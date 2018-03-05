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Можно ли проголосовать на выборах президента в аэропорту или на вокзале и как

, ИА "Амител"
Как найти участок и какие документы нужны для голосования в пути

Фото: samoleting.ru


Каждый, почти каждый россиянин старше 18 лет будет иметь возможность проголосовать на выборах президента России 18 марта 2018 года. И даже если день выборов застал вас в дороге. Портал Amic.ru рассказывает, где и как это можно сделать.

1

Можно ли проголосовать в аэропорту?

Да, в некоторых аэропортах действительно будут образованы избирательные участки, на которых можно будет проголосовать. Всего таких участков в России будет 25. Например, в Москве можно проголосовать и во Внуково, и в Домодедово, и в Шереметьево, в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково. Из сибирских городов участок будет открыт в новосибирском аэропорту Толмачево. Он будет располагаться на третьем этаже сектора А (внутренние авиалинии) аэровокзального комплекса в кабинетах 318 и 319. Время работы: с 8:00 до 20:00. Проголосовать в день выборов можно будет также в красноярском Емельяново и аэропорту Омска. 

2

Можно ли проголосовать на вокзале?

Да, на 32 вокзалах 25 городов будут образованы участки для голосования. Опять же в столице страны участки будут на нескольких вокзалах: Ярославском, Ленинградском, Казанском, Курском, Павелецком. В Санкт-Петербурге на Московском вокзале. 

3
Где узнать список аэропортов или вокзалов, где будут участки?

Узнать, будет ли участок в аэропорту или на вокзале, через которые вы отправляетесь или прибываете в другой город 18 марта 2018 года, можно через интерактивную карту избирательных комиссий РФ по ссылке. Введите в поле для поиска интересующий вокзал или аэропорт. Система найдет его и покажет, есть ли там участок. Если нет, то будут указаны все контактные данные.

Также узнать, в каких аэропортах или на железнодорожных вокзалах размещены избирательные участки, можно при подаче заявления о голосовании по месту нахождения, на сайте ЦИК России, позвонив в Информационно-справочный центр ЦИК России по номеру: 8 (800) 707-20-18 (бесплатный) или на горячую линию Избирательной комиссии Алтайского края (83852) 36-30-62.

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4

Что надо сделать, чтобы мне позволили проголосовать в аэропорту или на вокзале?

Для того, чтобы иметь такую возможность, надо заранее написать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

Чтобы это сделать, до 12 марта обратитесь:

  • в любую территориальную или участковую избирательную комиссию;
  • в любой филиал МФЦ;
  • составьте заявление через портал "Госуслуги".

С 13 марта по 14:00 17 марта обратитесь:

  • в участковую комиссию по месту регистрации. Здесь придется написать специальное заявление. 

Есть в законе и норма, позволяющая проголосовать на участке не по прописке и без заявления, но это скорее исключительный случай. Решение будет принимать комиссия с учетом всех обстоятельств. Если вы точно знаете, что не сможете проголосовать по прописке, то лучше заранее позаботиться об этом и написать заявление.

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5

Какой документ надо будет предъявить?

Если вы написали заявление о желании проголосовать по месту пребывания, в том числе в аэропорту или на вокзале, то всё, как на обычном участке — только паспорт или документ, удостоверяющий личность.

В том числе временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта, военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу).

Подробнее о том, какие именно документы, удостоверяющие личность, могут заменить паспорт на выборах, читайте в материале портала Amic.ru: Можно ли проголосовать на выборах без паспорта?

Если заявление написано до 12 марта включительно, то на участке ничего предъявлять не надо. Ваше имя заранее внесут в список избирателей на новом участке. Если с 13 по 17 марта, то у вас на руках должно быть специальное заявление с защитной маркой и печатью. Его вы заполните в УИКе. 

 

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Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.03.2018 08:31
Ольга Алексее

Это прям для меня! Как раз в командировку отправляют(

0  0
5.03.2018 08:32
Макс

Надо знакомым сказать кто часто в разъездах..

0  0
5.03.2018 08:50
- гость -

Даёшь накрутку явки избирателей на всех избирательных участках!

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