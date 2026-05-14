16-этажную "свечку" готовятся строить в центре Барнаула
Девелопер близок к получению разрешения на строительство
14 мая 2026, 09:15, ИА Амител
Многоквартирный дом с подземной парковкой и общественными пространствами скоро начнут строить на ул. Папанинцев, 166 (пересечение с пер. Ядринцева). Проект ЖК в начале мая получил одобрение строительной экспертизы.
По проекту, который представили на градсовете в декабре 2025 года, у дома предусмотрена пристроенная стилобатная часть. Она имеет два этажа и заглублена в рельеф (перепад на участке составляет 8–9 метров). В нижнем уровне стилобата расположены общественные помещения с выходами на ул. Папанинцев.
Проект ЖК на ул. Папанинцев, 166 / Фото: ИП Черепанов С.В.
Также в двух уровнях стилобата размещена встроенно-пристроенная подземная автостоянка на 70 мест — въезды запланированы с ул. Папанинцев и пер. Ядринцева. На эксплуатируемой кровле стилобата предусмотрены площадки для игр детей, занятий физкультурой, отдыха взрослого населения, а также места для хранения автомобилей.
Фасад ЖК будет перекликаться с соседними зданиями: от девятиэтажки на ул. Папанинцев новому проекту "достались" терракотовый, серый и белый вставки. Стилобат и цоколь, согласно проекту, будут отделаны керамическим кирпичом, также на фасаде планируют использовать фиброцементные панели и декоративные элементы из композитного материала.
Факт
Последний год интерес застройщиков к большому кварталу в границах пр. Строителей, ул. Партизанской, пер. Ядринцева и ул. Челюскинцев резко вырос. Сейчас здесь возводят пять многоэтажек (включая огромный комплекс из возьми зданий на пересечении ул. Молодежной и ул. Челюскинцев), еще как минимум четыре — в планах.
09:34:14 14-05-2026
Вот прям просится туда сорокаэтажка!
Почему у нас не строят сорок этажей? Так бы рекорд по Сибири установили
13:33:56 14-05-2026
Гость (09:34:14 14-05-2026) Вот прям просится туда сорокаэтажка!Почему у нас не стро... там и так машину некуда поставить...
09:46:25 14-05-2026
Чтобы люди быстрее попали в рай, их нужно селить ближе к небу.
Двести этажей на том месте будут смотреться идеально.
По сути та же свечка, только ректальная.
13:34:57 14-05-2026
Гость (09:46:25 14-05-2026) Чтобы люди быстрее попали в рай, их нужно селить ближе к неб... любит у нас архитектура фаллические символы..
09:59:07 14-05-2026
Зачем эта парковка на 70 мест? Лучше собачий приют, хоть какой то толк тогда будет.
10:07:10 14-05-2026
Гость (09:59:07 14-05-2026) Зачем эта парковка на 70 мест? Лучше собачий приют, хоть как... Может сразу мыловаренный завод и фабрику по пошиву унтов?
10:07:54 14-05-2026
Гость (09:59:07 14-05-2026) Зачем эта парковка на 70 мест? Лучше собачий приют, хоть как... 70 мест это слишком много. Мест должно быть 20, чтобы каждый день наблюдать эпичные битвы во дворе.
11:54:07 14-05-2026
Гость (10:07:54 14-05-2026) 70 мест это слишком много. Мест должно быть 20, чтобы каждый... Рядом открыть пивнушку с панорамным окном и приемку ставок. Жизнь балдеж будет
12:06:21 14-05-2026
Гость (11:54:07 14-05-2026) Рядом открыть пивнушку с панорамным окном и приемку ставок. ... Там есть и позлачнее места, чуток прогуляться до Первомайского, поднимаешься до 3 го этажа, а там девки голые пляшут в количестве, и бар рядом))).
10:06:22 14-05-2026
Страшно смотреть, там такой ландшафт
В Нск уже оползнем сходит дом, как бы и тут такого не случилось
10:09:01 14-05-2026
Участок большой, соток 20. Нужно строить конкурент Бурдж-Халифа. Будет гармонировать с решением администрации смены назначения соседнего участка на Крупской (вместо новой школы- шесть многоэтажек). А где интересно будут учится дети жителей всех этих новых проектов? В текущих школах уже мест нет.
10:56:46 14-05-2026
Гость (10:09:01 14-05-2026) Участок большой, соток 20. Нужно строить конкурент Бурдж-Хал... Есть такая поговорка "Проблемы индейцев шерифа не касаются", уже давно по такому принципу строится все вокруг. И как отписались выше, таки да, архитекторы смело проектируют конфликты. А избранные даже на ящик коньяка заодно поспорят, творческие натуры азартны во всем))
11:45:55 14-05-2026
Надо просто уметь за руку ловить эти творческие натуры, либо криптокошельки близких и знакомых проверять, либо потом внимательно смотреть на чьих родственников в этих домах квартиры отписаны.. Безобразие полнейшее!
11:05:48 14-05-2026
А дороги не расширяют(
11:58:02 14-05-2026
Гость (11:05:48 14-05-2026) А дороги не расширяют(... Куда? Вновь построенными ЖК возможность расширения устранена.
12:42:44 14-05-2026
Такую реновацию нам не надо. Нет чтобы снести там всё к чертям,сделать нормальную разметку улиц с нормальными тротуарами и отступами для деревьев,построить нормальные кварталы с адекватной этажностью,а не свечки за баней на скупленных пяти сотках. Сейчас же получилось убогое лоскутное одеяло и седло на кобыле. А как иначе когда цель выжать максимум бабла с любого куска земли,а как жить в этом гетто это заботы покупателей. Райончик получился такой в котором без необходимости и лишней минуты находиться не хочу
13:53:33 14-05-2026
Гость (12:42:44 14-05-2026) Такую реновацию нам не надо. Нет чтобы снести там всё к черт... Центр зато))))🤣
14:01:37 14-05-2026
Гость (13:53:33 14-05-2026) Центр зато))))🤣... Такой центр что в селах улицы шире и уютнее) А тут кентавр какой-то получился уродливый от смеси города и деревни,взято всё самое худшее из этих двух образов жизни
12:53:11 14-05-2026
Район застроили многоэтажками и строят и ещё собираются строить, а по улице Ядринцева ездить невозможно, ямы в полметра глубиной и никого это не волнует, ни строителей ни городские власти.
09:24:34 15-05-2026
Система канализации и водоснабжения справится ?
11:16:29 15-05-2026
Серж (09:24:34 15-05-2026) Система канализации и водоснабжения справится ?... Да.