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Алтайский край попал в антирейтинг по ДТП с мотоциклами

Статистика ДТП по регионам и маркам от ВСК

10 мая 2026, 09:20, ИА Амител

Два мальчика на мотоцикле / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Два мальчика на мотоцикле / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

По данным Страхового дома ВСК, мотоциклы редко становятся участниками дорожно‑транспортных происшествий. На них приходится около 0,11% от общего числа страховых событий по ОСАГО. Об этом рассказало РИА Новости.

Наибольшее число ДТП с участием мотоциклов фиксируется в Краснодарском крае — на этот регион приходится свыше четверти всех подобных страховых случаев. В антирейтинг также вошли Новосибирская область (около 10% ДТП с мотоциклами), Москва (7%), Санкт‑Петербург и Тюменская область (по 5% каждая), а также Алтайский край (4%).

«Наиболее аккуратные байкеры, по статистике компании, ездят в Уфе, Челябинске, Самаре и Екатеринбурге. Здесь на каждый из этих городов приходится не более 1,2% от всех ДТП с участием мотоциклов. Кроме того, в Страховом доме ВСК отметили, что каждое третье страховое событие с участием мотоциклов происходит во время междугородних поездок», — указано в публикации.

Анализ обращений по ОСАГО позволил составить и рейтинг брендов, чаще всего фигурирующих в ДТП. Лидером стала Yamaha: на различные модели этой марки приходится 24% всех страховых случаев с мотоциклами. На втором месте — Honda (21%). Замыкают пятерку Kawasaki и Suzuki (по 13% каждая), а также BMW (6%). Ранее в Алтайском крае подсчитали, кто чаще всего попадает в ДТП.

Автомобили зимой / Изображение сгенерировано нейросетью / amic.ru

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ДТП Алтайский край мотоциклы
       

Комментарии 6

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Майк

10:34:14 10-05-2026

А можно узнать долю рынка вск по ОСАГО? И в частности мотоциклов.
Не знаю ни одного мотоциклиста застрахованного в вск :)

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Крыша

13:40:34 10-05-2026

Майк (10:34:14 10-05-2026) А можно узнать долю рынка вск по ОСАГО? И в частности мотоци... Это радует.

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Житель

12:44:38 10-05-2026

ДПС нужно ставить с 23 до 2 ночи по Ленина на отрезке от партизанской до Гоголя. Спать невозможно. Ловят «зеленую волну».

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гость

17:42:30 10-05-2026

Житель (12:44:38 10-05-2026) ДПС нужно ставить с 23 до 2 ночи по Ленина на отрезке от пар... Вы значение " Зеленая волна" понимаете??

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Гость

17:43:02 10-05-2026

да, человек 10 читающих эту статью "байкеров" НЕ ДОЖИВУТ до следующего лета, статистика, увы

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Гость

02:00:04 11-05-2026

ДПС вы ночных уродов ловите спать не возможно. А вас дорогие мотоциклисты ни чуть не жалко. Вот совсем.

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