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Могут ли вас заставить идти на выборы и голосовать за конкретного кандидата

, ИА "Амител"
Что делать, если вы оказались в такой ситуации

Иллюстрация: kavkaz-uzel.eu


По всей стране в социальных сетях (по телевизору такого не покажут) появляется много сообщений о том, что работников бюджетной сферы и даже коммерческих предприятий заставляют идти на выборы, голосовать за определенного кандидата и даже предоставить подтверждение всему этому. Насколько это законно и как этому противостоять, расскажет портал Amic.ru.

1

Имеет ли право начальник или кто-то другой заставлять вас идти на выборы и за кого-то голосовать?

Нет, такого права вообще никто не имеет.

"Участие гражданина РФ в выборах и референдуме является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина РФ с целью принудить его к участию или неучастию в выборах и референдуме либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению", — сказано в Федеральном законе N 67 "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ".

Вот что сказано в статье 60 Трудового кодекса России: "Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами". Разумеется, такого пункта в вашем трудовом договоре нет и быть не может. 

2

Что делать, если кто-то заставляет меня идти на выборы и голосовать за определенного кандидата?

Прежде всего, помните, что такие действия незаконны.

Вы всегда можете отказаться. Конечно, если не боитесь санкций со стороны руководства.

Вы можете пожаловаться на такие действия (кому именно, расскажем в следующей карточке). Если есть какая-то письменная рекомендация или наставление, постарайтесь ее скопировать или сфотографировать. Либо сделать аудио-, видеозапись. В качестве подтверждения могут выступать и свидетельские показания.

Не забывайте, что в избирательной кабинке на выборах вы будете находиться одни. Да, на самом участке могут быть камеры, но они не захватывают область кабинки. И в самой кабинке нет камер, никто не имеет права к вам заглянуть или каким-то образом указать, за кого голосовать именно на участке. Ваш бюллетень не подписан. Проставив галочку, вы собственноручно сбрасываете его в урну. Сверните бюллетень, тогда точно никто не увидит, за кого вы голосовали. Урна вскрывается только после 20:00, когда участок уже закрыт. Найти и опознать именно ваш бюллетень никто не сможет.

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3

Но если работодатель или кто-то еще заставляет меня скинуть ему фотографию бюллетеня с проставленной отметкой?

Законодательство не прописывает, как быть в таком случае. Но в интернете есть много советов, как обойти это незаконное требование. Например, положить в квадратик для проставления отметки маленькую ниточку, свернув ее как галочку. Или положить на квадратик прозрачную пленку (мультифору) с нарисованной галочкой. Это фотографируется, убирается, и вы можете голосовать так, как считаете нужным. Эти действия не являются незаконными. Незаконно вас понуждать идти на выборы и голосовать.
4

Может ли за кого-то из кандидатов агитировать директор школы на родительском собрании или чиновник на встрече с жителями?

На практике такое случается, но это незаконно.

Закон запрещает проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы:

  • Всем органам госвласти, органам местного самоуправления.
  • Лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности, либо находящимся на государственной или муниципальной службе, либо являющимся членами органов управления организаций независимо от формы собственности.
  • Воинским частям, военным учреждениям и организациям.
  • Благотворительным и религиозным организациям при совершении обрядов и церемоний.
  • Избирательным комиссиям, членам избирательных комиссий с правом решающего голоса.
5

Куда обратиться с жалобой на принуждение?

Вариантов несколько, можно воспользоваться всеми сразу:

Центральная избирательная комиссия. Сейчас ЦИК сразу реагирует на такие сообщения, особенно если из какого-то региона их поступило несколько. "Горячая линия" — 8-800-707-2018 (+7 (495) 727-2018).

Избирательная комиссия Алтайского края. "Горячая линия" — 8(3852) 36-30-62.

Роструд (Федеральная служба по труду и занятости). Если речь идет о нарушении со стороны работодателя, то обращайтесь на телефон бесплатной горячей линии 8-800-707-8841 или напишите обращение через сайт (кнопка "направить обращение" расположена вверху главной страницы).

Движение "Голос". Организация активно занимается контролем за правомерностью выборов. Телефон "горячей линии" — 8-800-333-33-50 (звонок c городских и мобильных телефонов по России бесплатный). Можно также самостоятельно написать о нарушении на сайте "Карта нарушений на выборах".

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6

Вы все хорошо пишете, но ведь меня могут уволить

К сожалению, это главная проблема несовершенного "законоисполнительства" в России. Работодатель может найти немало формальных причин, чтобы уволить сотрудника по статье, лишить премии или создать невыносимые условия работы. Или даже просто психологически надавить.

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А потому многие, боясь потерять работу, молчат о таких случаях и покорно идут на выборы и голосуют за кого-то против своей воли.

Помните, что решение об увольнении можно попробовать оспорить через прокуратуру или суд.

7
Зачем это вообще делается?

Главная причина — желание повысить явку. Чем она выше, тем конкурентнее считаются выборы и легитимнее победа одного из кандидатов.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.02.2018 07:24
- гость -

Заставить голосовать никто не имеет права. Но учесть наличие или отсутствие у человека гражданской позиции - право работодателя. Всегда есть определённый набор благ, которые работодатель имеет право, но не обязан предоставлять. Начиная от отпуска в летнее время, без содержания, всевозможных премиальных и продвижения по службе. Так что если хотите позагибать пальцы веером и попоказывать работодателю "его место" - в руки флаг и барабанные палочки. Есть возможность понадувать щёки и почувствовать себя ероем. Только потом не обижайтесь и не требуйте от работодателя "человеческого отношения". И в этом нет ничего плохого. Поговорки типа "как аукнется..." и "не плюй в колодец..." придуманы не нами. При этом никак не могу понять на каком основании некоторые СМИ, в том числе и амик. проводят агитацию за срыв выборов.

0  0
21.02.2018 08:10
гость

Слово - Работодатель - от слова Раб, т.е. у вас как у раба вообще в этой стране прав нет,
они только на бумаге, по факту у вас только обязанности - это налоги и всякого рода законы, направленные на то чтобы их собирать по максимуму для одной правящей кучки людей.
Не ту страну назвали Гондурасом.

0  0
21.02.2018 08:29
911

Во 2-ой карточке ошибка: при использовании КОИБов (автоматических урн для подсчёта голосов) вкупе с видеонаблюдением можно определить, за кого отдан голос конкретным избирателем.

0  0
21.02.2018 08:55
- гость -

Да прекратите эту муть писать, кто у нас заставляет то? Ерунду пишут проплаченые люди.

0  0
21.02.2018 08:58
- гость -

8.10 а где не так?
Где у народа есть права в этом мире?

0  0
21.02.2018 09:01
- гость -

21.02.2018 08:10
гость
не Гондурасские страны ждут тебя!

0  0
21.02.2018 10:19
- гость -

Где у народа есть права в этом мире?
--------
За права нужно бороться! А у нас страна терпил. Повысили цены на бенз - терпим, за ЖКХ - терпим и т.д. и т.п.

0  0
21.02.2018 11:01
689

Все решают Граждане и они делают свой выбор! Если есть честь, гордость,будешь отстаивать свои права.Кто не идет на выборы значит его все устраивает,и не надо жалких оправданий что все решено,это оправдание собственного бессилия и не желания что то изменить!

0  0
21.02.2018 11:30
4ugun

Бог ты мой. Да даже для ланцетника это не проблема, по тому-что он спокойно сплавает и проголосует за кого хочет, или скажет что сплавал. Потому-что у него есть хорда!

0  0
21.02.2018 11:43
- гость -

А я не пойду, т.к. по моему мнению нет ни одного кандидата, за которого бы мне хотелось проголосовать. Так что извините.

0  0
21.02.2018 12:47
- гость -

21.02.2018 08:55
- гость -
А вы приспроситесь у работников администраций, кто за что ответственен на выборах или подготовке. В позапрошлом году из всех сотрудников агитаторов сделали: вот те табличка пиши сюда знакомых, друзей с адресами, телефонами, кто пойдет голосовать и за кого именно!. Прошлые выборы тоже какие-то списки заставили вести, кто из списка не пришел на досрочное голосование - Глава лично с косячником разговаривал, мол будете тут сидеть пока список не отработаете. Так что не надо ля ля. Всё это говницо имеет место быть.

0  0
21.02.2018 13:41
- гость -

Ха в Городской больнице №8 (та что Трансмаш) уже Главный врач приказал всем врачам явиться 18 марта в больницу и проставить свою подпись на бланке с уже проставленной галочкой !

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21.02.2018 13:56
- гость -


21.02.2018 12:47
- гость -
Ну в администрациях всегда так. Им же потом результаты "обеспечивать".

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