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Как и зачем голосовать в проекте благоустройства общественных территорий в Барнауле

, ИА "Амител"
18 марта в Барнауле выберут шесть общественных зон, которые будут отремонтированы в 2018 году

Иллюстрация: barnaul.org


18 марта жители Барнаула будут выбирать президента России. Это главное политическое событие года. Пожалуй, главным общественным событием станет голосование за объекты благоустройства в столице Алтайского края. Именно жители города выберут шесть скверов, аллей, площадей, которые будут отремонтированы в 2018 году. Это стало возможным благодаря проекту "Формирование комфортной городской среды". Что это за проект, сколько денег дадут на благоустройство и как будут выбирать жители – в материале портала Amic.ru.

1
Что это за проект?
"Формирование комфортной городской среды" — федеральный проект. Его цель — создание комфортных условий жизни для людей. Он подразумевает ремонт дворов многоквартирных домов и общественно значимых городских территорий. Основной источник финансирования благоустройства — федеральные средства, но в Алтайском крае деньги выделяет и краевой бюджет, и бюджеты городов, есть и внебюджетные источники.
2

Сколько на него дают средств?

В 2017 году Алтайский край получил около 500 млн рублей, из них Барнаул — 236 млн. В региональной столице на эти средства было благоустроено 106 дворов и две территории общественного пользования: Нагорный парк и сквер на пересечении проспекта Ленина и улицы Мамонтова.

В 2018 году Москва выделила региону 517 млн рублей. 216 из них получит Барнаул. Чуть больше половины средств пойдет на благоустройство шести общественных зон, чуть меньше половины — на ремонт 60 дворов. Главная особенность — общественных зон будет больше и выбирать их будут сами горожане.

Проект будет длиться до 2022 года. Территории, которые не попадут в него в текущем году, имеют шансы на это в последующие годы.

Подчеркнем, что смысл проекта не в том, чтобы для галочки потратить деньги, присланные Москвой. Главное — благоустроить территории, которые нужны горожанам и имеют историческую или культурную ценность.

3
Как происходит отбор проектов?

В 2017 году власти на основании предложений общественных организаций составили перечень территорий, которые требуют ремонта и наиболее значимы для жителей.

С 15 января по 15 февраля 2018 года на сайте администрации Барнаула прошло интернет-голосование по 55 отобранным объектам. Барнаульцы отдали почти 100 тысяч голосов за благоустройство территорий краевой столицы.

Отобрали 10 набравших более пяти тысяч голосов. Это (в порядке убывания по количеству голосов):

  1. Нагорный парк,
  2. Демидовская площадь,
  3. Пешеходная зона на Обском бульваре,
  4. Сквер Химиков,
  5. площадь Мира (ул. Георгия Исакова, 213б), аллея Целинников,
  6. Сквер Адмирала Кузнецова,
  7. Ленинградская аллея,
  8. Аллея "25 лет Индустриальному району" (микрорайон Новосиликатный, аллея расположена по ул. Новосибирской, от ул.Дальней до ул. Новороссийской),
  9. Пешеходная зона по улице Молодежной (от пр-кта Ленина до пр-кта Красноармейского),
  10. проезд Полюсный от пер. Ядринцева до жилого дома №93 по проезду Полюсному.

"Важно, что эти 10 территории находятся в разных районах города. Это значит, что каждый житель Барнаула сможет пользоваться обновленными скверами и аллеями, а краевая столица станет еще красивее и комфортнее. Уверен, вместе с общественностью мы сможем воплотить в жизнь наиболее востребованные и учитывающие желания горожан проекты", — прокомментировал глава Барнаула Сергей Дугин.

18 марта по итогам рейтингового голосования жителей будет определено шесть территорий. Именно они будут благоустроены в 2018 году.

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Если граждане поддержат идею с голосованием, активно придут на участки и выберут территорию, то такое голосование, возможно, будет проходить в следующем году. Это все-таки самый честный способ.

4
Где можно проголосовать за объекты?

В Барнауле голосование пройдет на 137 участках. Это будут участки по тем же адресам, что и участки по выборам президента, но в другом помещении. Они будут открыты с 8:00 до 20:00. Если вы пришли на свой участок проголосовать за президента, то тут же можете проголосовать и за благоустройство. Спросите, где именно на участке, или следуйте указателям. Узнать, где ваш участок по прописке, можно через этот сервис.

5
Что нужно, чтобы прийти и проголосовать?

Нужно всего лишь желание и паспорт с пропиской. Голосовать можно с 14 лет. Каждый пришедший барнаулец получит один бюллетень, где будет перечень всех 10 объектов.

В квадрате напротив территории нужно будет поставить крестик, галочку или другой знак. Выбрать можно от одной до шести территорий. То есть проставить максимум шесть галочек. Если больше, то бюллетень не будет учитываться при подсчете голосов. Меньше шести можно.

Предварительные дизайн-проекты размещены на сайте администрации Барнаула. Они подготовлены с учетом мнения жителей и предложений администраций районов. Но это только варианты для ознакомления. Если территория попадает в проект, то для нее будет выполнен профессиональный дизайн-проект.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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