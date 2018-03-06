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Как проголосовать на выборах президента 18 марта без прописки

, ИА "Амител"
Люди без официального места жительства тоже смогут выбрать своего президента

Фото: itd0.mycdn.me


Портал Amic.ru продолжает серию полезных материалов о выборах президента. Мы уже писали, как проголосовать не по месту прописки, в аэропорту, можно ли прийти без паспорта и как именно разрешено фотографироваться на участке. Очередь дошла и до категории людей, у которых нет прописки. Рассказываем, смогут ли они проголосовать на выборах президента 18 марта 2018 года.

1
Можно ли проголосовать без прописки?
Можно. Главное, что должно у вас быть — гражданство России. А прописка — дело хорошее, но на выборах необязательное. Традиционно в крупных городах даже образуются так называемые участки для бомжей, то есть лиц без определенного места жительства. Но мы говорим в целом о тех, у кого нет прописки.
Читайте также: Можно ли проголосовать на выборах президента в аэропорту или на вокзале и как
2
Что сделать, чтобы позволили проголосовать без прописки?
Главное — подать заявление для включения в список избирателей по месту своего фактического нахождения. Сделать это нужно до 12 марта включительно.
Обратитесь в:
  • в любую территориальную избирательную комиссию;
  • в любую участковую избирательную комиссию;
  • в любой филиал Многофункционального центра;
  • или заполните заявление онлайн на сайте "Госуслуги".

Подробнее об адресах и графиках работы пунктов приема заявлений можно узнать с помощью интерактивной карты, в Информационно-справочном центре ЦИК России по бесплатному номеру 8-800-707-20-18 или по телефону горячей линии Избирательной комиссии Алтайского края (3852) 36-30-62.

Читайте также: Как проголосовать не по прописке на выборах президента 18 марта 2018 года

3
На каком участке можно проголосовать без прописки?
Чтобы выбрать нужный участок, воспользуйтесь формой поиска на сайте Центральной избирательной комиссии "Найти свой избирательный участок".
По сути, вы можете выбрать любой, который находится территориально ближе к месту вашего проживания или временного нахождения.
Кроме того, в Алтайском крае определены 68 участков для голосования лиц без регистрации. Такие есть во всех городах и почти всех районах края. Их перечень можно посмотреть по ссылке. На эти участки можно прийти в день выборов, 18 марта. Там нужно будет написать заявление с просьбой проголосовать на этом участке.
При себе обязательно иметь паспорт.
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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

6.03.2018 07:51
Илья

Первый раз про это узнал..Это хорошо,что свой выбор может почти любой человек нашей страны.

0  0
6.03.2018 07:51
Ольга Алексеевна

Всё уже для людей делают)Лишь бы голосовали!

0  0
6.03.2018 08:07
Александр88

Красавцы, делают все чтобы выборы были всенародные и мог проголосовать каждый гражданин, это правильно

0  0
6.03.2018 08:17
Егор

Амик всегда выставляет как и где можно проголосовать, заботится о гражданах России.

0  0
6.03.2018 09:00
- гость -

Правительству как воздух необходима высокая явка, и оно приложило немало усилий для того, чтобы заманить население на предстоящие выборы – явку гораздо сложнее сфальсифицировать, чем количество голосов, отданных за кандидата. А Путину очень не хочется “победив” на выборах, оказаться президентом, за которого проголосовало меньшинство.

Именно из этих “чаяний” родилась формула “70 на 70” (70% явки и 70% голосов за Путина). Однако реальная картина очень далека от желаемой: Ожидаемая явка в городах-миллионниках приближается к среднему значению в 45%.

По данным закрытых соцопросов, явка граждан в Омске составит порядка 39,5%, в Петербурге – 40%, в Москве на выборы согласно исследованию придут 41,5% населения, и в Волгограде – 43%.

0  0
6.03.2018 09:26
- гость -

Первые четыре комментатора - боты, а вот гость 09:00 это представитель человечества. И сразу же становится понятно, за путина(специально с маленькой буквы) голосуют стада ботов, а простой народ недоволен и страдает.

0  0
6.03.2018 09:42
- гость -

6.03.2018 09:26
- гость -

Если не Путин, то кто? Ведь нынешняя Россия жива, пока Путин жив! Но не все это понимают

0  0
6.03.2018 09:56
- гость -

Гость представитель глупой части человнчества., а боты хоть зарплату получают. Даже при явке 10% выборы состоятся. Единственный, пусть и призрачный шанс что то поменять - прийти на выборы и проголосовать. Другого шансаипотом шесть лет не будет. Так что каждый решает сам. Попытаться скинуть жулье или быть альтернативно одарённым пассивом

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