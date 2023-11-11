140 единиц снегоуборочной техники будут работать на улицах Барнаула в выходные

Дежурить рабочие будут круглосуточно

11 ноября 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

Порядка 140 единиц техники и 100 дорожников будут работать на дорогах и тротуарах Барнаула в выходные 11 и 12 ноября.

Как сообщили в мэрии, в эти дни ожидаются колебания температур, в связи с чем бороться со снегом и наледью на улицах города продолжат в круглосуточном режиме.

Накануне синоптики предупредили жителей Алтайского края о сильной гололедице в ближайшие дни. Так, в ночь на 11 и 12 ноября в регионе ожидается -2...+3°С, при прояснении – до -7°С, а днем столбики термометров покажут +2...+8°С. Местами при этом пройдут мокрый снег и дождь.

10 ноября в Минздраве Алтайского края рассказали, что с начала месяца из-за гололеда покалечились и обратились в травмпункт 1215 человек, из них 911 случаев пришлись на Барнаул.

Чтобы не допустить трагедий, в краевой столице со вчерашнего дня усилили контроль за очисткой кровель и территорий жилых домов от снега и наледи. Если во дворе многоэтажек не убирают снег и лед, люди могут пожаловаться на управляющую компанию.