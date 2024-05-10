До +32. О погоде в Алтайском крае 10 мая

Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с

10 мая 2024, 06:01, ИА Амител

От +27 до +32 градусов ожидается в Алтайском крае днем 10 мая. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

По северо-западу будет прохладнее – от +21 до +26 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле ожидается от +27 до +29 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.