Высотки в центре, квартал на окраине. Какие ЖК разрешили строить в Барнауле в 2026 году

Некоторые проекты "шли" к реализации два-три года

18 марта 2026, 09:15, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Челюскинцев, 86 / Фото: Pergaev Bureau

Разрешения на строительство пяти ЖК выдала администрация Барнаула с начала года. О реализации проектов было известно еще в 2025 году (и даже ранее): девелоперы представляли эскизы домов на градсовете, а некоторые проекты уже прошли стройэкспертизу и получили положительное заключение. Какие комплексы построят в Барнауле в ближайшие годы — в материале amic.ru.

Продолжение квартала

Проект квартала "Камчатка" в Барнауле / Фото: Алексей Квасов

Очередной — седьмой — корпус планируют возвести в ЖК "Камчатка" (ул. Власихинская, 212). Сейчас в квартале уже строят шесть домов, всего же их будет 14 (этажность от 8 до 24) на 3,1 тыс. квартир. По расчетам проектировщиков, в квартале смогут проживать 6 тыс. человек.

В границах микрорайона разместят 2,3 тыс. парковок, из них 851 — на участке застройки. Фасады домов — в светлых оттенках. Для облицовки применяют клинкерную плитку, кирпич, различные виды композитных материалов, фасадные панели.

В микрорайоне выделены участки под школу (в 2024 году сообщалось, что ее проект уже прошел экспертизу, и в ближайшие годы власти Барнаула намерены приступить к работам), детский сад, поликлинику, гаражные комплексы, административные и торговые объекты.

Интересно, что в прошлом году, как отмечали риелторы, квартиры в "Камчатке" продавали по рекордно низкой стоимости — от 90 тыс. рублей за квадратный метр. Это предложение вызвало ажиотаж у покупателей.

«В 2025 году на рынок вышли несколько ЖК с пониженной стоимостью квадратного метра. В первую очередь — это "Камчатка". Проект вызвал большой ажиотаж, дошло до того, что пятый корпус застройщик пока не запустил в продажу, а оставил тем людям, которым не хватило квартир в четвертом», — ранее сообщила amic.ru руководитель отдела продаж агентства недвижимости "Жилфонд" (барнаульский офис) Ольга Зембатова.

Разрешение на строительство седьмого корпуса действует до 21 января 2028 года: в течение двух лет застройщик должен завершить работы.

Рядом с "Эдельвейсом"

Проект ЖК на ул. Гущина, 173б / Фото: "Мастерская Золотова", "Векстрой"

Жилой комплекс, состоящий из двух 18-этажных башен, построят на ул. Гущина, 173б, в центре крупного микрорайона. Проект в ноябре 2025-го представили на градсовете, а в начале февраля 2026-го застройщик получил разрешение на строительство.

В комплексе спроектировано 279 квартир, в подземном паркинге предусмотрено 96 машино-мест, еще 73 — в пределах участка. Дворовая территория будет с двух сторон участка — северной и южной. Здесь появятся все необходимые площадки для жильцов: детские, спортивные, игровые, для хозяйственных целей.

На первом этаже одной из башен предусмотрено помещение общественного назначения (подходит для размещения небольшого магазина, пекарни, булочной), его площадь 339 квадратных метров. Для него запроектированы отдельные машино-места.

Завершить ЖК девелопер должен до октября 2028 года.

Затянувшийся проект

Проект дома на ул. Гоголя, 242 / Фото: "Барнаулгражданпроект"

11-этажный ЖК на 130 квартир возведут на ул. Гоголя, 242, в окружении частного сектора и ветхих трехэтажек. Впервые проект представили на градсовете летом 2023-го, и полтора года ушло у застройщика, чтобы согласовать эскизы. Так, комиссия настоятельно требовала от девелопера урезать проект (изначально здесь планировали ЖК в 12–15 этажей), и компания пошла на это.

На участке будет 79 машино-мест: геологические данные показали высокий уровень грунтовых вод, из-за чего размещать паркинг под землей небезопасно.

Также по требованию градсовета дом построят на плитном фундаменте, а не на свайном, для которого используют ударно-вибрационную технику.

Разрешение на строительство ЖК действует до февраля 2028 года.

Высотка у Нового рынка

Проект ЖК на пр. Ленина, 94а / Изображение: Сергей Черепанов

На пр. Ленина, 94а, запланировано возведение 24-этажной "свечки". Ее построят рядом с существующим 15-этажным домом.

В высотке будет 178 квартир (расчетная численность жителей — 420). Под домом появится паркинг на 55 автомобилей. Дополнительно 48 машино-мест разместят во дворе. На крыше подземной стоянки оборудуют детские площадки, а также высадят деревья и кустарники. На первых этажах дома расположатся общественные помещения общей площадью 422 кв. метра. Они подходят для размещения частного детского сада.

Завершить проект девелопер должен до сентября 2029 года.

Мегаквартал в промзоне

Проект ЖК на ул. Челюскинцев, 86 / Фото: Pergaev Bureau

Крупный ЖК, состоящий из восьми многоэтажных домов, построят на ул. Челюскинцев, 86 (в границах ул. Шевченко и ул. Крупской). Эскизы впервые представили на градсовете в конце июля 2025 года, а 10 декабря того же года проект прошел стройэкспертизу. Площадь участка, где скоро развернутся работы, — 3,3 га. Ранее здесь располагались базы и склады.

В комплексе будут дома 14, 17, 20, 23-24 этажа. Многоэтажки построят из кирпича, по монолитно-каркасной технологии с заполнением крупноформатным кирпичом и панельными. Во всех корпусах спроектировано 1773 квартиры (3,5 тыс. жителей). Также в ЖК предусмотрены детсад на 40 мест, две подземные автостоянки и многоуровневый паркинг.

Кстати, согласно проекту планировки, на месте ЖК должны были возвести школу на 2000 мест. Для реализации проекта ее пришлось немного "сдвинуть".

Разрешение на строительство комплекса действует до августа 2029 года.