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Пенсионер погиб в тройном ДТП в Рубцовске

Еще один человек пострадал

18 сентября 2024, 14:31, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "Инцидент Рубцовск"
Место ДТП / Фото: "Инцидент Рубцовск"

Человек погиб и еще один пострадал в результате тройного ДТП в Рубцовске. Авария случилась 18 сентября в 10:35 возле дома № 23 по улице Тракторной.

Как сообщили в ГАИ региона, 61-летний водитель автобуса ПАЗ на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не пропустил приближающийся ГАЗ. От удара грузовик отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с "Жигулями" под управлением 74-летнего мужчины.

В результате пенсионер скончался на месте до приезда скорой. Также травмы различной тяжести получила его 44-летняя пассажирка.

ДТП Рубцовск

Комментарии 5

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Гость

16:24:47 18-09-2024

битва дедов какая-то!! 74!!! и как в 61 управлять автобусом?! там и давление уже и деменция и прочее. кто-то их ограничивает ?! кто допускает это старое поколение на транспорт?

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Гость

17:32:40 18-09-2024

Гость (16:24:47 18-09-2024) битва дедов какая-то!! 74!!! и как в 61 управлять автобусом?... 61 это еще даже не пенсионер, по нынешним меркам

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Гость

17:40:27 18-09-2024

Гость (16:24:47 18-09-2024) битва дедов какая-то!! 74!!! и как в 61 управлять автобусом?... В смысле кто допускает на транспорт? Он может много лет водителем работает и на пенсию пойдет в 65 лет. Это скорее вопрос не к нему.

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Тоже со стажем

21:32:56 18-09-2024

Гость (16:24:47 18-09-2024) битва дедов какая-то!! 74!!! и как в 61 управлять автобусом?... Объяснить? Прошел медкомиссию, продлил В/У, пошел работать, до пенсии 4 года.

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Musik

22:17:44 18-09-2024

Паз газ жыга.
Орудия смерти на колесиках.

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