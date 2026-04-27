От 130 до 300 тысяч за "квадрат". Сколько стоят квартиры в новостройках Барнаула

Цены во многом зависят от расположения ЖК и его класса

27 апреля 2026, 09:15, ИА Амител

Строящийся дом в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Стоимость квартир в барнаульских новостройках растет, несмотря на падение спроса. Правда, последний год темпы удорожания немного замедлились. Сейчас, по разным источникам, средняя цена квадратного метра недвижимости "эконом" и "комфорт" находится в диапазоне от 132 до 200 тыс. рублей. Проекты бизнес-класса, которых в городе становится все больше, оцениваются раза в два выше. Подробнее — в материале amic.ru.

Ценовой разбег

132,5 тыс. рублей за квадратный метр — такую стоимость дает рынку новостроек Алтайского края "Дом.рф". Агрегатор ориентируется на данные проектных деклараций ЖК, которые обязаны публиковать строительные компании, объявившие старт продаж. Год назад, в марте 2025-го, стоимость была ниже на 15% — 114,5 тыс. рублей.

Риелторы считают, что объективная цена — 140–150 тыс. рублей, ведь статистика "Дом.рф" учитывает данные по всем городам края. И если в Белокурихе цена квадратного метра чуть ли не дороже, чем в Барнауле, то в Бийске и Новоалтайске стоимость заметно ниже. И эти данные влияют на общую статистику.

А вот по информации аналитиков цифровой платформы операций с недвижимостью "Циан", средняя цена квадратного метра в барнаульских новостройках — 196,8 тыс. рублей. Эксперты подсчитали, что за 2025 год квартиры подорожали на 38% — это один из самых высоких темпов роста по России. Гордиться этим не стоит, считают местные риелторы. Так, растущие цены все чаще отпугивают покупателей.

«Спрос на квартиры в новостройках изменился: сейчас он меньше за счет того, что цены растут и растут, а государство никакой интересной лояльности пока не предоставляет. Все находятся в подвешенном состоянии, и многие застройщики откладывают сроки сдачи или тянут до последнего. Средняя цена квадратного метра в новостройках — 150 тыс. рублей. Такая стоимость — примерно одинаковая по всему рынку (без учета бизнес-проектов. — Прим. ред.). У некоторых застройщиков давно был старт продаж, и у них еще осталась эта цена, а у некоторых только сейчас объявлен старт продаж, и они выходят примерно с такой стоимостью», — отмечает агент по недвижимости агентства "А22" Татьяна Кузьмина.

Ожидаемые изменения в программу семейной ипотеки (для заемщиков с одним ребенком ставку предлагают поднять до 10–12%) спрос не подогрели. Ранее риелторы сообщили amic.ru: платежеспособных покупателей в городе, которые еще не оформили кредит, осталось мало. Поэтому сейчас рынок преимущественно держится на тех, кто продает имеющуюся недвижимость и покупает новое жилье.

«Пока официальной информации (по увеличению ставок. — Прим. ред.) нет, и эти новости мы не можем донести до наших клиентов: на ровном месте создавать ажиотаж не хочется. Обращений больше не становится, все идет размеренно», — говорит Татьяна Кузьмина.

Сегмент "не для всех"

Другая "сторона" рынка новостроек — проекты классов "бизнес" и "элит". Эксперты рынка отмечают, что за последние годы их количество выросло. По данным "Дом.рф", в Барнауле сейчас возводят два элитных ЖК и девять "бизнесов". Средняя цена квадратного метра в этих комплексах — около 300 тыс. рублей. При этом в ближайшем году ожидается выход на рынок еще нескольких премиальных проектов.

Эксперты объясняют: количество дорогих проектов растет, потому что девелоперы меняют структуру своей работы. Число платежеспособных покупателей в сегментах "эконом", "эконом-плюс", "комфорт" снизилось (не все могут "потянуть" ежемесячный платеж при высоких ценах на квартиры). Именно поэтому застройщики внедряют проекты под состоятельных клиентов.

«Такие покупатели очень требовательные к качеству жилья: им мало просто красивого названия проекта, в нем должна быть изюминка, которую человек и покупает, удобства, высокий комфорт», — говорит руководитель агентства недвижимости "Ключ Риэлт" Константин Никитеев.

И не всегда покупателям интересны мегапроекты: некоторые хотели бы жить в небольшом клубном доме (не более пяти этажей), с малым количеством квартир, в эксклюзивном месте, с хорошей экологией. И такие проекты рынок начал предлагать.

«Главное, чтобы после сдачи ЖК проект "подтвердил" все свои заявленные параметры. Так ожидание покупателей не будет омрачено», — отмечает Константин Никитеев.