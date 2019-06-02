Водитель автомобиля Toyota Vista погиб в ДТП в Искитимском районе на автодороге "Сельская – Лебедевка" поблизости от остановки СНТ "Строитель" в ночь на 2 июня, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

По предварительной информации правоохранителей, 30-летний житель Искитима не смог справиться с управлением транспортного средства, допустив наезд на опору линий электропередач.

Удар был настолько сильным, что от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Находившийся в салоне иномарки 27-летний пассажир был госпитализирован в больницу. Врачи диагностировали у него перелом ключицы, черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Полицейские выясняют все обстоятельства смертельной аварии.