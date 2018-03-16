Пятница, 16 Март, 08:01

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,02
€ 70,52
460483
-6°
Обь
-17см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Выборы президента - 2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Вопрос дня



Как проголосовать на выборах президента 18 марта 2018 года

, ИА "Амител"
Памятка для желающих сделать выбор

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru


Еще пара дней и страна выберет президента на ближайшие шесть лет. Рассказываем, как это сделать правильно. Больше о выборах читайте в проекте портала Amic.ru "Выборы президента  — 2018".

1
Кто имеет право голосовать?

Все граждане России, старше 18 лет. Такого права нет только у того, кто признан судом недееспособным или содержится в местах лишения свободы по приговору суда.

Всего в России 108 млн 968 тысяч 869 избирателей.

Читайте также: Как проголосовать на выборах президента 18 марта без прописки

2
Как найти свой участок?

Это можно сделать через сервис "Найди свой избирательный участок".

Если вы уже пришли на участок (по прописке) в день голосования, а вас в списках, обратитесь к председателю комиссии с заявлением. Комиссия проверит, не проголосовали ли вы ранее на другом участке.

Читайте также: Тест: готовы ли вы к выборам президента

Если нет, то вас обязаны включить в список. Отказывают во включении в список? Звоните на горячую линию избирательной комиссии (8-385-2-36-30-62) или в Информационно-справочный центр ЦИК России по номеру: 8 (800) 707-20-18 (бесплатный).

Если оказалось, что вы еще не голосовали, а бюллетень вам не дают, заявив, что вы уже проголосовали, то потребуйте у председателя избирательной комиссии составить протокол о нарушении с его подписью и печатью. И также звоните на горячую линию избиркома.

3
Из кого будем выбирать?

В бюллетене будет восемь кандидатов:

  1. Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"),
  2. Павел Грудинин (КПРФ),
  3. Владимир Жириновский (ЛДПР),
  4. Владимир Путин (самовыдвижение),
  5. Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"),
  6. Максим Сурайкин ("Коммунисты России"),
  7. Борис Титов ("Партия роста"),
  8. Григорий Явлинский ("Яблоко").

 

Избираться в президенты имеет право любой гражданин РФ старше 35 лет, постоянно проживающий в России более 10 лет. Но кроме того, кто признан судом недееспособным или содержится в местах лишения свободы, имеет иностранное гражданство или вид на жительство, осужден к лишению свободы за тяжкое, особо тяжкое преступление и имеющий неснятую и непогашенную судимость, осужденный за экстремизм, имеет снятую или погашенную судимость за тяжкое преступление, если снята и погашена не более 10 лет назад, за особо тяжкое преступление — не более 15 лет назад, несет административное наказание, имеет вступивший в силу приговор суда о лишении права занимать государственные должности.

4
Где узнать о кандидатах?
Информация о кандидатах будет на информационных стендах на каждом избирательном участке. Много информации в интернете. На федеральных теле- и радиоканалах с конца февраля идут дебаты. Но все они уже закончились.
5
А если я срочно уезжаю, могу ли проголосовать досрочно?
Нет, такой возможности на этих выборах нет. Досрочно голосуют только полярники, моряки и жители труднодоступных сел.
6
Могу ли я проголосовать по месту пребывания?

Да, это новшество выборов. Если вы еще не написали заявление о голосовании по месту пребывания, вы сможете это сделать до 14:00 субботы, 17 марта.

Для этого нужно лично прийти на избирательный участок в Алтайском крае по месту вашей регистрации. Там вам дадут заполнить специальное заявление, на него наклеят защитную марку с номером и упакуют в конверт для сохранности.  Это заявление надо сохранить и с ним, а также с паспортом подойти на выбранный вами и указанный в заявлении участок.

7
Как правильно заполнить бюллетень?
Вам дадут всего один бюллетень. Там будет восемь кандидатов в алфавитном порядке. Вам нужно поставить всего одну отметку (галочка, крестик или любой другой знак) в квадрате напротив кандидата.
 

Если вы поставите несколько отметок напротив кандидатов, не поставите ни одной отметки или она будет вне квадратов напротив кандидата, то ваш бюллетень будет считаться испорченным и его не зачтут.

Если вы испортите бюллетень случайно, то можете обратиться к председателю комиссии с просьбой дать новый бюллетень.На участках есть лупы, на некоторых — трафареты. Если что-то не понятно — обращайтесь к членам комиссии.

Смотрите также инструкцию по голосованию: Как проголосовать на выборах президента 18 марта: инфографика

8
Как проголосовать из дома?

Некоторые граждане могут вызвать комиссию на дом, если в день выборов не смогут прийти на участок по уважительной причини (болезнь, инвалидность, пожилой возраст). Для подачи заявки надо устно или письменно обратиться в свою участковую избирательную комиссию не позднее чем до 14 часов 18 марта 2018 года.

9
Что еще важного мне надо знать?
Заходить в кабинку можно только по одному человеку, либо с ребенком на руках.
 
Нельзя заглядывать в чужие кабинки, нельзя пытаться подсмотреть в чужой заполненный бюллетень. То же самое никто не может делать и в отношении вас.

На участках и вообще в день выборов запрещена любая агитация.

И никто не имеет права до выборов и в день выборов заставлять вас идти на выборы или голосовать за конкретного кандидата
Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
07:50
Кто и куда может бесплатно сходить в день выборов в Алтайском крае 0
07:41
Когда благоустроят общественные территории, выбранные в Барнауле 18 марта 0
07:34
Как голосовать за благоустройство общественных территорий: инфографика 0
07:26
Дорожники не планируют устранять царапины на тротуарах в центре Барнаула 0
07:14
С максимальной пользой: как будут развлекать барнаульцев в день выборов 0
07:12
Как проголосовать на выборах президента 18 марта 2018 года 0
07:03
Дизайнерскую квартиру с соснами во дворе продают в Барнауле за 16,35 млн 0
06:54
Новые правила, санкции и "олимпийцы": эксперт о том, как пройдет ЕГЭ-2018 0
06:43
Очередная годовщина референдума в Крыму: вспоминаем, как все было в 2014-м 0
06:32
Что можно, а что нельзя делать на избирательном участке 21
06:23
Спит как сурок: подборка милейших спящих животных 0
06:14
Уходим в плюс: весеннее тепло набирает силу в Алтайском крае 0
06:01
Петербургский дух и конструктивизм: фотопрогулка по Жилплощадке 0
05:41
Орешкин: инфляция в России впервые в истории оказалась ниже, чем в США 3
04:48
Лавров пошутил о своем падении при подъеме на сцену 1
03:54
"Крым наш!": четыре года назад на полуострове прошел тот самый референдум 0
02:13
Банда бывших полицейских задержана в Москве 1
01:20
Российский ученый рассказал, как можно высыпаться с запасом на две недели 0
00:45
Томские ученые придумали новый метод анализа мозга после инсульта 0
23:57
МИД России сообщил о подготовке ответа на новые санкции США 0
23:39
Карикатурный автопортрет Микеланджело обнаружили на одном из его рисунков 0
23:23
Памфилова недовольна заметкой Собянина о планах голосовать за Путина 1
22:49
Скворцова заявила об отставании России в лечении онкологии 0
22:32
Россия вводит ограничение на ввоз картофеля из Египта 1
22:13
США внесли в список санкций ФСБ и ГРУ 1
21:50
Современных детей интересуют YouTube, соцсети и игры на смартфоне 0
21:35
Медведев: штрафы за авиадебоширство вырастут в несколько раз 0
21:07
Задержанные под Калугой члены ячейки ИГ готовили теракты в России 1
20:48
Женщина разделась в отделении "Совкомбанка" и угрожала поджечь себя 2
20:31
Франция, Германия, США и Британия выпустили заявление по делу Скрипаля 4
20:19
Захарова ответила "заткнувшему Россию" главе Минобороны Британии 1
19:48
Глава Минобороны Британии порекомендовал РФ "отойти и заткнуться" 11
19:21
Сотни поклонников посетили церемонию прощания с Олегом Табаковым 0
19:08
Коротко о главном: встряска на Алтае, новый мост в Барнауле и Старый базар
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 15 марта
18:52
Памфилова пообещала не дать в обиду избирателей 2
18:28
Лавров пообещал выслать британских дипломатов 0
18:08
Рассыпавшиеся в Якутске слитки полностью собрали 0
17:53
Арбитражный суд признал банкротом барнаульский "АлтайБизнес-Банк" 0
17:34
Суд отказался возвращать фильм "Смерть Сталина" в прокат 3
17:22
Сделай селфи на выборах 18 марта - получи ценный приз 3
17:15
Водитель внедорожника пострадал при столкновении с КамАЗом под Барнаулом 1
17:06
Младенец и его мать скончались в больнице в Новосибирске 0
16:50
Ничего экстраординарного: ученый о пятибалльном землетрясении на Алтае 1
16:40
Полицейский на Алтае насмерть переехал женщину, лежавшую на проезжей части 6
16:32
Ростуризм сообщил о притоке американских туристов в Россию 2
16:23
Барнаульцы Глеб Пикалов и Александр Волокитин выступят на шоу ТНТ "ПЕСНИ" 4
16:12
Стрелявшего по полицейским мужчину ликвидировали в Рязанской области 0
16:01
Тряхануло: пятибалльное землетрясение произошло в Алтайском крае 0
15:52
Полеты из Барнаула в Сургут возобновят с 3 июня 0
15:41
Первый и последний: как Михаил Горбачев занял пост президента СССР 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.