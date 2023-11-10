В Барнауле усилили контроль за очисткой крыш и дворов от снега и наледи

Отвечать за это будут УК и ТСЖ

10 ноября 2023, 18:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле усилили контроль за очисткой кровель и территорий жилых домов от снега и наледи. Об этом сообщили в мэрии по итогам совещания, на котором обсуждался этот вопрос.

Ответственность за содержание дворов и придомовых зон несут управляющие организации и ТСЖ. А главы районных администраций, в свою очередь, проследят за надлежащим исполнением этих обязанностей.

Ранее барнаульцам рассказали, куда жаловаться, если во дворе многоквартирного дома не убирают снег и лед.