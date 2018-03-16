Как проголосовать на выборах президента 18 марта 2018 года

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Еще пара дней и страна выберет президента на ближайшие шесть лет. Рассказываем, как это сделать правильно. Больше о выборах читайте в проекте портала Amic.ru "Выборы президента — 2018".
Все граждане России, старше 18 лет. Такого права нет только у того, кто признан судом недееспособным или содержится в местах лишения свободы по приговору суда.
Всего в России 108 млн 968 тысяч 869 избирателей.
Читайте также: Как проголосовать на выборах президента 18 марта без прописки
Это можно сделать через сервис "Найди свой избирательный участок".
Если вы уже пришли на участок (по прописке) в день голосования, а вас в списках, обратитесь к председателю комиссии с заявлением. Комиссия проверит, не проголосовали ли вы ранее на другом участке.
Читайте также: Тест: готовы ли вы к выборам президента
Если нет, то вас обязаны включить в список. Отказывают во включении в список? Звоните на горячую линию избирательной комиссии (8-385-2-36-30-62) или в Информационно-справочный центр ЦИК России по номеру: 8 (800) 707-20-18 (бесплатный).
Если оказалось, что вы еще не голосовали, а бюллетень вам не дают, заявив, что вы уже проголосовали, то потребуйте у председателя избирательной комиссии составить протокол о нарушении с его подписью и печатью. И также звоните на горячую линию избиркома.
В бюллетене будет восемь кандидатов:
- Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"),
- Павел Грудинин (КПРФ),
- Владимир Жириновский (ЛДПР),
- Владимир Путин (самовыдвижение),
- Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"),
- Максим Сурайкин ("Коммунисты России"),
- Борис Титов ("Партия роста"),
- Григорий Явлинский ("Яблоко").
Избираться в президенты имеет право любой гражданин РФ старше 35 лет, постоянно проживающий в России более 10 лет. Но кроме того, кто признан судом недееспособным или содержится в местах лишения свободы, имеет иностранное гражданство или вид на жительство, осужден к лишению свободы за тяжкое, особо тяжкое преступление и имеющий неснятую и непогашенную судимость, осужденный за экстремизм, имеет снятую или погашенную судимость за тяжкое преступление, если снята и погашена не более 10 лет назад, за особо тяжкое преступление — не более 15 лет назад, несет административное наказание, имеет вступивший в силу приговор суда о лишении права занимать государственные должности.
Да, это новшество выборов. Если вы еще не написали заявление о голосовании по месту пребывания, вы сможете это сделать до 14:00 субботы, 17 марта.
Для этого нужно лично прийти на избирательный участок в Алтайском крае по месту вашей регистрации. Там вам дадут заполнить специальное заявление, на него наклеят защитную марку с номером и упакуют в конверт для сохранности. Это заявление надо сохранить и с ним, а также с паспортом подойти на выбранный вами и указанный в заявлении участок.
Если вы поставите несколько отметок напротив кандидатов, не поставите ни одной отметки или она будет вне квадратов напротив кандидата, то ваш бюллетень будет считаться испорченным и его не зачтут.
Если вы испортите бюллетень случайно, то можете обратиться к председателю комиссии с просьбой дать новый бюллетень.На участках есть лупы, на некоторых — трафареты. Если что-то не понятно — обращайтесь к членам комиссии.
Смотрите также инструкцию по голосованию: Как проголосовать на выборах президента 18 марта: инфографика
Некоторые граждане могут вызвать комиссию на дом, если в день выборов не смогут прийти на участок по уважительной причини (болезнь, инвалидность, пожилой возраст). Для подачи заявки надо устно или письменно обратиться в свою участковую избирательную комиссию не позднее чем до 14 часов 18 марта 2018 года.
На участках и вообще в день выборов запрещена любая агитация.
И никто не имеет права до выборов и в день выборов заставлять вас идти на выборы или голосовать за конкретного кандидата
Комментарии