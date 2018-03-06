Как проголосовать на выборах президента 18 марта без прописки

Что сделать, чтобы позволили проголосовать без прописки?

Главное — подать заявление для включения в список избирателей по месту своего фактического нахождения. Сделать это нужно до 12 марта включительно.

Обратитесь в:

в любую территориальную избирательную комиссию;

в любую участковую избирательную комиссию;

в любой филиал Многофункционального центра;

или заполните заявление онлайн на сайте "Госуслуги".

Подробнее об адресах и графиках работы пунктов приема заявлений можно узнать с помощью интерактивной карты, в Информационно-справочном центре ЦИК России по бесплатному номеру 8-800-707-20-18 или по телефону горячей линии Избирательной комиссии Алтайского края (3852) 36-30-62.

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