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Можно ли проголосовать на выборах без паспорта?

, ИА "Амител"
Какие документы позволят вам прийти на участок 18 марта 2018 года и выбрать президента


Что делать, если потерял паспорт, а проголосовать на выборах хочется? А если вместо паспорта принести водительское удостоверение или другой документ? Для тех, кто хочет принять участие в выборах президента 18 марта 2018 года, но по каким-то причинам не может принести паспорт на участок, рассказываем, чем можно заменить главный документ. 

1

Можно ли проголосовать без паспорта?

По закону вы имеете право проголосовать не только по паспорту, но и по другому документу, заменяющему паспорт гражданина РФ. Это не любой другой документ, перечень четко определен законом.

Но если у вас нет паспорта, нет документа, его заменяющего, то проголосовать вы не сможете.

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2

По какому документу, кроме паспорта, можно проголосовать?

Повторимся, этот список четко определен. По любому другому документу не из этого списка проголосовать вы не сможете.

Итак, паспорт может заменить (из Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" от 12.06.2002 N 67-ФЗ, статья 2):

  • временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
  • военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу);
  • документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, по которому гражданин осуществляет въезд в Россию (для лиц, постоянно проживающих за пределами территории РФ);
  • справка установленной формы, выдаваемая гражданам РФ, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.

За пределами территории страны голосовать можно по заграничному паспорту или документу, его заменяющему.

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3

Смогу ли я проголосовать, если я потерял паспорт или меняю его?

Если ваш паспорт утерян или вы меняете его по каким-то причинам, у вас должен быть документ от миграционной службы — временное удостоверение личности гражданина РФ. Удостоверение должно быть сделано по официальной форме 2-П.

Вот по нему вы сможете получить бюллетень и поставить галочку за своего кандидата.

Смотрите также: Самое главное о кандидатах в президенты на выборах 2018 года: инфографика

4

То есть можно проголосовать по военному билету?

Это смогут сделать не все. По военному билету можно проголосовать, только если вы сейчас проходите военную службу. 
5

А кто именно может голосовать по заграничному паспорту?

По заграничному паспорту можно голосовать, только если вы постоянно проживаете за пределами территории РФ.

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6

Можно ли проголосовать по водительскому удостоверению?

Нет. Это будет невозможно.

7

А если я голосую в другом городе, по месту пребывания, какие нужны документы?

О том, как можно проголосовать не по прописке, то есть по месту пребывания, портал Amic.ru подробно расписал в материале: Как проголосовать не по прописке на выборах президента 18 марта 2018 года.

Если вкратце, то для голосования не по прописке вам нужно заранее написать заявление. После этого вас исключат (не навсегда, а только на выборы 18 марта 2018 года) из списка избирателей по адресу вашей прописки и включат в список избирателей на участке, где вы сможете проголосовать в день выборов.

Когда вы придете на новый участок, у вас при себе должен быть только паспорт (или документ, удостоверяющий личность из указанных выше). Никаких дополнительных документов в связи с переходом на другой участок предъявлять не надо.

Но после подачи заявления о голосовании не по месту регистрации у вас на руках останется отрывной талон. Можете его сохранить, там будет адрес нового участка. Но показывать его вы не обязаны.

Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.02.2018 07:18
- гость -

Конечно можно. Нужно же 70- 86% как то по дгонять

0  0
28.02.2018 07:51
месный

я думаю на почти на всех избирательных участках будет откуда не возьмись некоторое достаточное количество иногородних голосующих или не со своего участка, причём вполне возможно они так наведаются в несколько участков, а может и даже в разных населённых пунктах - и что вот этому сможет помешать. Они даже могут просто зайти -выйти, и опана явка уже повышена .

0  0
28.02.2018 07:58
Макс

Как раз паспорт менять пойду. Думал никак не проголосую уже.

0  0
28.02.2018 08:09
Сергей

Нужная информация. Мне придется голосовать не по прописке и теперь понятно куда нужно обратится.

0  0
28.02.2018 08:12
Витя

Информация для тех людей, которые не имеют паспорта и придя на избирательный участок знали что важно принести, а не бегали потом и выясняли.

0  0
28.02.2018 09:02
- гость -

Сейчас по ТФ идут "дебаты" - но два кандидата струсили и не пришли...

0  0
28.02.2018 11:11
Гость

А нас на работе насильно заставляют голосовать.

0  0
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