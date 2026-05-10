Алтайский край попал в антирейтинг по ДТП с мотоциклами

Статистика ДТП по регионам и маркам от ВСК

10 мая 2026, 09:20, ИА Амител

Два мальчика на мотоцикле / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

По данным Страхового дома ВСК, мотоциклы редко становятся участниками дорожно‑транспортных происшествий. На них приходится около 0,11% от общего числа страховых событий по ОСАГО. Об этом рассказало РИА Новости.

Наибольшее число ДТП с участием мотоциклов фиксируется в Краснодарском крае — на этот регион приходится свыше четверти всех подобных страховых случаев. В антирейтинг также вошли Новосибирская область (около 10% ДТП с мотоциклами), Москва (7%), Санкт‑Петербург и Тюменская область (по 5% каждая), а также Алтайский край (4%).

«Наиболее аккуратные байкеры, по статистике компании, ездят в Уфе, Челябинске, Самаре и Екатеринбурге. Здесь на каждый из этих городов приходится не более 1,2% от всех ДТП с участием мотоциклов. Кроме того, в Страховом доме ВСК отметили, что каждое третье страховое событие с участием мотоциклов происходит во время междугородних поездок», — указано в публикации.

Анализ обращений по ОСАГО позволил составить и рейтинг брендов, чаще всего фигурирующих в ДТП. Лидером стала Yamaha: на различные модели этой марки приходится 24% всех страховых случаев с мотоциклами. На втором месте — Honda (21%). Замыкают пятерку Kawasaki и Suzuki (по 13% каждая), а также BMW (6%). Ранее в Алтайском крае подсчитали, кто чаще всего попадает в ДТП.