В Барнауле усилили контроль за очисткой крыш и дворов от снега и наледи
Отвечать за это будут УК и ТСЖ
10 ноября 2023, 18:20, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле усилили контроль за очисткой кровель и территорий жилых домов от снега и наледи. Об этом сообщили в мэрии по итогам совещания, на котором обсуждался этот вопрос.
Ответственность за содержание дворов и придомовых зон несут управляющие организации и ТСЖ. А главы районных администраций, в свою очередь, проследят за надлежащим исполнением этих обязанностей.
Ранее барнаульцам рассказали, куда жаловаться, если во дворе многоквартирного дома не убирают снег и лед.
19:30:11 10-11-2023
А нельзя ль просто усилить очистку, а не контроль?
21:19:00 10-11-2023
Рядом Обь. Неужели так сложно посыпать тротуары песком? Столько жалуются люди!!!!
21:30:12 10-11-2023
Песок самая безопасная и очень эффективная вещь! Не портит обувь, как соль! Ну а принос в дом легко ликвидировать с помощью тряпки.
09:27:02 11-11-2023
Ну да, а весной весь этот песок в ветреную погоду полетит в окна и в лицо. "Очень приятно".
18:03:01 11-11-2023
Гость (09:27:02 11-11-2023) Ну да, а весной весь этот песок в ветреную погоду полетит в ... Снова такой комментарий. Ранней весной песок вместе с ручьями уплывёт)) Ведь нигде не образовались песчаные барханы)
19:59:15 11-11-2023
Светлана (18:03:01 11-11-2023) Ведь нигде не образовались песчаные барханы такое ощущение, что вы не из Барнаула и потому пыльных бурь при сильном ветре не видели.
08:27:24 12-11-2023
Гость (19:59:15 11-11-2023) такое ощущение, что вы не из Барнаула и потому пыльных бурь... Такое ощущение, что она вообще не от мира сего. Что не каммент, то просто шедевр - образчик наивности детской. Шла бы лучше на кухню, к кастрюлям и сковородкам. Или к куклам и мишкам.