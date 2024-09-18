Пенсионер погиб в тройном ДТП в Рубцовске

Еще один человек пострадал

18 сентября 2024, 14:31, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "Инцидент Рубцовск"

Человек погиб и еще один пострадал в результате тройного ДТП в Рубцовске. Авария случилась 18 сентября в 10:35 возле дома № 23 по улице Тракторной.

Как сообщили в ГАИ региона, 61-летний водитель автобуса ПАЗ на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не пропустил приближающийся ГАЗ. От удара грузовик отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с "Жигулями" под управлением 74-летнего мужчины.

В результате пенсионер скончался на месте до приезда скорой. Также травмы различной тяжести получила его 44-летняя пассажирка.