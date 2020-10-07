7 октября 2020 года исполняется 68 лет президенту России Владимиру Путину. В этот день ИА "Амител" вспоминает факты из биографии главы государства – как широко известные, освещавшиеся в прессе, так и не очень афишируемые.

1. В детстве мечтал стать разведчиком. И стал агентом КГБ в 1975 году.

2. Путин вырос в коммунальной квартире на три семьи в Ленинграде. Говорит, что помнит громадных крыс, которые охотились в подъезде.

3. Дед российского президента работал шеф-поваром у Ленина в загородном доме. Несколько раз ему довелось готовить Сталину.

4. В школе у него были тройки по химии, физике, алгебре и геометрии.

5. Путин – хозяин всемирно известного лабрадора Кони, двух пуделей и болгарской овчарки Баффи, акита-ину по кличке Юмэ, козы Сказки, карликовой лошади Вадика.

6. Говорят, питомцев Путин использует для психологического давления на политических противников. Ангела Меркель боится собак. Сотрудники канцлера предупреждают заранее, что во время ее визитов собак нигде быть не должно. Но однажды во время встречи Путина и Меркель лабрадор Кони свободно зашла в комнату. Меркель с трудом взяла себя в руки, а президент России поинтересовался: "Собака вас не пугает?"

7. Является автором книги "Учимся дзюдо с Владимиром Путиным", вышедшей еще в 90-е годы.

8. Коллекционирует географические карты и почтовые марки с изображениями выдающихся людей.

9. Брак Владимира и Людмилы Путиной распался в 2013 году.

10. Тщательно скрывает дочерей. О них до сих пор мало что известно. Катя и Маша учились в колледжах под вымышленными именами, их профессии и место проживания неизвестны.

11. О Путине снято 12 документальных фильмов: "Неизвестный Путин", "Товарищ президента", "Система Путина", "55", "Стена", "Путин, Россия, Запад", "Мост над бездной", "Dans la peau de Vladimir Poutine" ("В коже Владимира Путина"), "Настоящий Путин", "Бумажная коронация", "Поцелуй Путина", "Я, Путин. Портрет".

12. Президент Владимир Путин – персонаж ряда российских художественных фильмов ("Рассказы", "Гоп-стоп", "Поцелуй не для прессы", " Z омби каникулы 3 D ", "Кухня в Париже" и др.)



омби каникулы 3 ", "Кухня в Париже" и др.) 13. Мультипликационный Владимир Путин появляется в мультсериалах "Южный парк", "Гриффины", а также в некоторых видеоклипах.

14. В сентябре 2012 года Путин совершил полет со стерхами – в рамках проекта "Полет надежды", посвященный спасению этого редкого вида журавлей. Президент возглавил стаю из пяти птиц.

15. Работая с Анатолием Собчаком, Путин носил одновременно малиновый пиджак и спортивные штаны фирмы "Адидас".

16. В 1974 году выиграл в лотерею автомобиль "Запорожец", который в то время был вполне уважаемой машиной.



17. Одной из первых книг на Западе, посвященных Путину, была "Пикантная дружба" немецкой журналистки Ирен Питч. Книга вышла в самом начале 2000-х. В ней описывается жизнь супругов Путиных во время работы тогда еще малоизвестного работника КГБ СССР в ГДР.

18. Британские ученые выяснили: ежедневное произношение слова "Путин" в количестве пяти раз вдвое снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а в количестве восьми раз – онкологических. Австралийские ученые предупреждают: ежедневное произношение слова "Путин" в количестве пяти тысяч раз во столько же раз увеличивает риск необратимого наступления маразма.

19. Однажды во время учебы в школе Володя Путин на спор съел 14 эклеров подряд. Проиграл, так как спорили на 20 эклеров.

20. Любит употреблять неформальные выражения в официальных выступлениях. Знаменитые фразы: "мочить в сортирах" и "как раб на галерах".

21. В неформальном общении Путин может выдать и ядреное словцо. В начале нулевых ряд журналистов писали его биографию. Один из них текст расшифровывал с видеозаписи. В разгар работы в комнату журналиста вошла его мама, увидевшая президента на экране и решившая, что идет трансляция его выступления. Но когда Путин с экрана изрек крепкое словцо, она едва не упала в обморок.

22. Владимир Путин – мастер спорта по самбо и дзюдо, обладатель черного пояса по дзюдо.



23. Графологи, изучившие почерк Путина, утверждают, что он не обладает достаточным терпением и терпимостью, психологическим пониманием людей вообще, женщин в частности. Упрям и неуступчив. Очень критичен ко всему миру, людям, но в том числе и к себе.

24. В публикациях иностранных психологов утверждается, что по жизни Путин очень одинокий человек. Отсюда его демонстративная привязанность к животным и некоторые фразы типа "После смерти Ганди и поговорить не с кем".

25. Путин играет на рояле. Репертуар его довольно широк. Многие слышали в его исполнении "С чего начинается Родина", "Московские окна" и др.

26. В высших эшелонах власти и бизнеса России сегодня немало тех, кто работал с Владимиром Путиным в мэрии Санкт-Петербурга – Дмитрий Медведев, Игорь Сечин, Герман Греф, Алексей Миллер и др.

27. Российский президент любит шпионские романы. Однажды он заметил: "Меня больше всего поражает, как один человек может достичь того, чего не смогли целые армии".

28. Во время работы в дрезденском отделении КГБ был вынужден отрываться от слежки иностранных агентов.

29. В школе Путина наказывали за то, что он активно целовался с девочками.

30. В прессе неоднократно упоминались родственники Путина – двоюродный брат Игорь Александрович Путин, в 2013 году вице-президент и член правления "Мастер-банка", а также двоюродный племянник Роман Игоревич Путин (председатель совета директоров ООО "Группа компаний МРТ" и совладелец компании "МРТ-Авиа").

31. В начале 2000 года астрологи России и Европы утверждали, что, судя по гороскопу, Путин будет жестким правителем, сразу сожмет страну в железный кулак и начнет закручивать гайки.

32. В 2011 году Путин научился кататься на коньках и начал играть в хоккей.

33. Путин свободно владеет немецким языком и немного английским.

34. Среди любимых исполнителей российского президента – группа "Любэ", Григорий Лепс, ансамбль "Цыганский двор", оперная певица Хибла Герзмава.

35. Владимир Путин – большой любитель рыбалки. В июле 2013 года поймал на блесну 21-килограммовую щуку на озере в Туве.

36. Одним из самых популярных яндекс-запросов, связанных с Путиным, является "Путин – краб". Причина этого в том, что в одном из своих выступлений экс-президент сказал, что восемь лет президентства "пахал, как раб на галерах". Фраза пошла в народ в сокращенном варианте: "краб на галерах", а потом и вовсе сократилась до одного слова "краб".

37. У Путина есть одна интересная особенность: занимая тот или иной кабинет, он никогда не затевает там перестановок. Это довольно необычно, ведь все чиновники стремятся избавиться от вещей предшественника и адаптировать кабинет под себя. Путин же ни разу даже мебель не поменял.

38. Президентству Путина предшествовало одно происшествие, о котором мало кто знает: у него полностью сгорела дача со всеми вещами и сбережениями, а семья еле успела спастись из огня. На пепелище Путин совершенно неожиданно для себя нашел свой крест – он совсем не пострадал от огня и ярко сверкал. Сразу после этого Путины переехали в Москву, и там начался новый этап их жизни. Сам Путин считает, что это символично, – он даже рассказал об этом случае Бушу во время одной из неформальных встреч.

39. В 1985-1990 годах Путин работал в ГДР директором дрезденского Дома дружбы.

40. Путин получил ряд зарубежных наград. Среди них – Большой крест ордена Почетного легиона.

41. Владимир Путин был третьим сыном в семье – двое старших братьев, родившихся еще в тридцатые годы, умерли в детстве.

42. Владимир Путин был крещен в православие в ноябре 1952 года (в Михайлов день) в Ленинграде в Спасо-Преображенском соборе.

43. В 2001 году обозреватель "Би-Би-Си" высказал мнение, что в России начинает развиваться "культ личности Владимира Путина".

44. Президент России является почетным гражданином более десяти городов и почетным доктором пяти зарубежных университетов. Лауреат нескольких премий. А также стал лауреатом "Премии мира имени Конфуция" за выдающиеся достижения "в сохранении мира".

45. В 2000-е годы Путин стал большим почитателем русского религиозного философа Ивана Ильина. Благодаря усилиям президента в октябре 2005 года прах философа был перезахоронен в некрополе Донского монастыря в Москве.

46. В июне 2006 года Путин, направляясь в свою резиденцию, остановился, чтобы поговорить с туристами. Его внимание привлек мальчик лет четырех-пяти. Спросив, как его зовут, президент поднял ему маечку, чмокнул в живот и удалился на глазах изумленных туристов.

47. Путин носит часы исключительно на правой руке. Он объясняет это тем, что только когда он носит часы на правой руке, заводная головка не натирает кисть.

48. В 2010 году, по просьбе представителей АвтоВАЗа, премьер протестировал на дальние расстояния новую модель отечественного автомобиля LADA Kalina. А в преддверии Гран-при России по гонкам "Формулы-1" в Сочи с 2014 года Владимир Путин лично провел тест-драйв гоночной машины R29 команды Renault.

49. Родители не одобряли занятия Володи Путина в секциях единоборств. Мама постоянно говорила перед его тренировками: "Опять на свою драку пошел".

50. Многие поклонники Путина беспокоятся из-за его наследственности. И мать, и отец Путина умерли от рака.

51. Владимиру Путину посвящен ряд песен российских исполнителей – "Такого как Путин" (группа "Стрелки"), "Володя Путин" (группа "МАО"), "Письмо президенту" (группа Bad Balance ) и др.

) и др. 52. Президент России скептически относится к приему медикаментов, даже если это обычные таблетки от простуды. Медикаментозным средствам он предпочитает народные – баню, мед, массаж.

53. В августе 2015 года Путин погрузился в батискафе на дно Черного моря и осмотрел остатки затонувших в X-XI веке кораблей, о чем активно писала пресса. До этого он уже два раза побывал на дне морском. В августе 2011 года, будучи премьер-министром, Путин побывал в Тамани, где, погрузившись с аквалангом, осмотрел руины Фанагории – древнего города, ушедшего под воду. Среди руин он обнаружил две старинные амфоры. В июле 2013 года Путин погрузился на дно Балтики.

54. У Путина есть проблемы с пунктуальностью. По словам его бывшей жены, он всегда опаздывал на свидания, и не на 15-20 минут, а на 1,5 часа. При этом девушка всегда его дожидалась.

У Путина есть проблемы с пунктуальностью. По словам его бывшей жены, он всегда опаздывал на свидания, и не на 15-20 минут, а на 1,5 часа. При этом девушка всегда его дожидалась. 55. Однажды в школе, вспоминает одноклассница Наташа Л., Володя Путин поспорил "на принцип", что сможет висеть на руках снаружи школьного балкона (на 4-м этаже!), и выиграл спор.

56. Анекдот: Путин весело ехал со скоростью 120 км/ч, восхищаясь состоянием костромских дорог, а впереди со скоростью 200 км/ч неслись асфальтоукладчик и бригада дорожников.

57. Помимо восточных единоборств Путин увлекается горными лыжами. Если бы не его назначение, 2 января 1999 года он бы вылетел с частным визитом на Камчатку. Там ему обещали подъем на вертолете на вершину горы и затем спуск с нее уже на лыжах. Судя по терминам, которыми Путин легко пользуется, владеет он этим видом спорта вполне профессионально.

58. При всей очевидной сдержанности Путин любит неожиданно переходить с языка официального на неформальный. Нельзя сказать, чтобы он специально работал на публику: на одном заседании, посвященном проблеме домов престарелых, куда пресса вообще не была допущена, он долго слушал доклады губернаторов и потом подытожил: "Что вы все усложняете! Проблема одна: бабка старая умирает с голоду, и мы должны ей помочь!"

59. В 1961 году, после выноса тела Сталина из мавзолея, многие люди начали выбрасывать на помойку портреты вождя. Школьный товарищ Путина, Сергей Богданов, вспоминал, что они с будущим президентом взяли один портрет со школьной помойки. А вечером Путин повесил его на стену дома, в котором жил. Скандал вышел страшный.

60. В годы президентства Путина было национализировано 65% нефтяной промышленности и 95% – газовой.

61. Уже давно ходят слухи о романе главы государства и олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Но отвечать на провокационные вопросы журналистов, касающиеся личной жизни, Путин категорически отказывается.

62. Владимир Путин несколько раз назывался человеком года и самой влиятельной персоной в авторитетных зарубежных изданиях. В 2013 и в 2014 годах Путин занял первое место в ежегодном рейтинге "самых влиятельных людей мира" журнала Forbes, оттеснив на второе место Барака Обаму.

63. Владимир Путин несколько раз был на Алтае. В один из последних приездов, в июне 2015 года, отдыхал на "газпромовской" базе "Алтайское подворье" вместе с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. В СМИ активно обсуждали возможные темы разговоров между ними.



64.В 1979 году Путина направили на шестимесячные курсы в Высшей школе КГБ. В 1985 году, уже будучи майором разведки, Путин окончил Институт КГБ СССР по специальности "внешняя разведка". Тогда же изучал немецкий язык и получил кличку Платов.