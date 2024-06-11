Бортников: установлена причастность военной разведки Украины к теракту в "Крокусе"

По его словам, украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей резонансных преступлений в России

11 июня 2024, 18:27, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: amic.ru

Российские спецслужбы установили причастность военной разведки Украины к теракту в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Как сообщает ТАСС, об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников на заседании НАК.

По его словам, украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей резонансных преступлений в России, оказывая содействие в их подготовке и оснащении международным террористическим организациям.

"Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле", – сказал Бортников.

Напомним, что теракт подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. В его результате погибли 145 человек. Потерпевшими признали свыше 1700 человек.