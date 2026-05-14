16-этажную "свечку" готовятся строить в центре Барнаула

Девелопер близок к получению разрешения на строительство

14 мая 2026, 09:15, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Папанинцев, 166 / Фото: ИП Черепанов С.В.

Многоквартирный дом с подземной парковкой и общественными пространствами скоро начнут строить на ул. Папанинцев, 166 (пересечение с пер. Ядринцева). Проект ЖК в начале мая получил одобрение строительной экспертизы.

По проекту, который представили на градсовете в декабре 2025 года, у дома предусмотрена пристроенная стилобатная часть. Она имеет два этажа и заглублена в рельеф (перепад на участке составляет 8–9 метров). В нижнем уровне стилобата расположены общественные помещения с выходами на ул. Папанинцев.

Проект ЖК на ул. Папанинцев, 166 / Фото: ИП Черепанов С.В.

Также в двух уровнях стилобата размещена встроенно-пристроенная подземная автостоянка на 70 мест — въезды запланированы с ул. Папанинцев и пер. Ядринцева. На эксплуатируемой кровле стилобата предусмотрены площадки для игр детей, занятий физкультурой, отдыха взрослого населения, а также места для хранения автомобилей.

Фасад ЖК будет перекликаться с соседними зданиями: от девятиэтажки на ул. Папанинцев новому проекту "достались" терракотовый, серый и белый вставки. Стилобат и цоколь, согласно проекту, будут отделаны керамическим кирпичом, также на фасаде планируют использовать фиброцементные панели и декоративные элементы из композитного материала.

Факт

Последний год интерес застройщиков к большому кварталу в границах пр. Строителей, ул. Партизанской, пер. Ядринцева и ул. Челюскинцев резко вырос. Сейчас здесь возводят пять многоэтажек (включая огромный комплекс из возьми зданий на пересечении ул. Молодежной и ул. Челюскинцев), еще как минимум четыре — в планах.