Новосибирских экс-полицейских не будут судить за похищение девочки

Прокуратура запросила им по 18 лет лишения свободы

29 мая 2025, 23:29, ИА Амител

Суд / Фото: amic.ru

В Новосибирске прокуратура запросила по 18 лет колонии строгого режима обвиняемым в убийстве 14-летней школьницы. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Напомним, ситуация связана с исчезновением в 2010 году несовершеннолетней Наташи Матюхиной. В апреле 2023-го расследование неожиданно возобновили. Как выяснилось позже, появились новые улики. В июле задержали троих полицейских – двух бывших и одного действующего, после к ним добавился еще один действующий, который знал о расправе над Натальей. Кроме того, двоих из правоохранителей подозревают еще и в убийстве 26-летнего Владимира Поторокина в 2013 году. По одной из версий, он мог знать об убийстве девочки. При этом молодого человека, возможно, перед смертью пытали.

Текущая версия следствия следующая: пьяные офицеры полиции сбили Наташу на автомобиле, еще живую закинули в багажник, а после расправились с ней. Эти подробности рассказала свидетельница.

"С ее слов, 2 марта она вышла на улицу, встретила Бартоломея и Кудрявцева, согласилась покататься в машине, выпить спиртного. В итоге провела с ними четыре-пять часов. Вечером она попросила парней отвезти ее домой в Яркуль, на подъезде Кудрявцев сбил девочку, которая шла по дороге. Она из машины не выходила, Бартоломей и Кудрявцев положили сбитую девочку в багажник автомобиля, сели в машину и начали ссориться. Сама свидетельница была в состоянии опьянения, Бартоломей и Кудрявцев ее отпустили, при этом сказали: "Если кому расскажешь – убьем". Ей было страшно, она навсегда уехала из Новосибирской области. От очных ставок отказывалась, опасаясь за свою жизнь", – пересказали ее слова в прокуратуре.

По данным прокуратуры, свидетельница несколько раз подтвердила свои показания, данные на следствии. Однако затем на суде от них отказалась. Она заявила, что оклеветала мужчин, объяснив, что говорила это все на допросе под давлением. Обвинитель отметил, что свидетельница изменила показания из-за опасения за свою жизнь.

"Она стала утверждать, что фамилии полицейских узнала из материалов дела, но это опровергается показаниями отчима, что еще в 2010 году свидетельница называла имена Бартоломея и Кудрявцева. Отчим был допрошен через два месяца после нее, оснований для оговора у него нет", – заявил гособвинитель Игорь Мищенко.

Суд над бывшими полицейскими длится уже два года, за это время Максим Кудрявцев добился домашнего ареста по болезни, а Евгений Бартоломей остался в СИЗО. Изначально их обвиняли по трем статьям УК РФ: "Превышение должностных полномочий", "Похищение несовершеннолетнего группой лиц", "Убийство, сопряженное с похищением человека группой лиц с целью скрыть другое преступление". Однако с момента исчезновения Наташи Матюхиной прошло 15 лет и сроки давности по двум уже прошли. Иначе Кудрявцеву грозило бы в совокупности максимально 34 года и 8 месяцев лишения свободы, а Бартоломей мог получить 31 год и 8 месяцев.

Гособвинитель учел истечение сроков давности. В результате каждому подсудимому он призвал назначить по 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.