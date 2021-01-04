Спагетти считаются национальным итальянским блюдом. Действительно, именно в этой стране придумали немыслимое разнообразие макаронных изделий и умопомрачительное количество рецептов их приготовления.

Но мало кто знает, что 4 января в США отмечается национальный день спагетти. Да, американцам это блюдо также пришлось очень по вкусу. Настолько, что для него выделили даже специальный день.



В этот день в каждой американской семье готовят спагетти по рецепту, который передается из поколения в поколение. Принято не просто приготовить это блюдо, а приготовить так, чтобы гости, приглашенные на ужин, были в изумлении. Справедливости ради отметим, что сегодня спагетти знают и любят во всем мире. К тому же это блюдо является одним из самых старейших на земле. ИА "Амител" предлагает своим читателям также приготовить сегодня спагетти. И публикует несколько необычных, но вкусных рецептов.



Спагетти по-американски:





Ингредиенты:

фарш мясной – 300 г;

спагетти – 200 г;

лук репчатый – 2 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

укроп, петрушка и другие приправы;

сливочное масло – 50 г;

томатный сок – 1 стакан;

черный молотый перец, соль, лавровый лист;

твердый сыр – 30 г.

В фарш добавляем соль, перец, порубленный лук, чеснок и укроп. Все хорошенько перемешиваем и формируем маленькие фрикадельки.

В кастрюлю наливаем два стакана воды. Когда она закипит, бросаем фрикадельки и варим на медленном огне.

В это время в растительном масле обжариваем лук и чеснок, заливаем их томатным соком и тушим несколько минут.

Добавляем приправы. Эту поджарку выливаем в кастрюлю к фрикаделькам, добавляем лавровый лист, соль и перец по вкусу, тушим все вместе 5 минут. Спагетти варим по инструкции. Главное, чтобы они не разварились. Сливаем воду, добавляем кусочек сливочного масла и перемешиваем. Подаем спагетти с фрикадельками и томатным соусом, в котором они тушились, посыпав тертым сыром и зеленью петрушки.



Спагетти, запеченные в пергаменте

Фото: eatfish.org.ua





Ингредиенты:

спагетти – 500 г;

помидоры – 4 шт.;

маслины (без косточек) 80 г;

петрушка – 2 пучка;

зеленый острый перец – 1 шт.;

оливковое масло – 3 ст. л.;

чеснок – 2 зубчика;

соль, перец по вкусу.



Спагетти отварить и откинуть на дуршлаг. Снять кожицу с помидоров и нарезать мякоть. Маслины нарезать тонкими ломтиками. Петрушку порубить. Перец нарезать полосками вдоль и потушить в 1 столовой ложке масла. Добавить помидоры и тушить 8 минут. Чеснок пропустить через пресс и выложить в сковороду.



Посыпать маслинами и петрушкой, посолить и поперчить. Бумагу смазать маслом. Смешать спагетти с соусом, разделить на четыре части и выложить каждую в центр листа, свернуть пакетом и выложить на противень.



Запекать 15 минут при 190°C. Подавать спагетти в бумаге, горячими.

Спагетти по-королевски

Фото: hozor.foreverhost.us

Ингредиенты:

спагетти – 250 г;

для соуса:

лососина копченая – 50 г;

сливки – 1 стакан;

лук-шалот – 2-3 перышка (только белые части);

паприка, соль, петрушка по вкусу.

В большую кастрюлю налейте воду и ложку растительное масло, доведите до кипения. Положите спагетти и варите в течение 10-12 минут. Затем откиньте на дуршлаг, обдайте теплой водой и снова откиньте на дуршлаг.



Для соуса в маленькой кастрюльке смешайте сливки с мелко порубленным луком-шалотом, поставьте на огонь и доведите до кипения. Затем уменьшите огонь, потомите около 5 минут и прибавьте паприку.



Спагетти уложите на блюдо, тонкие полоски лососины смешайте с соусом и положите ложкой на спагетти. Украсьте блюдо рубленой петрушкой.



Спагетти с креветками и грибами в сливочном соусе

Фото: saormoda.ru

Ингредиенты:

спагетти – 350 г;

креветки (очищенные) – 150 г;

грибы – 150 г;

сливки (жирные) – 250 мл;

сыр твердый – 100 г;

масло сливочное – 50 г;

чеснок – 4 зубчика;

соль, перец черный по вкусу.



На сковородку добавить 30 граммов сливочного масла, измельченный чеснок и очищенные креветки, обжарить несколько минут. Добавить остальное масло, нарезанные грибы и жарить около 5 минут. Добавить сливки, тертый сыр и, периодически помешивая, тушить около 10 минут.



Смешать отваренные спагетти с приготовленным соусом и разложить по тарелкам.



Спагетти с апельсинами и миндалем

Фото: desktopimg.com

Ингредиенты:

тонкие спагетти – 500 г;

маргарин – 2 ст. л.;

апельсиновые дольки – 1/2 стакана;

молоко – 1/4 стакана;

мандариновые дольки (в собственном соку) – баночка;

миндаль (рубленый) – 1/2 стакана;

порошок корицы по вкусу.



Отварить спагетти до полуготовности, откинуть на дуршлаг, процедить. В кастрюле распустите 1 ст. л. маргарина и перемешайте с макаронами. Обжарьте миндаль в 1 ст. л. маргарина до коричневого цвета. Добавьте молоко, мандарины, апельсины и порубленный миндаль к макаронам. Хорошо перемешайте и подавайте, посыпав немного корицей.

Приятного аппетита!