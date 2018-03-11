В 2017 году Алтайский край получил около 500 млн рублей, из них Барнаул — 236 млн. В региональной столице на эти средства было благоустроено 106 дворов и две территории общественного пользования: Нагорный парк и сквер на пересечении проспекта Ленина и улицы Мамонтова.

В 2018 году Москва выделила региону 517 млн рублей. 216 из них получит Барнаул. Чуть больше половины средств пойдет на благоустройство шести общественных зон, чуть меньше половины — на ремонт 60 дворов. Главная особенность — общественных зон будет больше и выбирать их будут сами горожане.

Проект будет длиться до 2022 года. Территории, которые не попадут в него в текущем году, имеют шансы на это в последующие годы.

Подчеркнем, что смысл проекта не в том, чтобы для галочки потратить деньги, присланные Москвой. Главное — благоустроить территории, которые нужны горожанам и имеют историческую или культурную ценность.