12 человек эвакуировали при пожаре в барнаульской пятиэтажке

Инцидент случился ранним утром на улице Новосибирской

24 марта 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

12 человек эвакуировали при пожаре в пятиэтажном доме в Барнауле, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Инцидент случился 24 марта в 04:53 на улице Новосибирской. На момент прибытия огнеборцев шёл дым из окон квартиры на четвёртом этаже, в подъезде также было плотное задымление.

"Бойцы немедленно приступили к обходу квартир, из опасной зоны газодымозащитниками были спасены два человека. Ещё десять человек (в том числе двое детей) были выведены на свежий воздух", – рассказали в ведомстве.

Пожар потушили на площади около пяти квадратных метров, пострадавших нет. Работали на месте больше 30 человек личного состава.