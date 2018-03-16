Как проголосовать на выборах президента 18 марта 2018 года

Кто имеет право голосовать?

Все граждане России, старше 18 лет. Такого права нет только у того, кто признан судом недееспособным или содержится в местах лишения свободы по приговору суда.

Всего в России 108 млн 968 тысяч 869 избирателей.

Читайте также: Как проголосовать на выборах президента 18 марта без прописки