Изобретателю знаменитого и легендарного АК, Михаилу Калашникову, исполнилось бы 10 ноября 100 лет! Портал amic.ru вспоминает великого уроженца Алтая.
Неизвестная легенда
Каждый мужчина, прошедший суровую, но врезающуюся в память на всю жизнь армейскую школу, держал в руках АК. Хотя бы во время присяги.
В советский период имя изобретателя автомата было овеяно мифами и легендами. Между собой солдаты говорили, будто Калашников погиб на войне, после которой и были найдены чертежи автомата. Говорили, что на самом деле Калашников – эмигрант, вернувшийся в Советский Союз со своим чудо-оружием. По словам третьих, Калашников умер в 70-е годы.
Сомнения развеял один из офицеров, сообщивший, что Калашников жив-здоров, трудится в Ижевске и вроде бы даже родился на Алтае.
Последний факт, помнится, удивил и обрадовал автора этих строк. Правда, найти ему широкое подтверждение долгое время не удавалось, кроме скупых строчек в одиннадцатом томе Большой советской энциклопедии (1973 год выпуска), где говорилось, что Калашников Михаил Тимофеевич родился в селе Курья Алтайского края и "в послевоенный период разработал образец стрелкового оружия, на базе которого был создан автомат под названием "7,62-мм автомат Калашникова образца 1947".
Позже выяснилось, что знаменитый конструктор родился в многодетной крестьянской семье, в которой из 19 родившихся детей выжили восемь.
В 1930 году его отец Тимофей Александрович Калашников был признан кулаком, после чего семья была сослана в поселок Нижняя Моховая Томской области.
Но Михаила всегда тянуло в родные края. Закончив седьмой класс средней школы, Михаил, который в ту пору живо интересовался техникой, вернулся на Алтай, однако найти работу здесь не смог и снова уехал к родителям. А спустя несколько месяцев он снова вернулся на Алтай, где впервые и познакомился с устройством оружия. Правда, тогда это был пистолет браунинг, который он самостоятельно разобрал и собрал. Возможно, в процессе разборки-сборки пистолета Калашников понял, что одно из главных преимуществ любого вида оружия – легкость и простота обращения с ним. И его будущее изобретение было именно таким.
Изобретатель-самоучка
В 18 лет Михаил Калашников уехал из Курьи в Казахстан, где трудился учетчиком депо на станции Матай Туркестано-Сибирской железной дороги. Там он познакомился с рабочими разных специальностей – машинистами, слесарями, токарями. И, по собственным воспоминаниям, тогда-то у него и родилось желание сконструировать что-нибудь самому.
Первые свои изобретательские навыки он проявил во время армейской службы в городе Стрый на Западной Украине. Там он разработал приспособление к пистолету ТТ для повышения эффективности стрельбы через щели в башне танка, счетчик моторесурса танка и др. Прибор учета, кстати, был рекомендован к серийному производству, но его внедрению помешала война, и не были проведены необходимые процедуры – испытания, согласования и т.д.
Уже в начале войны Калашников был направлен старшим сержантом в танковую часть. В октябре 1941 года получил тяжелое ранение в боях под Брянском. Доктора рекомендовали ему шестимесячный курс реабилитации, для прохождения которого он отправился в уже знакомый Матай, где вернулся к изобретательству. Там он с помощью специалистов депо создал образец пистолета-пулемета. Это оружие заинтересовало специалистов, и молодого конструктора отправили в Алма-Ату, где он создал более совершенный образец. Этот образец изучил выдающийся военный конструктор, начальник Военно-инженерной академии им. Ф.Э. Дзержинского Анатолий Благонравов. Тот, ознакомившись с образцом, дал в целом отрицательный отзыв (он нашел образец более сложным, чем уже существующие аналогичные модели), но порекомендовал направить талантливого парня на дальнейшее обучение. И с 1942 года Михаил Калашников трудился на Центральном научно-исследовательском полигоне стрелкового вооружения Главного артиллерийского управления РККА. И там в 1944 году он создал прототип своего знаменитого автомата, а в 1947 году – и сам автомат. После проведенных испытаний и выпуска первой партии в 1949 году он получил Сталинскую премию.
Оружейник как суперзвезда
Мировая слава Калашникова началась в самом начале 90-х годов. В 1990 году он приехал в США, встретился там с Юджином Стоунером, создателем автоматической винтовки М16 – своего рода конкурента АК. Во время поездки советского изобретателя встречали как кинозвезду, его портреты помещали на первые полосы крупнейшие издания.
В 90-е годы его завод ИЖ переживал нелегкие времена. В одном из интервью в 1998 году конструктор рассказывал: "У нас на предприятии рабочие требуют выплаты долгов по зарплате… Увидели меня и говорят: "Михаил Тимофеевич, скажи там, наверху, чтобы совесть имели!" Я им отвечаю: "Мужики, если бы с каждого автомата мне хотя бы по рублю отчислялось, я бы вам сам все долги выплатил!"
В сентябре 2007 года Калашников приехал на Алтай на празднование 70-летия образования региона. В прессе появилось немало интервью с ним. Оружейник много шутил. "Оружие должно быть красивым, как и женщина!" – это его высказывание точно запомнится надолго.
За год до своей кончины в декабре 2013 года Михаил Калашников в письме патриарху Московскому Кириллу принес покаяние за то, что созданное им оружие приносило смерть и страдания.
Этот шаг изобретателя до сих пор вызывает неоднозначную реакцию его почитателей. Но такова, видимо, участь многих великих изобретателей, когда беспокойство плодами своих открытий бывает не менее сильным, чем радость от их появления.
Комментарии
"Я создал оружие для защиты и не моя вина, что его используют не по назначению" - золотые слова
Ага, я сделал нож, чтобы резать хлеб и не моя вина, что им режут горло.
Ага, я сделал мясорубку,что бы мясобыло нежным, а в неё пальцы...
(Стругацкие)
у немцев над аналогичным типом оружия трудился целый коллектив потомственных профессиональных оружейников.
а тут крестьянский сын взял и придумал универсальный автомат...
АМИК мог бы хотя бы в качестве объективного взгляда дать короткую инфу о работе пленных немецких конструкторов на советских оружейных заводах.
Амик тоже начал отрабатывать задание из центра по покаянию.
Toлянa нет, нет заказа на некую "изюминку"
у немцев над аналогичным типом оружия трудился целый коллектив потомственных профессиональных оружейников.
а тут крестьянский сын взял и придумал универсальный автомат...
АМИК мог бы хотя бы в качестве объективного взгляда дать короткую инфу о работе пленных немецких конструкторов на советских оружейных заводах.
-не надоело!? Ломоносов тоже крестьянский сын и что!?
10.11.2017 09:28
- гость -
Что-то незаметно, чтобы весь мир пользовался немецкими шмайсерами, в отличие от АК. Немцы и фау из фанеры сделали, а вони до сих пор, как будто это они изобрели крылатую ракету.
Признан все миром. Безотказный факт.
10.11.2017 10:18
- гость -
немцы не успели довести своё оружие до идеала.
как Шмайссер, так и ФАУ.
я и не говорю, что у Калашникова была калька с немецкого автомата.
но отрицать, что он пользовался их наработками и ноу-хау, как и то, что американцы азы ракетостроения и атомного оружия получили от немцев - глупо.
а ни кто и не отрицает .ВСЕ стороны военного конфликта используют наработки и опыт
другой стороны и трофеи . почитайте как вермахт использовал то-же ппш-40 и как он у них назывался или КВ -1.кстати немецкие снайперы очень любили и использовали СВТ.которую наши красноармейцы не долавливали из за притязательности.
10.11.2017 10:38
- гость - Он вообще по началу ничего использовать не мог. Миша Калашников был секретарем комс. организации ИЖМАШа . Высшего образования не имел и был в начале жизненного пути. Про это много написано. Первый образец был произведен в шаражке ИХМАШа коллективом немецких инженеров в сотрудничестве с нашими конструкторами и назывался он АК 46. Потом его стали продвигать по комсомольской линии и он стал, как теперь говорят "руководителем проекта". Про Шмайсера он и сам упоминал неоднократно в своих мемуарах
по воспоминаниям Хуго Шмайсера, Мише наливали стакан, чтобы он не мешал работать...
10.11.2017 11:22
гость
Видимо, он пытался им объяснить что вон ту маленькую фигню нужно за ту зацепить, а ту фигню вставить вон в ту, те поначалу его не слушали, и как оказалось очень зря.
-что за болезнь у людей по себе мерить других людей!
10.11.2017 11:33
гостю 11-32
Плохо, что вы на предприятии никогда не работали. Там словами штуцер и шпиндель пользуются очень редко.
пользуются очень редко.
И бригадир или мастер=бугор!))
. Между собой солдаты говорили, будто Калашников погиб на войне, после которой будто бы и были найдены чертежи автомата. Говорили, что на самом деле Калашников – эмигрант, вернувшийся в Советский Союз со своим чудо-оружием. По словам третьих, Калашников умер в 70-е годы.
Почему то я, как и остальные миллионы нашей страны, этот бред не слышали. Вы где росли и сплетни собирали?
Toлянa нет, нет заказа на некую "изюминку"
Занырнул заказчик. Но изюминка осталась на испоганенной ВДНХ. Как прочитал на камне, даже заходить не стал в церкву. Какое место раньше было, не испоганенное лестницами и новоделами церквами, памятниками самому себе. Духи Горного Алтая не прощают разрушителей природы.
-не надоело!? Ломоносов тоже крестьянский сын и что!?
Не крестьянский, а рыбачий, жертва путинского образования.
я и не говорю, что у Калашникова была калька с немецкого автомата.
но отрицать, что он пользовался их наработками и ноу-хау, как и то, что американцы азы ракетостроения и атомного оружия получили от немцев - глупо.
Угомонись, фриц, уважаем мы вас, правда девочки у вас толстоваты.
по воспоминаниям Хуго Шмайсера, Мише наливали стакан, чтобы он не мешал работать...
Во как! была валька стакан( матвиенка) фурсенка (фурцева) стакан, теперь и мишка стакан? Ну уж Шолохов Мишка тот еще бухарик был.
По вашему, по пиндосски, все русские бухарики, но почему то у нас столько гениев, хотя по вашему и Менделеев таблицу у немцев украл.
ой не пойму о чём вы тут спорите?! пуля начинает своё движение по прямой и летит по этой прямой выдавливаемая из ствола газами... а значит вариантов для разнообразия не много, остаётся только упростить и усилить конструкцию.
и ещё войны для того и выигрываются что бы захватить земли противника, его запасы, иновации, технологии и т.д., и т.п. всё правильно советский союз сделал. может быть комуто больше повезло оказаться в нужном месте в нужное время...
Работал в цехе, где стояло сложное немецкое оборудование. Мы его совершенствовали иногда в очень простых вещах. Для крепления режущих пластинок использовались винты, которые вырывало. Слесарь просто предложил удлинить винт. После этого винты уже не вырывало.
Спасибо за всё!
принес покаяние за то, что созданное им оружие приносило смерть и страдания. - либерастический бред. Ленин покаяния не просил?
"Не крестьянский, а рыбачий, жертва путинского образования" К помором его причислили потом (уже после его смерти , одним из биографов) , сам себя он именовал крестьянским сыном что сохранилось в документах с его допроса, так что кто тут жертва еще надо подумать.
Поражает некомпетентность в комментах. Мало того, что большинство ничего не знает и не может логически мыслить, но и не способны найти в интернете и прочитать.
В основе лежит идея промежуточного патрона, которая витала во всем мире. В СССР была создана целая серия конструкторских автоматов, АК в первом издании не был лучшим. А так выделялся Судаев. Немцы помогли решить проблему стоимости благодаря технологии - холодная штамповка и контактная сварка. Но позднее.
А зачем нужно уметь очень быстро разбирать и собирать самый надежный и безотказный в мире автомат?