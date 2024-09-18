Пенсионер погиб в тройном ДТП в Рубцовске
Еще один человек пострадал
18 сентября 2024, 14:31, ИА Амител
Место ДТП / Фото: "Инцидент Рубцовск"
Человек погиб и еще один пострадал в результате тройного ДТП в Рубцовске. Авария случилась 18 сентября в 10:35 возле дома № 23 по улице Тракторной.
Как сообщили в ГАИ региона, 61-летний водитель автобуса ПАЗ на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не пропустил приближающийся ГАЗ. От удара грузовик отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с "Жигулями" под управлением 74-летнего мужчины.
В результате пенсионер скончался на месте до приезда скорой. Также травмы различной тяжести получила его 44-летняя пассажирка.
16:24:47 18-09-2024
битва дедов какая-то!! 74!!! и как в 61 управлять автобусом?! там и давление уже и деменция и прочее. кто-то их ограничивает ?! кто допускает это старое поколение на транспорт?
17:32:40 18-09-2024
Гость (16:24:47 18-09-2024) битва дедов какая-то!! 74!!! и как в 61 управлять автобусом?... 61 это еще даже не пенсионер, по нынешним меркам
17:40:27 18-09-2024
Гость (16:24:47 18-09-2024) битва дедов какая-то!! 74!!! и как в 61 управлять автобусом?... В смысле кто допускает на транспорт? Он может много лет водителем работает и на пенсию пойдет в 65 лет. Это скорее вопрос не к нему.
21:32:56 18-09-2024
Гость (16:24:47 18-09-2024) битва дедов какая-то!! 74!!! и как в 61 управлять автобусом?... Объяснить? Прошел медкомиссию, продлил В/У, пошел работать, до пенсии 4 года.
22:17:44 18-09-2024
Паз газ жыга.
Орудия смерти на колесиках.