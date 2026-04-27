От 130 до 300 тысяч за "квадрат". Сколько стоят квартиры в новостройках Барнаула
Цены во многом зависят от расположения ЖК и его класса
27 апреля 2026, 09:15, ИА Амител
Стоимость квартир в барнаульских новостройках растет, несмотря на падение спроса. Правда, последний год темпы удорожания немного замедлились. Сейчас, по разным источникам, средняя цена квадратного метра недвижимости "эконом" и "комфорт" находится в диапазоне от 132 до 200 тыс. рублей. Проекты бизнес-класса, которых в городе становится все больше, оцениваются раза в два выше. Подробнее — в материале amic.ru.
Ценовой разбег
132,5 тыс. рублей за квадратный метр — такую стоимость дает рынку новостроек Алтайского края "Дом.рф". Агрегатор ориентируется на данные проектных деклараций ЖК, которые обязаны публиковать строительные компании, объявившие старт продаж. Год назад, в марте 2025-го, стоимость была ниже на 15% — 114,5 тыс. рублей.
Риелторы считают, что объективная цена — 140–150 тыс. рублей, ведь статистика "Дом.рф" учитывает данные по всем городам края. И если в Белокурихе цена квадратного метра чуть ли не дороже, чем в Барнауле, то в Бийске и Новоалтайске стоимость заметно ниже. И эти данные влияют на общую статистику.
А вот по информации аналитиков цифровой платформы операций с недвижимостью "Циан", средняя цена квадратного метра в барнаульских новостройках — 196,8 тыс. рублей. Эксперты подсчитали, что за 2025 год квартиры подорожали на 38% — это один из самых высоких темпов роста по России. Гордиться этим не стоит, считают местные риелторы. Так, растущие цены все чаще отпугивают покупателей.
«Спрос на квартиры в новостройках изменился: сейчас он меньше за счет того, что цены растут и растут, а государство никакой интересной лояльности пока не предоставляет. Все находятся в подвешенном состоянии, и многие застройщики откладывают сроки сдачи или тянут до последнего. Средняя цена квадратного метра в новостройках — 150 тыс. рублей. Такая стоимость — примерно одинаковая по всему рынку (без учета бизнес-проектов. — Прим. ред.). У некоторых застройщиков давно был старт продаж, и у них еще осталась эта цена, а у некоторых только сейчас объявлен старт продаж, и они выходят примерно с такой стоимостью», — отмечает агент по недвижимости агентства "А22" Татьяна Кузьмина.
Ожидаемые изменения в программу семейной ипотеки (для заемщиков с одним ребенком ставку предлагают поднять до 10–12%) спрос не подогрели. Ранее риелторы сообщили amic.ru: платежеспособных покупателей в городе, которые еще не оформили кредит, осталось мало. Поэтому сейчас рынок преимущественно держится на тех, кто продает имеющуюся недвижимость и покупает новое жилье.
«Пока официальной информации (по увеличению ставок. — Прим. ред.) нет, и эти новости мы не можем донести до наших клиентов: на ровном месте создавать ажиотаж не хочется. Обращений больше не становится, все идет размеренно», — говорит Татьяна Кузьмина.
Сегмент "не для всех"
Другая "сторона" рынка новостроек — проекты классов "бизнес" и "элит". Эксперты рынка отмечают, что за последние годы их количество выросло. По данным "Дом.рф", в Барнауле сейчас возводят два элитных ЖК и девять "бизнесов". Средняя цена квадратного метра в этих комплексах — около 300 тыс. рублей. При этом в ближайшем году ожидается выход на рынок еще нескольких премиальных проектов.
Эксперты объясняют: количество дорогих проектов растет, потому что девелоперы меняют структуру своей работы. Число платежеспособных покупателей в сегментах "эконом", "эконом-плюс", "комфорт" снизилось (не все могут "потянуть" ежемесячный платеж при высоких ценах на квартиры). Именно поэтому застройщики внедряют проекты под состоятельных клиентов.
«Такие покупатели очень требовательные к качеству жилья: им мало просто красивого названия проекта, в нем должна быть изюминка, которую человек и покупает, удобства, высокий комфорт», — говорит руководитель агентства недвижимости "Ключ Риэлт" Константин Никитеев.
И не всегда покупателям интересны мегапроекты: некоторые хотели бы жить в небольшом клубном доме (не более пяти этажей), с малым количеством квартир, в эксклюзивном месте, с хорошей экологией. И такие проекты рынок начал предлагать.
«Главное, чтобы после сдачи ЖК проект "подтвердил" все свои заявленные параметры. Так ожидание покупателей не будет омрачено», — отмечает Константин Никитеев.
09:16:28 27-04-2026
покупайте пока не вздорожало!
13:25:04 27-04-2026
Musik (09:16:28 27-04-2026) покупайте пока не вздорожало!... лучше в турции или сербии купить, в этой дыре нафиг не сдалась холупа
14:19:57 27-04-2026
Гость (13:25:04 27-04-2026) лучше в турции или сербии купить, в этой дыре нафиг не сдала... Чтобы потом в случае очередного шухера не мочь туда заехать,а то и вовсе лишиться этой недвиги
09:20:08 27-04-2026
А что «Сахаров Парк»? Там подороже, вроде как
09:24:50 27-04-2026
300 тысяч за квадратный метр в человейнике??? нет спасибо
09:50:49 27-04-2026
Гость (09:24:50 27-04-2026) 300 тысяч за квадратный метр в человейнике??? нет спасибо...
Нолик лишний приписали к цене квадрата и никак не хотят взад сдавать. Понравилось, ведь нашлось немало желающих вступить в добровольное рабство (ипотеку), видимо из-за высокой грамотности. О рыночной цене они не слышали, стадное мышление победило - раз дают, надо брать. И неважно, что жильё представляет из себя гетто, приобретаемое в разы дороже экономически обоснованной стоимости.
11:11:31 27-04-2026
Гость (09:50:49 27-04-2026) Нолик лишний приписали к цене квадрата и никак не хотят ... Про себестоимость продукта ты не в курсе, давай построй нам квартиры 30000 за квадрат мы с радостью у тебя их купим.
11:45:38 27-04-2026
Гость (09:50:49 27-04-2026) Нолик лишний приписали к цене квадрата и никак не хотят ... Там одних налогов со стоимости метра тысяч 50, но ты бы строил по 30
11:47:35 27-04-2026
Гость (09:50:49 27-04-2026) Нолик лишний приписали к цене квадрата и никак не хотят ... Благодаря таким многие люди повелось и до сих пор ждут "обещанную цену "
09:51:23 27-04-2026
Может лучше в Новосибирске купить квартиру за схожую сумму? Или в малом городе типа Славгорода, в нём даже можно двушку взять за пару лямов на 1-2 м этажах, если зп схожа с Барнаульской.
09:51:52 27-04-2026
09:53:32 27-04-2026
Депрессивный регион, но жилье дорогое. Феномен!
10:09:35 27-04-2026
Гость (09:53:32 27-04-2026) Депрессивный регион, но жилье дорогое. Феномен!... Столица мира ведь. Уровень столицы
10:53:43 27-04-2026
Гость (09:53:32 27-04-2026) Депрессивный регион, но жилье дорогое. Феномен!... Потому что здесь деньги,здесь перспективы,большие возможности. Не каждому босяку столица мира открывается
12:59:03 28-04-2026
Гость (09:53:32 27-04-2026) Депрессивный регион, но жилье дорогое. Феномен!... Депрессуют только неудачники здесь. Остальные делают бабки в Барнауле
09:55:30 27-04-2026
Ни чего не понимаю, зачем покупать за 200, если есть за 600?
10:18:35 27-04-2026
тут ведь как: чем выше задраны цены тем сильнее квадратный метр привяхзан к различным программам - скидкам по ипотеке, налоговым льготам и так далее. И соответственно неустойчивее строительная отрасль. А чем она неустойчивее тем неустойчивее в целом региональная экономика
А сделать устойчивее строительную отрасль может только спрос. Массовый спрос на жилье. На дешевое жилье
Я поинтересовался. В США 1970 года рядовой инженер получал в стреднем 1500 долларов в месяц. Квартира в НьюЙорке средняя двушка стоила 1800 долларов. А дом чуть дороже - 2000. Это был отличный баланс. А достигалось это массовым дешевым строительством для среднего класса. Стройкомпании наши должны подумать над тем как строить отдельные категории квартир которые тоже ьбы укладывались в 2 или 3 зарплаты а не стоили миллионы. Иначе отрасль рухнет и краевая экономика вся рухнет
10:22:55 27-04-2026
майор (10:18:35 27-04-2026)Я поинтересовался. В США 1970 года рядовой инженер получал в стреднем 1500 долларов в месяц. Квартира в НьюЙорке средняя двушка стоила 1800 долларов. А дом чуть дороже - 2000. Стройкомпании наши должны подумать над тем как строить отдельные категории квартир которые тоже ьбы укладывались в 2 или 3 зарплаты
И тут Остапа понесло... (с)
10:50:09 27-04-2026
Гость (10:22:55 27-04-2026) И тут Остапа понесло... (с)... "Я поинтересовался. В США 1970 года рядовой инженер получал в стреднем 1500 долларов в месяц. Квартира в НьюЙорке средняя двушка стоила 1800 долларов. А дом чуть дороже - 2000. "
он обычно писал вменяемо.
но то что сейчас читаю - неадекватнеость реально.
майор из эс-с-с-стонии?
10:35:45 27-04-2026
майор (10:18:35 27-04-2026) тут ведь как: чем выше задраны цены тем сильнее квадратный м... Обзор от ИИ
В начале 1970-х годов в Нью-Йорке, на фоне экономического упадка и высокой преступности, цены на жилье были относительно низкими: средний дом по США стоил около $20 000–$25 000. Квартиры в городе, особенно в неблагополучных районах, можно было приобрести за сумму, лишь в несколько раз превышающую среднюю годовую зарплату ($9 800 в 1970 г.).
10:54:57 27-04-2026
майор (10:18:35 27-04-2026) тут ведь как: чем выше задраны цены тем сильнее квадратный м... Ничего не рухнет. Будет класс владельцев и класс съемщиков квартир. Прям как на Бэйкер стрит
11:19:45 27-04-2026
майор (10:18:35 27-04-2026) тут ведь как: чем выше задраны цены тем сильнее квадратный м... Да от куда вы такие сказочники берётесь, за две зарплаты ты даже сарай не построишь, ремонт сделать в однушке 500 тысяч как минимум, а по хорошему миллион.
10:47:00 27-04-2026
зачем покупать дороже, когда можно купить трехлетнюю вторичку с ремонтом?
11:17:07 27-04-2026
Гость (10:47:00 27-04-2026) зачем покупать дороже, когда можно купить трехлетнюю вторичк... Затем что семейные ипотеки на вторички не дают
11:46:25 27-04-2026
"Гордиться этим не стоит, считают местные риелторы" - этим змеёнышам то конечно , лишь бы продать да комиссию отгрести. То что продавец потеряет 500к не важно, главное они чтобы свой процент забрали.
12:46:58 27-04-2026
Мы со своего колхоза в области все сюда перетянулись,просто восторг!
08:42:01 28-04-2026
Правильно сказал Никитеев! Посмотрим как строителямтюи выполнятся обещания по Элитности и Бизнесы Жилья для состоятельных клиентоа! ...и сколько будут брать за обслуживание и содержание ТСЖ или Управляющие Компании!?) ...в настоящее время 2-3х комнатные квартиры от 60 до 100 квадратных метров платят за коммуналку 10-15 тысяч рублей в месяц!!! А что будет в Элитках с обещанными стеклянными куполами, комнатами для переговоров,панарамными остекленьями, обслуживание и уход за этими помещения потребует дополнительных затрат! ...да и люди с деньгам по привередлее будут!)))
08:51:32 28-04-2026
Учитель (08:42:01 28-04-2026) Правильно сказал Никитеев! Посмотрим как строителямтюи выпол... Вы мучитель, а не учитель. От вашей писанины кровь из глаз брызжет.